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Kerry Blue Terrier

Seçkinlik ve dinginliğin harika bir birleşimi olan Kerry Blue Terrier, insan ailesi üyelerine çok sadık mükemmel bir bekçi köpeğidir.

Kerry Blue Terrier Hakkında

Ataları ilk başta derin sularda su samuru yakalamak, porsuk çıkarmak ve standart böcek avlamak için kullanılıyordu.

Kerry Blue Terrier gürbüz yapılı ve orantılıdır. Kerry Blue, zarif görünümünden olağanüstü esnek hareketlerine kadar baştan aşağı tüm özellikleriyle tam bir terrier'dir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İrlanda
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sadık / Dikkatli / Hevesli

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Harika bir koruma köpeği olur
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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