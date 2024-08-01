İtalyan Kabarık Tazı
İtalyan Kabarık Tazı hakkında
İtalyan Kabarık Tazı, hareket halindeyken kuyruğunu dümen gibi kullanır. Başıyla aynı seviyeye yükselttiği kuyruğunu soldan sağa sallar, kanatları süpürür ve hatta bazen çevirir. Ucu diz kapağına epey yakın olsa da kuyruğu uzun kabul edilir.
Kısa tüylü kuzenleriyle karşılaştırıldığında, daha çekingen, daha az çoşkulu, sağlam, sakin ve aklı başındadır. Melankolik bir düşüncelilik perdesinin arkasında, arkadaş canlısı, uysal ve gururlu bir ifade taşırlar. Sesleri güçlü ve çok ahenklidir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Dayanıklı / Çekingen / Sakin / Soğukkanlı / Arkadaş canlısı / Uysal
Önemli bilgiler
Harika bir aile köpeği olur
Dış mekana ihtiyaç duyar
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