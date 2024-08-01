French White and Black Hound
French White and Black Hound hakkında
Bu ırka mensup köpekler, yorulmak bilmez ve güvenilir yapıları sayesinde karaca sürülerinin avlanmasında çok tercih edilir. Seçkin ve iyi orantılı olan bu köpeklerin burunları hassas, sesleri güzeldir.
İnsanlarla yakın ilişkiler kuran, kulübelerde huzur içinde yaşayabilen, arkadaş canlısı köpeklerdir. Dikkatli yapıları sayesinde muhteşem bekçi köpekleri olarak ün salmışlardır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Arkadaş canlısı / Uysal / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Harika bir bekçi köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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