İspanyol Pointerleri; iyi gelişmiş başı, sarkan kulakları, ince gövdeleri ve sağlam bacakları bulunan iri ve kısa tüylü köpeklerdir. Neredeyse dörtgen bir yapıya sahip olan bu köpeklerin ayakta dururken ve hareket ederken iyi orantılı ve uyumlu olmaları gerekir.

İspanyol Pointeri, her türlü arazide çalışabilen ve her türlü avı avlayabilen dayanıklı bir ırktır. İspanyol Pointerleri itaatkar ve sağlam köpeklerdir. Hepsinden önemlisi ise parkurdaki sakinliği ve cesaretleri, kusursuz tespit ve yakalama becerileri sayesinde keskin bir koku duyusuna sahiplerdir ve mükemmel birer avcılardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler