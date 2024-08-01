İngiliz Tilki Tazısı
İngiliz Tilki Tazısı Hakkında
İngiliz Tilki Tazısı, tüm iri Avrupa Tazısı örneklerinde olduğu gibi güçlü, dengeli ve keskin hatları olan bir köpektir.
Saatlerce durmadan koşabilen bu enerjik ve dayanıklı köpek avlanmak için doğmuştur, ancak yine de arkadaş canlısıdır ve saldırgan değildir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Uysal / Özgür Ruhlu / Zeki / Sosyal / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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