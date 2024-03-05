Büyük Anglo Fransız Beyaz Kızıl Tazı
Ara cins olarak Anglo Fransız ırklarının en nadir olanıdır. Ne tam tilki tazısı ne de tam Fransız olan bu ırk, ikisinin göz alıcı bir karışımıdır.
Büyük Anglo-Fransız Beyaz Kızıl Tazı hakkında
Beyaz Kızıllar, üç Anglo-Fransız ırkı arasında şüphesiz en az bilinen ve en az bulunan ırktır. Renk ve tür açısından farklılık gösterdikleri kuzenlerinden, morfolojik olarak aşağı kalır yanları yoktur.
Français Blanc et Orange ile İngiliz Tilki Tazısından melezlenen Büyük Anglo Fransız Beyaz Kızılların damarlarında epeyce İngiliz kanı dolaşmaktadır. Oldukça güçlü ve kuvvetli olan bu köpeklerin nispeten küçük olan başı, Üç Renkliden ziyade İngiliz ırkına yakındır.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Français Blanc et Orange ile İngiliz Tilki Tazısından melezlenen Büyük Anglo Fransız Beyaz Kızılların damarlarında epeyce İngiliz kanı dolaşmaktadır. Oldukça güçlü ve kuvvetli olan bu köpeklerin nispeten küçük olan başı, Üç Renkliden ziyade İngiliz ırkına yakındır.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12–13 yıl
Çalışkan
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12–13 yıl
Çalışkan
Önemli bilgiler
Çok az bakım gerektirir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Dış mekana ihtiyaç duyar
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Dış mekana ihtiyaç duyar
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