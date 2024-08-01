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Büyük Griffon Vendeen Av Köpeği

Bu köpek ırkı, orta büyüklükteki alanlarda avcıların mükemmel yardımcısı olarak ün salmıştır, zira tüm av köpeklerinin en hızlısıdır.

Büyük Griffon Vendeen Av Köpeği hakkında

Hızlı, gür sesli ve av sırasında hevesli olan Büyük Griffon Vendeen Av Köpeği, çalılıkları seven cesur bir köpektir. Biraz inatçı olmakla birlikte her zaman düzgün davranır.

Sahibi kontrolünü ele almalıdır. Azimli, cesur ve biraz dikkafalı olan bu köpekler, çok küçük yaşlardan itibaren komut almak üzere eğitilmelidir. Eğitim sırasında azarlanırsa kin tutmaz.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Neşeli / Sevecen / Dikkatli / Özgüvenli / Hevesli / Özgür Ruhlu

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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