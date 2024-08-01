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İtalyan Kabarık Tazı

İtalyan Kabarık Tazılar, ister düz ister dağlık olsun en zorlu arazilere dahi mükemmel uyum sağlarlar. Bu hızlı ve çok sert yapılı hayvanlar, yalnız başına veya sürü halinde büyük bir azimle çalışır.
Italian Coarsehaired Hound adult black and white

İtalyan Kabarık Tazı hakkında

İtalyan Kabarık Tazı, hareket halindeyken kuyruğunu dümen gibi kullanır. Başıyla aynı seviyeye yükselttiği kuyruğunu soldan sağa sallar, kanatları süpürür ve hatta bazen çevirir. Ucu diz kapağına epey yakın olsa da kuyruğu uzun kabul edilir.

Kısa tüylü kuzenleriyle karşılaştırıldığında, daha çekingen, daha az çoşkulu, sağlam, sakin ve aklı başındadır. Melankolik bir düşüncelilik perdesinin arkasında, arkadaş canlısı, uysal ve gururlu bir ifade taşırlar. Sesleri güçlü ve çok ahenklidir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İtalya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Dayanıklı / Çekingen / Sakin / Soğukkanlı / Arkadaş canlısı / Uysal

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Dış mekana ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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