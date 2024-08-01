Tel Tüylü İstirya Tazısı, Bloodhound olarak da kullanılabilmesine rağmen, yabani tavşan ve tilki avında uzmanlaşmıştır. Fiziksel olarak, İstirya yarımadasının arazisine çok uygundurlar.

Yumuşak, uysal, sakin ve sahiplerine çok yakın olan bu Hırvat tazıları avlanmak için yaratılmıştır. Uzun ve sert kürkü kar beyazıdır, limon-turuncu renkte işaretleri ve gür kaşları vardır. Ciddi, ağır başlı bir ifadeye ve güçlü bir sese sahiptir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler