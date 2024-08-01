Brüksel Griffonu
Brüksel Griffonu hakkında
Bu zeki ve dengeli köpekler, dikkatli, gururlu ve sağlamdır. Neredeyse kare biçiminde olup kemik yapıları iyidir. Buna rağmen zarif yapılı olup nazik hareket ederler. Neredeyse insansı yüz ifadesi göze çarpar. Ne ürkek ne de saldırgan olan bu köpekler çok dikkatlidir ve insan dostlarına yoğun bir şekilde bağlanır.
All the three breeds (Griffon Bruxellois, Griffon Belge and Petit Brabançon are descended from a small rough-coated dog that went by the name Smousje, which had been found in the Brussels region for centuries. Bu küçük köpekler, at arabalarını korumak ve ahırlardaki kemirgenleri temizlemek üzere yetiştirilmiştir. İki Griffon kaba kürklü olup renginden ayırt edilebilirken, Küçün Brabançon kısa tüylüdür.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Belçika
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Zeki / Sadık / Sessiz / Hassas
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Küçük evler için uygundur
Harika bir aile köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
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Sağlıklı yaşam
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