CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Büyük Anglo Fransız Beyaz Kızıl Tazı

Ara cins olarak Anglo Fransız ırklarının en nadir olanıdır. Ne tam tilki tazısı ne de tam Fransız olan bu ırk, ikisinin göz alıcı bir karışımıdır.

Büyük Anglo-Fransız Beyaz Kızıl Tazı hakkında

Beyaz Kızıllar, üç Anglo-Fransız ırkı arasında şüphesiz en az bilinen ve en az bulunan ırktır. Renk ve tür açısından farklılık gösterdikleri kuzenlerinden, morfolojik olarak aşağı kalır yanları yoktur.

Français Blanc et Orange ile İngiliz Tilki Tazısından melezlenen Büyük Anglo Fransız Beyaz Kızılların damarlarında epeyce İngiliz kanı dolaşmaktadır. Oldukça güçlü ve kuvvetli olan bu köpeklerin nispeten küçük olan başı, Üç Renkliden ziyade İngiliz ırkına yakındır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12–13 yıl
Çalışkan

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Dış mekana ihtiyaç duyar

Bu sayfayı beğenin & paylaşın