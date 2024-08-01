Büyük Griffon Vendeen Av Köpeği
Büyük Griffon Vendeen Av Köpeği hakkında
Hızlı, gür sesli ve av sırasında hevesli olan Büyük Griffon Vendeen Av Köpeği, çalılıkları seven cesur bir köpektir. Biraz inatçı olmakla birlikte her zaman düzgün davranır.
Sahibi kontrolünü ele almalıdır. Azimli, cesur ve biraz dikkafalı olan bu köpekler, çok küçük yaşlardan itibaren komut almak üzere eğitilmelidir. Eğitim sırasında azarlanırsa kin tutmaz.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Neşeli / Sevecen / Dikkatli / Özgüvenli / Hevesli / Özgür Ruhlu
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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