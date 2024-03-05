Büyük Anglo Fransız Beyaz Kızıl Tazı

Beyaz Kızıllar, üç Anglo-Fransız ırkı arasında şüphesiz en az bilinen ve en az bulunan ırktır. Renk ve tür açısından farklılık gösterdikleri kuzenlerinden, morfolojik olarak aşağı kalır yanları yoktur.



Français Blanc et Orange ile İngiliz Tilki Tazısından melezlenen Büyük Anglo Fransız Beyaz Kızılların damarlarında epeyce İngiliz kanı dolaşmaktadır. Oldukça güçlü ve kuvvetli olan bu köpeklerin nispeten küçük olan başı, Üç Renkliden ziyade İngiliz ırkına yakındır.



Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler