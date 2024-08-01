Portekiz Pointer son derece sosyal ve sakin huylu, nazik köpeklerdir ve görünüş ve tavır itibarıyla zariftir.

Portekiz Pointer'lerin kökeni kesin olarak bilinmese de, bu ırkın yetenekli olduğu konusunda hiç şüphe yoktur. Bu zeki köpekler çok güçlü bir iş ahlakı sergiler ve şaşırtıcı derecede kurnazdır; kokuyu aldıkları anda sabırla işaret ederler. Av hayvanının kokusunu aldıklarında, etraflarında olup bitenlerle tamamen ilgisiz olabilirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler