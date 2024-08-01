Kerry Blue Terrier
Kerry Blue Terrier Hakkında
Ataları ilk başta derin sularda su samuru yakalamak, porsuk çıkarmak ve standart böcek avlamak için kullanılıyordu.
Kerry Blue Terrier gürbüz yapılı ve orantılıdır. Kerry Blue, zarif görünümünden olağanüstü esnek hareketlerine kadar baştan aşağı tüm özellikleriyle tam bir terrier'dir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sadık / Dikkatli / Hevesli
Önemli bilgiler
Harika bir koruma köpeği olur
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
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Sağlıklı yaşam
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