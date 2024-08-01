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Picardy Spaniel

20. yüzyılın başlarında, Fransa'daki tüm spaniel'ler aynı kulüp tarafından temsil ediliyor ve genellikle de birlikte sergileniyorlardı. Bu, kısa bir süreliğine hayvanın, kürkü kır olsa da Küçük Fransız Spaniel'i olarak anılmasına neden oldu.
Picardy Spaniel adult black and white

Picardy Spaniel Hakkında

Bu Fransız Spaniel'i, Somme bölgesi körfezindeki avcıların bölgenin 20. yüzyılın başlarında uğradığı İngiliz pointer akımına verdiği karşılıktır. Bu uysal ırk hala av yakalamak için kullanılıyor, ancak aynı zamanda da çok arkadaş canlısı bir köpek olarak öne çıkıyor.

Picardy Spaniel, neşeli ve etkileyici bir tavırla hareket eden uysal ifadeli dayanıklı bir köpektir. Resmi standart, bir yüzyıldan daha uzun bir süre önce yayınlanmıştır ve ırk o zamandan beri çok az değişikliğe uğramıştır.

 

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sevecen / Sakin / Uysal / Sosyal

Önemli bilgiler

Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Eğitimden hoşlanır
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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