Pudelpointer, gelişmiş bir avlanma içgüdüsüne sahip, iyi huylu, sakin ve kontrollü bir köpektir. Oyundan asla kaçmaz.

Sadece ırkın damızlığının oluşturulmasında kullanılmış olsalar da, poodle'ların avlanma becerileri günümüzdeki ırkta da korunmaktadır. Bu becerileri pointer'in düzlüklere olağanüstü yatkınlığı; uzun mesafelerde bile çok iyi koku alan burnu, geniş bir alanı hızla arama yeteneği ve sıkı pointerlik becerileri ile ilişkilendirerek çok yönlü bir av köpeği üretmek mümkün oldu.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler