Picardy Spaniel
Picardy Spaniel Hakkında
Bu Fransız Spaniel'i, Somme bölgesi körfezindeki avcıların bölgenin 20. yüzyılın başlarında uğradığı İngiliz pointer akımına verdiği karşılıktır. Bu uysal ırk hala av yakalamak için kullanılıyor, ancak aynı zamanda da çok arkadaş canlısı bir köpek olarak öne çıkıyor.
Picardy Spaniel, neşeli ve etkileyici bir tavırla hareket eden uysal ifadeli dayanıklı bir köpektir. Resmi standart, bir yüzyıldan daha uzun bir süre önce yayınlanmıştır ve ırk o zamandan beri çok az değişikliğe uğramıştır.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sevecen / Sakin / Uysal / Sosyal
Önemli bilgiler
Eğitimden hoşlanır
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
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