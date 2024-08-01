İspanyol Pointeri
İspanyol Pointeri hakkında
İspanyol Pointerleri; iyi gelişmiş başı, sarkan kulakları, ince gövdeleri ve sağlam bacakları bulunan iri ve kısa tüylü köpeklerdir. Neredeyse dörtgen bir yapıya sahip olan bu köpeklerin ayakta dururken ve hareket ederken iyi orantılı ve uyumlu olmaları gerekir.
İspanyol Pointeri, her türlü arazide çalışabilen ve her türlü avı avlayabilen dayanıklı bir ırktır. İspanyol Pointerleri itaatkar ve sağlam köpeklerdir. Hepsinden önemlisi ise parkurdaki sakinliği ve cesaretleri, kusursuz tespit ve yakalama becerileri sayesinde keskin bir koku duyusuna sahiplerdir ve mükemmel birer avcılardır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Uysal / Sessiz / Dayanıklı / Çalışkan / İtaatkar / Soğukkanlı / Zeki
Önemli bilgiler
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın