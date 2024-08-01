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Pudelpointer

Alman aksanlı olsa da adından da anlaşılacağı gibi bu tel tüylü ırk, poodle ile pointer'in bir melezidir.
Pudelpointer adult standing black and white

Pudelpointer Hakkında

Pudelpointer, gelişmiş bir avlanma içgüdüsüne sahip, iyi huylu, sakin ve kontrollü bir köpektir. Oyundan asla kaçmaz.

Sadece ırkın damızlığının oluşturulmasında kullanılmış olsalar da, poodle'ların avlanma becerileri günümüzdeki ırkta da korunmaktadır. Bu becerileri pointer'in düzlüklere olağanüstü yatkınlığı; uzun mesafelerde bile çok iyi koku alan burnu, geniş bir alanı hızla arama yeteneği ve sıkı pointerlik becerileri ile ilişkilendirerek çok yönlü bir av köpeği üretmek mümkün oldu.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sevecen / Dikkatli / Uysal / Zeki / Sadık / Özgüvenli

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
Eğitimden hoşlanır
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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