Malorkin Av Köpeği
Malorkin Av Köpeği hakkında
Doğal olarak barışçıl olmalarına rağmen, bazı durumlarda Malorkin Av Köpeklerinin korkusuz ve cesur oldukları bilinmektedir. İnsanlarla sosyalleşirler, büyük sadakat gösterirler ve arkadaşlarına karşı sevecenlerdir.
Malorkin Av Köpekleri mükemmel koruma ve savunma köpekleridir, dinlenme halinde özgüvenli ve kendinden emindir, tetikteyken delici bakışlara sahiptir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Dikkatli / Özgüvenli / Özgür Ruhlu / Sessiz / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Çok az bakım gerektirir
İnsanlarla iyi geçinir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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