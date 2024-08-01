Cao de Castro Laboreiro

Portekiz Çoban Köpekleri, neredeyse dikdörtgen biçimli vücutlarıyla dikkat çeken mastif tip lupoid köpeklerdir. Genel olarak hoş bir görünüme ve zaman zaman oldukça çarpıcı renklere sahip güçlü hayvanlardır. Özgür, rahat ve enerjik bir yürüyüşleri vardır.

Tanıdığı insanlara karşı sadık ve uysal davranan Portekiz Çoban Köpekleri, günümüzde bile kuzey Portekiz'in dağlarında dolaşan sürüleri kurtların saldırılarına karşı korumada iyi iş çıkarırlar. Harika bir bekçi köpeğidir ve bir anlığına bile dikkatini kaybetmez. Bu köpekler asil bir görünüme sahip olmalarının yanı sıra bir o kadar da güçlü dağcılardır ve korkutucu bir ifadeye sahiptirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler