Pudelpointer
Pudelpointer Hakkında
Pudelpointer, gelişmiş bir avlanma içgüdüsüne sahip, iyi huylu, sakin ve kontrollü bir köpektir. Oyundan asla kaçmaz.
Sadece ırkın damızlığının oluşturulmasında kullanılmış olsalar da, poodle'ların avlanma becerileri günümüzdeki ırkta da korunmaktadır. Bu becerileri pointer'in düzlüklere olağanüstü yatkınlığı; uzun mesafelerde bile çok iyi koku alan burnu, geniş bir alanı hızla arama yeteneği ve sıkı pointerlik becerileri ile ilişkilendirerek çok yönlü bir av köpeği üretmek mümkün oldu.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sevecen / Dikkatli / Uysal / Zeki / Sadık / Özgüvenli
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Eğitimden hoşlanır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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