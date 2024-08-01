Portekiz Pointer
Portekiz Pointer hakkında
Portekiz Pointer son derece sosyal ve sakin huylu, nazik köpeklerdir ve görünüş ve tavır itibarıyla zariftir.
Portekiz Pointer'lerin kökeni kesin olarak bilinmese de, bu ırkın yetenekli olduğu konusunda hiç şüphe yoktur. Bu zeki köpekler çok güçlü bir iş ahlakı sergiler ve şaşırtıcı derecede kurnazdır; kokuyu aldıkları anda sabırla işaret ederler. Av hayvanının kokusunu aldıklarında, etraflarında olup bitenlerle tamamen ilgisiz olabilirler.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sevecen / Dikkatli / Zeki / Sosyal / Sakin
Önemli bilgiler
Eğitimden hoşlanır
Orta seviyede bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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