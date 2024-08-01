Broholmer
Broholmer hakkında
Günümüzde, Broholmer'lerin çoğu refakatçi ve bekçi köpeğidir. Fizik ve davranışları temel ırksal özellikleridir. Sakin, dengeli ve arkadaş canlısı olmakla birlikte her zaman dikkatli olan Broholmer'ler özgüvenli köpekler olur.
Dikkatli veya heyecanlıyken başını daha yüksekte tutar, kuyruğu ise yatay konumun üzerindedir. Bu ırk, avlanmak üzere (geyik avında) kullanıldığı Orta Çağ'dan beri bir cins olarak bilinmektedir. Sonraları, büyük çiftlik ve malikanelerde daha çok bekçi köpeği olarak kullanılmıştır. Hâlâ az bulunan Broholmer ırkının üretim kulübü, Danimarka'da doğan tüm yavru ve yetişkinleri takip etmektedir. Bu benzersiz bir uygulamadır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 7-12 yıl
Sakin / Soğukkanlı / Arkadaş canlısı / Özgüvenli
Önemli bilgiler
Harika bir bekçi köpeği olur
Dış mekana ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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