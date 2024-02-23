Irk hakkında bilmeniz gereken her şey



Danua kocamandır: Koca bir hediye paketiyle sarılmış tatlı, arkadaş canlısı ve sevecen bir karakteri vardır.

Asıl görevi olan yaban domuzu avlama işi için gereken yapıyı ve kuvveti hala taşısa da, yüzyıllar geçtikçe üreticiler karakterindeki agresifliğin yerini nezaketin almasını sağlamıştır. Danua dikkat çekici hal ve tavırları, tetikte duruşu ve şu üç farklı renkte görünebilen yoğun parlak kürküyle oldukça güzel bir köpektir: açık ve gri kahverengi, siyah ve alacalı veya mavi.

Eğitimden sonra -ki eğitim süreci oldukça basittir- Danua çocuklarla iyi anlaşır; ideal bir aile köpeği olur. Dezavantajı ise küçük köpeklere göre bir parça daha fazla sorumluluk istemesidir. Yaşam alanınız darsa ya da çini gibi değerli eşyaları toplamaktan keyif alıyorsanız, Danua'nın masa hizasına kadar gelebilen sert kuyruğunun tek bir hamlesi bile korkunç sonuçlara yol açabilir. İyi düşünmeniz önerilir.

Danua makul seviyede egzersiz yapması gereken bir köpektir, bununla birlikte cüssesine rağmen en enerjik ırklardan olduğu söylenemez. Tamamen olgunlaştıktan sonra belli başlı egzersizleri keyifle yapabilir: yürüyüş, koşma veya kapalı alanda dolaşmak gibi... (Zıplayamadığından çitlerinizi yüksek çitlerle değiştirmeniz gerekmez!) Ancak devasa büyüklüğü nedeniyle Danua'nın ortalama yaşam ömrünün kısa olduğu da unutulmamalıdır.

Günlük hayatta Danua sahiplerinin yaşadığı tek dezavantaj salya akıtmasıdır. Danua çok salya akıtır. Ancak hayranlık uyandıran bir karaktere sahip olan bu sevgi dolu köpek, insan dostlarına verdiği mutlulukla bunu fazlasıyla telafi eder.