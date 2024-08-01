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Tel Tüylü İstirya Tazısı

Bu ırk, I. Dünya Savaşı sırasında neredeyse yok olmuş, ancak 1920'lerde şecere kitabına yeni köpekler kaydedilmiş ve F.C.I. tarafından tanınmıştır.
Istrian Wire-Haired Hound adult black and white

Tel Tüylü İstirya Tazısı hakkında

Tel Tüylü İstirya Tazısı, Bloodhound olarak da kullanılabilmesine rağmen, yabani tavşan ve tilki avında uzmanlaşmıştır. Fiziksel olarak, İstirya yarımadasının arazisine çok uygundurlar.

Yumuşak, uysal, sakin ve sahiplerine çok yakın olan bu Hırvat tazıları avlanmak için yaratılmıştır. Uzun ve sert kürkü kar beyazıdır, limon-turuncu renkte işaretleri ve gür kaşları vardır. Ciddi, ağır başlı bir ifadeye ve güçlü bir sese sahiptir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Hırvatistan
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-12 yıl
Uysal / Soğukkanlı / Sadık / İtaatkar

Önemli bilgiler

Avlanmayı sever
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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Sağlıklı yaşam

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