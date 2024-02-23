Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey



Meraklı kaşları ve gür sakalı, Minyatür Schnauzer'a genç yaşında bile seçkin, yaşlı bir beyefendi görünümü verir. Adeta sadece ipek yeleği ve cep saati eksiktir! Schnauzer ailesinin bu en küçük üyesinin Standart ve Dev Schnauzer türleriyle ortak paydası, ırkın kendine özgü görünümü ve tel tüylü kalın kürküdür. Ancak Minyatür Schnauzer'ların küçük boyutları, dikkatli mizaçları, adapte olma kabiliyetleri, ve (tabii ki eğitildikten sonra) diğer hayvanlarla ve çocuklarla anlaşabilme yetenekleri, onları daha da popüler bir seçim ve ailelerin favorisi haline getirmiştir.

Bu küçük bodur köpek, Standart Schnauzer'ların daha küçük diğer ırklarla melezlendiği 19. yüzyılın sonlarında Almanya'da ortaya çıkmıştır. Minyatür Schnauzer zeki, neşeli ve sosyaldir ve mükemmel bir bekçi köpeğidir. Evet, doğru okudunuz. Erken eğitim ile düzeltilebilen havlama eğilimlerinin avantajları olabilir.

Minyatür Schnauzer'ların düzenli egzersiz için dışarı çıkarılması gerekir. Oyuncu ve ısrarcı bir doğaları vardır (iyi anlamda), yani oyun oynamayı ve yeni numaralar öğrenmeyi severler.

Bu köpeklerin gür tüyleri siyah, beyaz, siyah-gümüş veya siyah-beyaz kırçıllı olabilir. Minyatür Schnauzer'ların tüylerini iyi durumda tutmak için, profesyonel bir kuaförü düzenli olarak ziyaret etmenin yanı sıra evde de basit fırçalama işlemi gereklidir. Buna ayrıca kucaklaşma için mükemmel bahane de diyebiliriz.