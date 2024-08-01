Günümüzde, Broholmer'lerin çoğu refakatçi ve bekçi köpeğidir. Fizik ve davranışları temel ırksal özellikleridir. Sakin, dengeli ve arkadaş canlısı olmakla birlikte her zaman dikkatli olan Broholmer'ler özgüvenli köpekler olur.

Dikkatli veya heyecanlıyken başını daha yüksekte tutar, kuyruğu ise yatay konumun üzerindedir. Bu ırk, avlanmak üzere (geyik avında) kullanıldığı Orta Çağ'dan beri bir cins olarak bilinmektedir. Sonraları, büyük çiftlik ve malikanelerde daha çok bekçi köpeği olarak kullanılmıştır. Hâlâ az bulunan Broholmer ırkının üretim kulübü, Danimarka'da doğan tüm yavru ve yetişkinleri takip etmektedir. Bu benzersiz bir uygulamadır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler