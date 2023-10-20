Büyük Anglo-Fransız Siyah Beyaz Tazı

Bu cesur ve güçlü köpekler, yaban domuzu ve karaca gibi büyük av hayvanlarını kovalamak için yetiştirilmiştir. Büyük Anglo-Fransız Siyah Beyaz Tazılar, kaslı ve güçlü kemik yapılarıyla Gaskon Saintongeois ile akrabalığının gösterdiği kadar sert ve sağlamdır.



Irkın popülasyonu 2.000 civarında olup her yıl 200 kadar yavru doğmaktadır. 20 veya daha fazla karaca sürüsünde ve bir geyik sürüsünde kullanılmaktadır. İnsanlarla yakın ilişkiler kuran bu arkadaş canlısı köpekleri sürüde yönetmek kolaydır.



Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

