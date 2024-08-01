İngiliz Tilki Tazısı, tüm iri Avrupa Tazısı örneklerinde olduğu gibi güçlü, dengeli ve keskin hatları olan bir köpektir.

Saatlerce durmadan koşabilen bu enerjik ve dayanıklı köpek avlanmak için doğmuştur, ancak yine de arkadaş canlısıdır ve saldırgan değildir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler