Cao de Castro Laboreiro
Portekiz Çoban Köpeği hakkında
Portekiz Çoban Köpekleri, neredeyse dikdörtgen biçimli vücutlarıyla dikkat çeken mastif tip lupoid köpeklerdir. Genel olarak hoş bir görünüme ve zaman zaman oldukça çarpıcı renklere sahip güçlü hayvanlardır. Özgür, rahat ve enerjik bir yürüyüşleri vardır.
Tanıdığı insanlara karşı sadık ve uysal davranan Portekiz Çoban Köpekleri, günümüzde bile kuzey Portekiz'in dağlarında dolaşan sürüleri kurtların saldırılarına karşı korumada iyi iş çıkarırlar. Harika bir bekçi köpeğidir ve bir anlığına bile dikkatini kaybetmez. Bu köpekler asil bir görünüme sahip olmalarının yanı sıra bir o kadar da güçlü dağcılardır ve korkutucu bir ifadeye sahiptirler.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-13 yıl
Özgüvenli / Sakin / Uysal / Dayanıklı / Zeki / Sadık
Önemli bilgiler
Çok az bakım gerektirir
İtaat eğitimi önemlidir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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