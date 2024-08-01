Hızlı, gür sesli ve av sırasında hevesli olan Büyük Griffon Vendeen Av Köpeği, çalılıkları seven cesur bir köpektir. Biraz inatçı olmakla birlikte her zaman düzgün davranır.

Sahibi kontrolünü ele almalıdır. Azimli, cesur ve biraz dikkafalı olan bu köpekler, çok küçük yaşlardan itibaren komut almak üzere eğitilmelidir. Eğitim sırasında azarlanırsa kin tutmaz.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler