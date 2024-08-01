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Portekiz Pointer

Portekiz Pointer'ler oldukça itaatkâr olmalarına rağmen biraz eğitim gerektiren, son derece sevgi dolu köpeklerdir.
Portugese Pointing Dog adult black and white

Portekiz Pointer hakkında

Portekiz Pointer son derece sosyal ve sakin huylu, nazik köpeklerdir ve görünüş ve tavır itibarıyla zariftir.

Portekiz Pointer'lerin kökeni kesin olarak bilinmese de, bu ırkın yetenekli olduğu konusunda hiç şüphe yoktur. Bu zeki köpekler çok güçlü bir iş ahlakı sergiler ve şaşırtıcı derecede kurnazdır; kokuyu aldıkları anda sabırla işaret ederler. Av hayvanının kokusunu aldıklarında, etraflarında olup bitenlerle tamamen ilgisiz olabilirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Portekiz
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sevecen / Dikkatli / Zeki / Sosyal / Sakin

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Eğitimden hoşlanır
Orta seviyede bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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