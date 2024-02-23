Bugünkü konumuz Danua
Resmî adı: Danua
Kökeni: Almanya
Salya akıtma eğilimi4 out of 5
Tüy dökme seviyesi3 out of 5
Enerji Düzeyi*3 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk5 out of 5
Sıcak hava?2 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?1 out of 5
Aile Hayvanı mı?*3 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*1 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|76 - 81 cm
|71 - 76 cm
|Kilo
|Kilo
|63 - 77 kg
|50 - 63 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk dönemi
|Yetişkinlik dönemi
|2 ila 8 ay
|8 ay ila 2 yaş
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|2 ila 5 yaş
|10 yaştan itibaren
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya kadar
Danua'yı tanıyalım
Irk hakkında bilmeniz gereken her şey
Danua kocamandır: Koca bir hediye paketiyle sarılmış tatlı, arkadaş canlısı ve sevecen bir karakteri vardır.
Asıl görevi olan yaban domuzu avlama işi için gereken yapıyı ve kuvveti hala taşısa da, yüzyıllar geçtikçe üreticiler karakterindeki agresifliğin yerini nezaketin almasını sağlamıştır. Danua dikkat çekici hal ve tavırları, tetikte duruşu ve şu üç farklı renkte görünebilen yoğun parlak kürküyle oldukça güzel bir köpektir: açık ve gri kahverengi, siyah ve alacalı veya mavi.
Eğitimden sonra -ki eğitim süreci oldukça basittir- Danua çocuklarla iyi anlaşır; ideal bir aile köpeği olur. Dezavantajı ise küçük köpeklere göre bir parça daha fazla sorumluluk istemesidir. Yaşam alanınız darsa ya da çini gibi değerli eşyaları toplamaktan keyif alıyorsanız, Danua'nın masa hizasına kadar gelebilen sert kuyruğunun tek bir hamlesi bile korkunç sonuçlara yol açabilir. İyi düşünmeniz önerilir.
Danua makul seviyede egzersiz yapması gereken bir köpektir, bununla birlikte cüssesine rağmen en enerjik ırklardan olduğu söylenemez. Tamamen olgunlaştıktan sonra belli başlı egzersizleri keyifle yapabilir: yürüyüş, koşma veya kapalı alanda dolaşmak gibi... (Zıplayamadığından çitlerinizi yüksek çitlerle değiştirmeniz gerekmez!) Ancak devasa büyüklüğü nedeniyle Danua'nın ortalama yaşam ömrünün kısa olduğu da unutulmamalıdır.
Günlük hayatta Danua sahiplerinin yaşadığı tek dezavantaj salya akıtmasıdır. Danua çok salya akıtır. Ancak hayranlık uyandıran bir karaktere sahip olan bu sevgi dolu köpek, insan dostlarına verdiği mutlulukla bunu fazlasıyla telafi eder.
Danua hakkında 2 bilgi
1. Neredesin Scooby Doo?
Sevgiyle dolu ancak biraz ürkek çizgi film karakteri Scooby Doo'nun Danua'dan biraz esinlendiği düşünülmektedir. Irk, ayrıca ilk 1950'lerde yayınlanan ve 2010 yılında da sinema ekranlarına taşınan Marmaduke adlı dev çizgi roman karakteri ile de ünlenmiştir.
2. Danua
İngilizcede Büyük Danimarkalı adıyla anılan Danua, ilginçtir ki aslında hiç de Danimarkalı değildir: Irkın kökeni Almanya'dır. 1878 yılında benzer birkaç köpeği sınıflandırmak amacıyla Berlin'de bir araya gelen jüri ve yetiştirici komitesi bu köpekleri tek bir isim altında toplamak istemişti: Deutsche Dogge. Bu, "Alman Köpeği" anlamına gelmektedir. Irk bu yüzden İngilizce'de Büyük Danimarkalı adıyla bilinir. Ne kadar mantıklı değil mi!
Irkın tarihçesi
Uzun bir geçmişe sahip olan bir ırk olduğundan, Danua'nın kökeni de çok net değildir. Mısır mezarlarındaki tasvirler, bu köpeklerin binlerce yıl önce yaşamış olabileceğini gösterir. Mastif ve Greyhound benzeri ırkların, ayrıca günümüzde soyu tükenmiş olan Alman av köpeği Bullenbeiser gibi ırkların Danua'nın soyağacında yeri olduğu düşünülmektedir.
Kesin olan ise modern Danua'ların atalarının Orta Çağ Almanya'sında koruma ve yaban domuzu avlama gibi görevler için çok rağbet görmüş olduğudur. Irk Birleşik Krallık'a ilk kez ulaştığında Alman domuz köpeği adıyla anılıyordu.
19. yüzyılda ise çeşitli benzer türler yeni isim Deutsche Dogge altında birlikte sınıflandırılmıştır. Bu ırkın İngilizcede Great Dane, yani "Büyük Danimarkalı" olarak adlandırılmaya nasıl başladığı tam olarak bilinmemektedir. Ama -hikâyeyi biraz daha karıştıracak olursak- bu ismin ırkın Fransızca'daki adının çevirisinden geliyor olabileceği düşünülmektedir. Le Grand Danois.
Tepeden kuyruğa
Danua'nın fiziksel özellikleri
1.Baş
2.Yüz
3.Gövde
4.Tüy
5.Kuyruk
Dikkat edilmesi gerekenler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar, Danua'nız hakkında bazı ilginç bilgileri bir araya getirdik.
Şişkinliğe dikkat
Gastrik dilatasyon ve volvulus (GDV) ya da daha çok bilinen adıyla şişkinlik birçok iri ırkı etkiler, Danua'yla ilişkilendirilen sorunlar arasında ise en büyüğüdür. Irkın sahiplerinin karın şişmesi, huzursuzluk, öğürme, salya akıtma, inleme veya anormal hareketsizlik gibi belirtilerin farkında olması gerekir. Bu belirtiler gözlemlendiğinde veteriner hekimden derhal yardım alınmalıdır. Bazı sahipleri ise köpeği kısmen de olsa koruyabilecek olan bir önleyici ameliyat yaptırmayı tercih eder. Gastropeksi adı verilen işlemde şişkinlik engellenmese de midenin duvarları dikişle sabitlenerek midede yaşamı tehdit edebilecek bir yırtılmaya (volvulus) karşı koruma sağlanır. Bu, iyi bir başlangıçtır.
Kalça sorunları
Uzun bir ırk olan Danua osteoartiküler hastalıklara yani kemik ve eklem hastalıklarına meyilli olabilir. Danua ırkı, antebrakiyal büyüme bozuklukları da yaşayabilir. Köpeğin ön bacaklarında görülen bu şekil bozuklukları hareket kabiliyetini sınırlayıp ağrıya yol açabilir. Bu tür durumların önüne geçmek için Danua'ya yavruluktan itibaren doğru mamayı vermek ve kalsiyum takviyelerinden uzak durmak önemlidir.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı bir köpek...
Danua mama seçiminde dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fiziksel durumu ve olası hastalık ya da hassasiyetler de dahil sağlığı. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılamak üzere enerji sağlar ve eksiksiz bir beslenme formülü, onun üzerinde olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir eksikliğin veya fazlalığın önlenmesi için iyi ayarlanmış bir besin dengesine sahip olmalıdır. Dev boy köpek ırklarında, gastrik dilatasyon volvulus (GDV) adı verilen, midenin genellikle bir öğün sırasında çok fazla beslenmeden kaynaklanan yüksek miktarda gaz nedeniyle aşırı gerildiği ve döndüğü bir rahatsızlığın görülme riski diğer ırklara göre daha yüksek olduğundan, yavrular için günlük miktarın üç öğüne bölünmesi ve bu rutinin yetişkinlik yıllarında da sürdürülmeye çalışılması önerilir. Köpeğinizin üriner sağlığını desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulundurmalısınız. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken köpeğinizin sık sık vereceği su molaları için yanınızda su bulundurun. Enerji alımının da iklim koşullarına göre uyarlanması gereklidir. Kışın dışarıda yaşayan bir köpeğin enerji gereksinimi daha yüksek olur. Bu öneriler hayvanların sağlıklı olmasını sağlamak amacıyla verilmiştir. Köpeğinizin sağlık sorunu varsa veteriner hekiminize danışın. Veteriner hekiminiz özel bir veteriner hekim diyeti verecektir.
Danua yavrusunun enerji, protein, mineral ve vitamin ihtiyacı, yetişkin köpeklerden daha yüksektir. Vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerji ve besine ihtiyaç duyarlar. Büyüyen Danua yavrusunun bağışıklık sistemi de yavaş yavaş gelişir. Büyük değişimler, keşifler ve tanışmalarla dolu bu dönemde E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı, yavruların bağışıklık sistemine destek olabilir. Yavruların sindirim işlevleri de yetişkin bir Danua'nınkinden farklıdır: Sindirim sistemi henüz olgunlaşmadığı için kemik, doku ve organların gelişmesine yardımcı olacak, aynı zamanda sindirilebilirliği de yüksek proteinlerin alımı önemlidir. Fruktooligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olarak sindirim sağlığını destekleyebilir ve sağlıklı bir dışkı sağlar.
Dev boy köpek ırklarının yavruları, uzun ve yoğun bir büyüme döneminden geçerler; uzuv bozuklukları, kemik deformiteleri ve eklem lezyonları dahil olmak üzere iskelet ve eklem sorunlarına karşı da özellikle duyarlı olurlar.
Büyümenin 8 aya kadarki ilk kısmı, kaslarda da gelişim başlamış olsa da esasen kemik gelişimi ile geçer. Yani çok fazla yiyen bir yavru (çok fazla enerji alarak) çok kilolu olur ve fazla hızlı büyür. Yüksek bir büyüme oranını desteklerken aynı zamanda aşırı kilo alımından kaçınmak üzere kalori içeriği ayarlanmış bir mama, bu riskleri en aza indirmeye yardımcı olur. Büyümenin bu ilk aşamasında dengeli enerji ve mineral (kalsiyum ve fosfor) kemiklerin mineralleşmesine katkı sağlayarak kemikleri güçlendirip eklemlerin sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur. Mamadaki kalsiyum miktarının daha yüksek olması gerekse de dev ırk yavruları aşırı kalsiyum alımına karşı daha hassastır. Veteriner hekiminizin önerisi dışında büyüme yaşındaki köpekler için formüle edilmiş eksiksiz mamalara herhangi bir madde eklemenin en iyi ihtimalle gereksiz, en kötü ihtimalle de hayvan için tehlikeli olduğunu bilmek gerekir.
Tıpkı diğer birçok dev ırk köpek gibi Danua da sindirim hassasiyetine meyillidir. Vücutta yarattığı yük, eklemler üzerinde ömür boyu baskıya yol açabilir. Danua bu aşamada yüksek kaliteli protein ile dengeli besinsel lif kaynağına ihtiyaç duyar. Glukozamin, kondroitin ve antioksidanlar ise kemik ve eklem sağlığına destek olur. EPA-DHA gibi omega-3 yağ asitleri ile zenginleştirilmiş bir formül, sağlıklı derinin korunmasına yardımcı olur. Uyarlanmış bir taurin içeriği de kalbin işlevlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmesi açısından önemlidir.
Danua'ya insan gıdası veya yağlı atıştırmalık vermemek çok önemlidir. Bunun yerine, onları günlük porsiyonlarından alınan mama taneleriyle ödüllendirin ve sağlıklı kilolarını korumaya yardımcı olmak için pakette belirtilen besleme kılavuzlarına sıkıca uyun.
Daima temiz ve taze su bulundurulmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken köpeğinizin sık sık vereceği su molaları için yanınızda su bulundurun.
Danua'nızın bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
7/7
Danua hakkında her şey
Evet. İyi eğitim almış bir Danua'nın sahibi olmak çok eğlenceli olabilir: bu köpek sosyal, sahibini mutlu etmeye hevesli ve çocuklarla geçinebilen (elbette yetişkin gözetiminde) bir hayvandır. İri cüssesi nedeniyle çekingen sahiplere uygun olmayabilir: öncelikle, evde geniş bir alana sahip olmanız gerekir. Uysallığına rağmen fazlaca iri yapısı yüzünden çok küçük yaşta çocukları olan aileler için en uygun ırk olmayabilir.
Danua her ne kadar agresif olarak değerlendirilmese de iri vücuduyla birçok insanı ürkütebilir: işte size köpeğinize iyi bir eğitim vermeniz için bir sebep daha! Danua çok havlayan ırklardan biri de değildir ancak tıpkı vücudu gibi büyük olan ses telleri sayesinde, kendini ifade etmeye karar verdiğinde onu duymamak pek mümkün değildir!
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Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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