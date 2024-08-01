Irkın özellikleri, 1949'da Prag yakınlarında František Horák tarafından ortaya konmuştur. Cesky Terrier'ler kendi adlarını bundan 10 yıl sonra almıştır. Bu ırk, F.C.I. (Dünya Köpek Federasyonu) tarafından 1963'te tanınmıştır.

Önceleri tilki ve porsuk avında kullanılan Cesky Terrier'ler, günümüzde daha çok refakatçi köpekler olarak tercih edilmektedir. Kaslı ve yapılı olmasına rağmen düşmanca tavırlar sergilemeyen, özellikle sakin, şirin ve neşeli olan bu köpekler, yabancılara karşı biraz çekingendir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler