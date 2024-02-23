Biraz Minyatür Schnauzer'lardan bahsedelim
Resmi adı: Minyatür Schnauzer
Diğer adları: Aslen Minyatür Tel Tüylü Pinscher olarak bilinir
Kökeni: Almanya
Salya akıtma eğilimi1 out of 5
Tüy dökme seviyesi2 out of 5
Enerji Düzeyi*3 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk3 out of 5
Sıcak hava?3 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?4 out of 5
Aile Hayvanı mı?*4 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*3 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|30 - 35 cm
|30 - 35 cm
|Kilo
|Kilo
|4 - 8 kg
|4 - 8 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk dönemi
|Yetişkinlik dönemi
|2 ila 10 ay
|10 ay ila 8 yıl
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|8 ila 12 yıl
|12 yaşından itibaren
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya
Minyatür Schnauzer'ı tanıyın
Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey
Meraklı kaşları ve gür sakalı, Minyatür Schnauzer'a genç yaşında bile seçkin, yaşlı bir beyefendi görünümü verir. Adeta sadece ipek yeleği ve cep saati eksiktir! Schnauzer ailesinin bu en küçük üyesinin Standart ve Dev Schnauzer türleriyle ortak paydası, ırkın kendine özgü görünümü ve tel tüylü kalın kürküdür. Ancak Minyatür Schnauzer'ların küçük boyutları, dikkatli mizaçları, adapte olma kabiliyetleri, ve (tabii ki eğitildikten sonra) diğer hayvanlarla ve çocuklarla anlaşabilme yetenekleri, onları daha da popüler bir seçim ve ailelerin favorisi haline getirmiştir.
Bu küçük bodur köpek, Standart Schnauzer'ların daha küçük diğer ırklarla melezlendiği 19. yüzyılın sonlarında Almanya'da ortaya çıkmıştır. Minyatür Schnauzer zeki, neşeli ve sosyaldir ve mükemmel bir bekçi köpeğidir. Evet, doğru okudunuz. Erken eğitim ile düzeltilebilen havlama eğilimlerinin avantajları olabilir.
Minyatür Schnauzer'ların düzenli egzersiz için dışarı çıkarılması gerekir. Oyuncu ve ısrarcı bir doğaları vardır (iyi anlamda), yani oyun oynamayı ve yeni numaralar öğrenmeyi severler.
Bu köpeklerin gür tüyleri siyah, beyaz, siyah-gümüş veya siyah-beyaz kırçıllı olabilir. Minyatür Schnauzer'ların tüylerini iyi durumda tutmak için, profesyonel bir kuaförü düzenli olarak ziyaret etmenin yanı sıra evde de basit fırçalama işlemi gereklidir. Buna ayrıca kucaklaşma için mükemmel bahane de diyebiliriz.
Minyatür Schnauzer'lar hakkında 2 bilgi
1. Avcı İçgüdüsü
Minyatür Schnauzer'lar ilk olarak fareleri ve diğer zararlı hayvanları yakalamaları için çiftlik köpeği olarak yetiştirilmiştir. Etrafta daha küçük hayvanlar varsa, köpeğinizin tasmasını çıkarmamak (özellikle daha küçük hayvanlar için) iyi bir fikirdir!
2. Popülarite Yarışması
Şşşt... Diğerlerine söylemeyin ama Minyatür Schnauzer'lar Schnauzer ailesinin en popüler üyeleridir. Bunun nedeni belki daha renkli tüylere sahip olmaları veya daha kolay idare edilebilen boyutlarıdır, ancak ne olursa olsun Minyatür Schnauzer, The American Kennel Club'ın en son sıralamasına göre üç ırk içinde büyük farkla en gözde olandır.
Irkın geçmişi
Minyatür Schnauzer, uzun bıyıklarını ve kare çeneli, sakallı görünümlerini ataları olan Standart Schnauzer'dan almıştır. Tüm Schnauzer ailesi için, Almanca "hayvan burnu" anlamına gelen "Schnauze" kelimesinden hareketle ırka adını veren sakallı burun kısmı, en önemli özelliktir. Standart boydaki türün tarihi, Almanya'da en azından 14. yüzyıl kadar uzanır. Irk; çiftlik köpeği olarak çalışmak, fareleri ve diğer zararlı hayvanları yakalamak üzere geliştirilmiş ve başlangıçta Tel Tüylü Pinscher olarak anılmıştır.
Minyatür Schnauzer'lar; poodle'lar, Affenpinscher'ler, minyatür pinscher'ler, hatta belki de tilki terrier'ler ve İskoç terrier'ler arasında melezleme yoluyla ortaya çıkmıştır- hiç kimse hangisi olduğunu net bilmemektedir. Bu melezlemenin nedeni de bilinmemektedir. Ancak bu köpek kokteylinin kesin kökenleri net olmamakla birlikte bildiğimiz tek şey, Minyatür Schnauzer ırkının ilk kez 1888'de Almanya'da resmi olarak kaydedildiği ve ilk kez 1899'da bir köpek gösterisinde bir ırk olarak sergilendiğidir. O günden beri geçen sürede ise, modern ailelerin gözdesi haline gelmiştir.
Baştan kuyruğa
Minyatür Schnauzer'ların fiziksel özellikleri
1.Kulaklar
2.Yüz
3.Tüy
4.Kürk
5.Kuyruk
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar, işte Minyatür Schnauzer'ınız hakkında bazı ilginç gerçekler
Her zaman turp gibi!
Genellikle sağlam yapılı köpekler olarak bilinseler de, Minyatür Schnauzer'lerin yatkın olabilecekleri birkaç sağlık sorunu vardır; örneğin, son derece nadiren konjenital katarakt da dahil olmak üzere, yaşamın ilerleyen dönemlerinde gelişebilen bazı göz hastalıkları olabilir. Veteriner hekime yapılacak düzenli ziyaretler ve gerçekleştirilecek tam sağlık muayeneleri, Minyatür Schnauzer'ınızın formunun zirvesinde kalmasını ve herhangi bir sağlık sorununun zamanında tespit edilerek hızlı bir şekilde tedavi edilmesini sağlayacaktır.
Tartıya Dikkat!
Minyatür Schnauzer'lar -özellikle de kısırlaştırılmışlarsa- fazla kilolu olma eğilimi gösterebilirler. Tüm küçük köpeklerde olduğu gibi, kilolarının düzenli olarak izlenmesi gerekir. Irk için önerilen günlük mama tanesi miktarlarının izlenmesi, neşeli ve enerjik mizaçlarını korumalarına yardımcı olacaktır. Minyatür Schnauzer'lar bir apartman dairesinde mutlu bir şekilde yaşayabilseler de, hem fiziksel enerjilerini yakmaları hem de zihinsel anlamda gerektiği şekilde uyarılmaları için bol miktarda egzersize -iyi bir yürüyüş, koşma ve oyun kombinasyonuna- ihtiyaç duyarlar.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek
Bir Minyatür Schnauzer için mama seçerken dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fizyolojik durumu, ve sağlığı -sahip olabileceği potansiyel hastalık ya da hassasiyetler de dahil olmak üzere- bu faktörler arasındadır. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılamak üzere enerji sağlar ve eksiksiz bir beslenme formülü, köpek üzerinde olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir beslenme eksikliğinin veya fazlalığının önlenmesi için, iyi ayarlanmış bir besin dengesine sahip olmalıdır. İdrar düzenliliğini desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken köpeğinizin sık sık vermek isteyeceği su molaları için yanınızda su getirin. Bu öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunları varsa veteriner hekiminize danışın; veteriner hekiminiz özel bir veteriner diyeti verecektir.
Yavru bir Minyatür Schnauzer'ın enerji, protein, mineral ve vitamin gereksinimleri, yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Yavru Minyatür Schnauzer'ların bağışıklık sistemi, 10 aylık olana kadar kademeli olarak gelişir. Büyük değişimlerin, keşiflerin ve tanışmaların yaşandığı bu dönemde E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı, onun bağışıklık sistemini destekleyebilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir Minyatür Schnauzer'ınkinden farklıdır: sindirim sistemleri henüz olgunlaşmamıştır; bu nedenle verimli bir şekilde kullanılabilecek sindirilebilirliği yüksek proteinler sağlamak önemlidir. Frukto-oligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olarak sindirim sağlığını destekler ve iyi bir dışkı sağlar.
Benzer şekilde, bir yavrunun dişleri (ilk olarak süt dişleri, ardından kalıcı dişleri) mama tanesinin büyüklüğünü, şeklini ve sertliğini seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bu yoğun büyüme evresi aynı zamanda yüksek enerji ihtiyacı anlamına gelir, bu nedenle mamanın yüksek bir enerji içeriğine sahip olması gerekir (Kcal/100 g gıda olarak ifade edilir). Büyümeyi destekleyen, özel olarak formüle edilmiş bir mamada diğer besin maddelerinin konsantrasyonları da normalden daha yüksek olur. Altı aylık olana kadar günlük porsiyonların üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
Yetişkin Minyatür Schnauzer'lar için ana beslenme hedefleri şunlardır:
Sindirilebilirliği yüksek malzemeler kullanarak ve yağ içeriğini makul bir düzeyde tutarak ideal kilonun korunması.
Temel yağ asitleri (özellikle EPA-DHA), temel amino asitler ve B vitaminlerinden oluşan zenginleştirilmiş bir katkı ile deri ve tüylerin sağlığının ve güzelliğinin korunması.
Küçük köpek ırkları, yetişkin yaşta ağız ve diş sağlığı problemleri -daha doğrusu dental plak ve tartar birikimi- yaşayabilirler. Minyatür Schnauzer'ın dişlerinin ve çenesinin oldukça fazla korumaya ihtiyacı vardır. Çiğnemeyi desteklemek için tasarlanmış mama tanesi şekli ve dokusu, dental plağın oluşumunu yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Kalsiyum şelatörleri içeren bir formül ise tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olarak günlük oral hijyeni destekleyebilir. Küçük köpek ırkları, yemek seçen köpekler olarak tanınırlar. Özel formül ve aromaların yanı sıra özel bir dokuya sahip mama tanesi boyutu da iştahlarını canlandırır. Küçük köpek ırkları idrar yolu taşlarına eğilimlidir. Bundan dolayı sağlıklı bir üriner sistemi destekleyen bir diyet önerilir.
Çoğunlukla iç mekanlarda yaşayan Minyatür Schnauzer'lar için, sindirilebilirliği yüksek proteinler, uygun lif içeriği ve çok yüksek kaliteli karbonhidrat kaynakları dışkı kokusunu ve hacmi azaltmaya yardımcı olur. İç mekanda yaşam genellikle daha az egzersiz anlamına geldiğinden, daha düşük enerji ihtiyaçlarını karşılayan uyarlanmış bir kalori içeriği ve yağ metabolizmasını destekleyen L-karnitin içeren bir diyet, ideal kilonun korunmasına yardımcı olabilir. İnsan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, köpeğinizi günlük porsiyonlarından alınan mama taneleriyle ödüllendirin ve sağlıklı kiloyu korumaya yardımcı olmak için pakette belirtilen besleme kılavuzlarına sıkıca uyun.
Çoğunlukla iç mekanlarda yaşayan Minyatür Schnauzer'lar için, sindirilebilirliği yüksek proteinler, uygun lif içeriği ve çok yüksek kaliteli karbonhidrat kaynakları dışkı kokusunu ve hacmi azaltmaya yardımcı olur. İç mekanda yaşam genellikle daha az egzersiz anlamına geldiğinden, daha düşük enerji ihtiyaçlarını karşılayan uyarlanmış bir kalori içeriği ve yağ metabolizmasını destekleyen L-karnitin içeren bir diyet, ideal kilonun korunmasına yardımcı olabilir. İnsan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, köpeğinizi günlük porsiyonlarından alınan mama taneleriyle ödüllendirin ve sağlıklı kiloyu korumaya yardımcı olmak için pakette belirtilen besleme kılavuzlarına sıkıca uyun.
Çoğunlukla iç mekanlarda yaşayan Minyatür Schnauzer'lar için, sindirilebilirliği yüksek proteinler, uygun lif içeriği ve çok yüksek kaliteli karbonhidrat kaynakları dışkı kokusunu ve hacmi azaltmaya yardımcı olur. İç mekanda yaşam genellikle daha az egzersiz anlamına geldiğinden, daha düşük enerji ihtiyaçlarını karşılayan uyarlanmış bir kalori içeriği ve yağ metabolizmasını destekleyen L-karnitin içeren bir diyet, ideal kilonun korunmasına yardımcı olabilir. İnsan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, köpeğinizi günlük porsiyonlarından alınan mama taneleriyle ödüllendirin ve sağlıklı kiloyu korumaya yardımcı olmak için pakette belirtilen besleme kılavuzlarına sıkıca uyun.
Çoğunlukla iç mekanlarda yaşayan Minyatür Schnauzer'lar için, sindirilebilirliği yüksek proteinler, uygun lif içeriği ve çok yüksek kaliteli karbonhidrat kaynakları dışkı kokusunu ve hacmi azaltmaya yardımcı olur. İç mekanda yaşam genellikle daha az egzersiz anlamına geldiğinden, daha düşük enerji ihtiyaçlarını karşılayan uyarlanmış bir kalori içeriği ve yağ metabolizmasını destekleyen L-karnitin içeren bir diyet, ideal kilonun korunmasına yardımcı olabilir. İnsan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, köpeğinizi günlük porsiyonlarından alınan mama taneleriyle ödüllendirin ve sağlıklı kiloyu korumaya yardımcı olmak için pakette belirtilen besleme kılavuzlarına sıkıca uyun.
Minyatür Schnauzer'lar 8 yaşından sonra yaşlanmanın ilk belirtilerini gösterir. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir formül, Minyatür Schnauzer köpeğinizin canlılığını korumaya yardımcı olurken uyarlanmış bir fosfor içeriği de böbrek sistemini destekler. Yaşlanmaya sindirim kapasitelerinde değişiklik ve özel beslenme gereksinimleri eşlik eder, bu nedenle daha yaşlı Minyatür Schnauzer'lar için yiyeceklerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
Daha yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler, vücudu yaşlanma ile bağlantılı oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı koruyan antioksidan özelliklere sahiptir.
Yüksek kaliteli protein. Yaygın bir yanlış kanının aksine, mamadaki protein içeriğini azaltmak, böbrek yetmezliğini azaltma konusunda çok az fayda sağlar. Ayrıca yaşlı köpekler, beslenmedeki proteinlerden genç köpeklere kıyasla daha az yararlanabilirler. Fosfor içeriğini azaltmak, böbrek fonksiyonlarının kademeli olarak bozulmasını yavaşlatmanın iyi bir yoludur.
Daha yüksek oranda demir, çinko ve manganez eser elementleri tercih ederek deri ve tüylerin sağlığını korumaya yardımcı olmak mümkündür.
Kürkün kalitesini korumaya yardımcı olmak için ise daha yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri tercih edilmelidir. Köpekler normalde bu yağ asitlerini üretebilirler ancak yaşlanma bu fizyolojik süreci etkileyebilir.
Köpekler yaşlandıkça daha sık diş problemleri yaşarlar. Yeterli miktarda yemeye devam etmelerini sağlamak için mama tanelerinin şekli, büyüklüğü ve sertliği çenelerine uygun olmalıdır.
Minyatür Schnauzer'ınızın bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
7/7
Minyatür Schnauzer'lar hakkında her şey
Minyatür Schnauzer neşeli ve aktif bir ırktır; bazen bir iki havlamayla heyecanını ifade etmekten kendini alamaz! Bu özellik bekçi köpeklerinde faydalı olsa da Minyatür Schnauzer'ınız beklediğinizden daha konuşkansa genç yaşta eğitim vermenin faydası olabilir.
Hipster sakalına kanmayın: Minyatür Schnauzer her ne kadar tüylü görünse de aslında çok az tüy döker.
Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için...
Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- Amerikan Köpek Kulübü https://www.akc.org/
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