Polonya Av Köpeği
Polonya Av Köpeği hakkında
Orta boy köpeklerine olmalarına rağmen güçlü ve cesur olan Polonya Av Köpekleri, geyik ve yaban domuzu gibi büyük avlarda uzmanlaşmıştır. Ancak bazı bölgelerde, özellikle dayanıklılık ve kuvvetin önemli olduğu Polonya'nın güneyindeki dağlık bölgelerde, tilki ve yaban tavşanı gibi daha küçük avlara da odaklanabilirler.
Büyük cesaret gösterebilen bu uysal, dengeli köpekler, zeki ve eğitilmeleri kolaydır. Bu da onları muhteşem bekçi köpekleri yapar.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Zeki / Uysal / Özgüvenli
Önemli bilgiler
Harika bir koruma köpeği olur
Çok az bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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