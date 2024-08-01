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Polonya Av Köpeği

Tazılarla avlanmak, 13. yüzyıl gibi erken bir dönemde dahi Polonya yazılı literatüründe yer almıştır. Polonya geleneksel olarak pek çok büyük av hayvanının vatanı olmuş, tazılar da uzak geçmişten beri bu hayvanların avlanmasında kullanılmıştır.

Polonya Av Köpeği hakkında

Orta boy köpeklerine olmalarına rağmen güçlü ve cesur olan Polonya Av Köpekleri, geyik ve yaban domuzu gibi büyük avlarda uzmanlaşmıştır. Ancak bazı bölgelerde, özellikle dayanıklılık ve kuvvetin önemli olduğu Polonya'nın güneyindeki dağlık bölgelerde, tilki ve yaban tavşanı gibi daha küçük avlara da odaklanabilirler.

Büyük cesaret gösterebilen bu uysal, dengeli köpekler, zeki ve eğitilmeleri kolaydır. Bu da onları muhteşem bekçi köpekleri yapar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Polonya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Zeki / Uysal / Özgüvenli

Önemli bilgiler

Eğitimden hoşlanır
Harika bir koruma köpeği olur
Çok az bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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