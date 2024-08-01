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Malorkin Av Köpeği

İlk Malorkin Av Köpeği 1929'da Barselona'da gösterilmiş ve hemen bir ödül kazanmıştır.

Malorkin Av Köpeği hakkında

Doğal olarak barışçıl olmalarına rağmen, bazı durumlarda Malorkin Av Köpeklerinin korkusuz ve cesur oldukları bilinmektedir. İnsanlarla sosyalleşirler, büyük sadakat gösterirler ve arkadaşlarına karşı sevecenlerdir.

Malorkin Av Köpekleri mükemmel koruma ve savunma köpekleridir, dinlenme halinde özgüvenli ve kendinden emindir, tetikteyken delici bakışlara sahiptir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İspanya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Dikkatli / Özgüvenli / Özgür Ruhlu / Sessiz / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Harika bir koruma köpeği olur
Çok az bakım gerektirir
İnsanlarla iyi geçinir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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