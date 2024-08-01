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Broholmer

Neredeyse soyu tükenen bu Danimarka ırkının üreticileri, ancak 1970'lerin ortalarına gelindiğinde üretime yönelik makul bir nüfus geliştirmek üzere çalışmaya başlamıştır.

Broholmer hakkında

Günümüzde, Broholmer'lerin çoğu refakatçi ve bekçi köpeğidir. Fizik ve davranışları temel ırksal özellikleridir. Sakin, dengeli ve arkadaş canlısı olmakla birlikte her zaman dikkatli olan Broholmer'ler özgüvenli köpekler olur.

Dikkatli veya heyecanlıyken başını daha yüksekte tutar, kuyruğu ise yatay konumun üzerindedir. Bu ırk, avlanmak üzere (geyik avında) kullanıldığı Orta Çağ'dan beri bir cins olarak bilinmektedir. Sonraları, büyük çiftlik ve malikanelerde daha çok bekçi köpeği olarak kullanılmıştır. Hâlâ az bulunan Broholmer ırkının üretim kulübü, Danimarka'da doğan tüm yavru ve yetişkinleri takip etmektedir. Bu benzersiz bir uygulamadır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Danimarka
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 7-12 yıl
Sakin / Soğukkanlı / Arkadaş canlısı / Özgüvenli

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Harika bir bekçi köpeği olur
Dış mekana ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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