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İngiliz Tilki Tazısı

Adından da anlaşılacağı gibi İngiliz Tilki Tazısı hep tilki avı için kullanılarak, at sırtındaki avcılarla aynı tarafta çalışmıştır.
English foxhound black and white

İngiliz Tilki Tazısı Hakkında

İngiliz Tilki Tazısı, tüm iri Avrupa Tazısı örneklerinde olduğu gibi güçlü, dengeli ve keskin hatları olan bir köpektir.

Saatlerce durmadan koşabilen bu enerjik ve dayanıklı köpek avlanmak için doğmuştur, ancak yine de arkadaş canlısıdır ve saldırgan değildir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Uysal / Özgür Ruhlu / Zeki / Sosyal / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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