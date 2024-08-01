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Brüksel Griffonu

Griffonların kaba, dik ve darmadağınık tüyleri, gözlerinin altında, alnında, yanak ve çenesinde daha uzun olup başında aksesuar gibi görünür.
Griffon belge adult black and white

Brüksel Griffonu hakkında

Bu zeki ve dengeli köpekler, dikkatli, gururlu ve sağlamdır. Neredeyse kare biçiminde olup kemik yapıları iyidir. Buna rağmen zarif yapılı olup nazik hareket ederler. Neredeyse insansı yüz ifadesi göze çarpar. Ne ürkek ne de saldırgan olan bu köpekler çok dikkatlidir ve insan dostlarına yoğun bir şekilde bağlanır.

All the three breeds (Griffon Bruxellois, Griffon Belge and Petit Brabançon are descended from a small rough-coated dog that went by the name Smousje, which had been found in the Brussels region for centuries. Bu küçük köpekler, at arabalarını korumak ve ahırlardaki kemirgenleri temizlemek üzere yetiştirilmiştir. İki Griffon kaba kürklü olup renginden ayırt edilebilirken, Küçün Brabançon kısa tüylüdür.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Belçika
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Zeki / Sadık / Sessiz / Hassas

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Küçük evler için uygundur
Harika bir aile köpeği olur

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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