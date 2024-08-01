Polonya Av Köpeği

Orta boy köpeklerine olmalarına rağmen güçlü ve cesur olan Polonya Av Köpekleri, geyik ve yaban domuzu gibi büyük avlarda uzmanlaşmıştır. Ancak bazı bölgelerde, özellikle dayanıklılık ve kuvvetin önemli olduğu Polonya'nın güneyindeki dağlık bölgelerde, tilki ve yaban tavşanı gibi daha küçük avlara da odaklanabilirler.

Büyük cesaret gösterebilen bu uysal, dengeli köpekler, zeki ve eğitilmeleri kolaydır. Bu da onları muhteşem bekçi köpekleri yapar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler