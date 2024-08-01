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Cao de Castro Laboreiro

Portekiz Çoban Köpeklerinin kendilerine özgü bir havlaması vardır. Havlamaları yüksek yankı yapar, genellikle çığlığa benzer şekilde alçak tonlarla başlayıp uzun ve tiz bir sesle biter.
Castro Laboreiro Dog adult in black and white

Portekiz Çoban Köpeği hakkında

Portekiz Çoban Köpekleri, neredeyse dikdörtgen biçimli vücutlarıyla dikkat çeken mastif tip lupoid köpeklerdir. Genel olarak hoş bir görünüme ve zaman zaman oldukça çarpıcı renklere sahip güçlü hayvanlardır. Özgür, rahat ve enerjik bir yürüyüşleri vardır.

Tanıdığı insanlara karşı sadık ve uysal davranan Portekiz Çoban Köpekleri, günümüzde bile kuzey Portekiz'in dağlarında dolaşan sürüleri kurtların saldırılarına karşı korumada iyi iş çıkarırlar. Harika bir bekçi köpeğidir ve bir anlığına bile dikkatini kaybetmez. Bu köpekler asil bir görünüme sahip olmalarının yanı sıra bir o kadar da güçlü dağcılardır ve korkutucu bir ifadeye sahiptirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Portekiz
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-13 yıl
Özgüvenli / Sakin / Uysal / Dayanıklı / Zeki / Sadık

Önemli bilgiler

Harika bir bekçi köpeği olur
Çok az bakım gerektirir
İtaat eğitimi önemlidir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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