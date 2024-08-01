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İspanyol Pointeri

İspanyol Pointeri olarak da bilinen bu dengeli ve sakin köpekler, hem yumuşak hem zeki özellikler barındıran karakterlerini oldukça asil bir ifadeyle gösterirler.
black and white burgos pointing dog adult

İspanyol Pointeri hakkında

İspanyol Pointerleri; iyi gelişmiş başı, sarkan kulakları, ince gövdeleri ve sağlam bacakları bulunan iri ve kısa tüylü köpeklerdir. Neredeyse dörtgen bir yapıya sahip olan bu köpeklerin ayakta dururken ve hareket ederken iyi orantılı ve uyumlu olmaları gerekir.

İspanyol Pointeri, her türlü arazide çalışabilen ve her türlü avı avlayabilen dayanıklı bir ırktır. İspanyol Pointerleri itaatkar ve sağlam köpeklerdir. Hepsinden önemlisi ise parkurdaki sakinliği ve cesaretleri, kusursuz tespit ve yakalama becerileri sayesinde keskin bir koku duyusuna sahiplerdir ve mükemmel birer avcılardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İspanya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Uysal / Sessiz / Dayanıklı / Çalışkan / İtaatkar / Soğukkanlı / Zeki

Önemli bilgiler

Harika bir aile köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Ayrıntılı Bilgi

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