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Cesky Terrier

Bu ırkın üretilme amacı; iyi renklere sahip, küçük kulaklı, eğitimi ve bakımı kolay, hafif, kısa bacaklı bir av terrieri elde etmekti.
Cesky terrier black and white

Cesky Terrier hakkında

Irkın özellikleri, 1949'da Prag yakınlarında František Horák tarafından ortaya konmuştur. Cesky Terrier'ler kendi adlarını bundan 10 yıl sonra almıştır. Bu ırk, F.C.I. (Dünya Köpek Federasyonu) tarafından 1963'te tanınmıştır.

Önceleri tilki ve porsuk avında kullanılan Cesky Terrier'ler, günümüzde daha çok refakatçi köpekler olarak tercih edilmektedir. Kaslı ve yapılı olmasına rağmen düşmanca tavırlar sergilemeyen, özellikle sakin, şirin ve neşeli olan bu köpekler, yabancılara karşı biraz çekingendir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Çek Cumhuriyeti
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Neşeli / Sevecen / Arkadaş canlısı / Özgüvenli / Uysal / Dayanıklı / Zeki / Sadık / Sessiz / Sosyal

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Yoğun insan etkileşimine ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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