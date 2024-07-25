Shiba Inu'lardan bahsedelim
Anavatanları Japonya'da bir zamanlar av köpeği olarak yetiştirilen Shiba Inu'lar, artık ulusal değer olarak görülüyor. Zeki, özgür ruhlu ve çevik hayvanlar olan Shiba'lar, özgüvenleri ve sizin ona daha çok ihtiyacınız varmışçasına tavırları sayesinde bazen kedilerle karşılaştırılır. Bununla birlikte, erken eğitim ve sosyalleştirme ile Shiba Inu, son derece sadık bir aile üyesi olabilir.
Resmi adı: Shiba Inu
Diğer adları: Shiba
Kökeni: Japonya
Salya akıtma eğilimi1 out of 5
Bakım ihtiyaçları2 out of 5
Tüy dökme seviyesi4 out of 5
Havlama eğilimi1 out of 5
Enerji Düzeyi*1 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk2 out of 5
Sıcak hava?4 out of 5
Soğuk hava?5 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?5 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*3 out of 5
Aile Hayvanı mı?*3 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|35.5 - 40.5 cm
|33 - 38 cm
|Kilo
|Kilo
|10.5 - 11.5 kg
|7.5 - 8.5 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk dönemi
|Yetişkinlik dönemi
|2 to 12 months
|12 ay ila 7 yıl
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|7 ila 10 yıl
|10 ila 20 yıl
|Bebeklik dönemi
|2 aya
Shiba Inu'yu tanıyın
Irk hakkında bilmeniz gereken her şey
Geçtiğimiz yüzyılın ortalarında Batı'ya henüz yeni tanıtılan Shiba'lar, hızla tercih edilen bir arkadaş haline geldi. Çevik yürüyüşleri, sivri üçgen kulakları ve her daim tetikte olmaları sayesinde genellikle tilkilerle karıştırılabilen Shiba Inu'lar; sabit, uysal bakışlarıyla özgüven saçar.
Geçmişte, anavatanları Japonya'nın dağlarında av hayvanlarını saklandıkları yerlerden çıkarmak için kullanılan Shiba Inu'lar küçük, vücut ölçüleri orantılı ve her türlü araziye uygun hayvanlar olup aynı zamanda iç mekanda yaşamayı da severler. Yine de dış mekanlarda bol bol oynamaya ihtiyaç duyarlar ve güçlü av içgüdüleri olduğundan tasmalarının çıkarılmaması şiddetle tavsiye edilir. Bu küçük Houdini'ler hemen her durumdan sıvışacak bir yol bulabilir ve koşmaya bir başladıklarında onları zapt etmek oldukça güçtür!
Shiba Inu'lar, kendilerini ifade etmek için çeşitli davranışlar sergilerler- dönüp tekrar bakmanıza yol açacak kadar şaşırtıcı olmasa da yeterince ilgi çekici olan, şarkı söylemek ile kıyaslanan bağırışları da buna dahildir. Sonuç olarak, Shiba'lar yanınızdayken sıkılmanız çok zordur.
İradeleri güçlü ve zeki olduklarından, bu öz güvenli ırkı başarılı bir şekilde yetiştirmenin anahtarı erken eğitim ve sosyalleştirmedir. Doğal olarak alanını koruma eğilimi olan Shiba, nesneleri ve insanları çabucak sahiplenir. Küçük yaşlardan itibaren paylaşımcı olmaları öğretilmelidir. Shiba Inu'lar doğru eğitimle insanlarına bağlı ve korumacı olarak büyür.
Shiba Inu'lar hakkında 2 gerçek
1. Bu eski bir hikaye
1920'lere kadar resmi olarak "Shiba Inu" olarak adlandırılmasa ve Batı'ya nispeten yeni gelmiş olsa da Shiba'lar yeni olmaktan çok uzaktır. Bu değerli ırk, dokuz bin yıldan fazla bir süredir varlığını sürdürmektedir. Hatta M.Ö. 300 yıllarına dayanan ilkel Japon çizimlerinde Shiba benzeri köpek tasvirleri bulunmuştur.
2. Yok olmanın eşiğinden kurtarıldı
Başlangıçta Japonya'ya özgü üç tür Shiba Inu vardı: San-in, Mino ve Shinso. Ne yazık ki İkinci Dünya Savaşı'nın şiddeti ve ardından gelen gençlik hastalığı salgını, üç soyun da saf halde devam etmesini imkansız kılacak kadar Shiba köpeğini ortadan kaldırdı. Neyse ki üç soyu bir araya getirerek Shiba Inu'yu kurtarmak üzere büyük çabalar sarf edildi. Sonuç ise bugün bilinen ve hayran olunan Shiba Inu.
Irkın geçmişi
M.Ö. 7000 yılına kadar ülkedeki varlığını doğrulayan DNA testlerine sahip olan Shiba Inu, Japonya'nın altı yerli Spitz ırkının en eskisidir. Shiba'lar, başlangıçta avcılar tarafından av hayvanlarını saklandıkları yerlerden çıkarmak için kullanılmış olup bazı kişiler "Shiba" kelimesinin Japonca "çalılık" anlamına geldiğini, bu köpeklerin de bu tip çalılıklarda avlandıkları için bu ismi aldıklarını iddia etmektedir. İkinci bir teori, Shiba adının ırkın tüylerine benzeyen çalı yapraklarının renginden geldiğini öne sürmektedir. Üçüncü bir fikir ise "Shiba"nın artık kullanılmayan bir lehçede "küçük" anlamına geldiğini belirtmektedir. Aslında, "Inu" son derece basit bir şekilde Japonca köpek anlamına gelen kelimedir. Her halükarda, 1920'lere kadar isim Japonya'da resmi hale getirilmedi.
Irkın meraklıları ve Japon Köpekleri Koruma Derneği NIPPO tarafından yürütülen kampanya sayesinde Shiba Inu, 1937'de ulusal değer ilan edildi. 18. yüzyılın ortalarında Japonya diğer ırkları ithal etmeye, yeni gelenleri Shiba Inu gibi yerli ırklarla melezlemeye başladı ve bunun sonucunda bu ırkın soyunun saflığını kaybetmesine yol açtı.
Birinci Dünya Savaşı'nın şiddeti ve ardından gelen gençlik hastalığı salgını, ırkı yok olmanın eşiğine getirdi. Kısa bir süre sonra, hayatta kalan Shiba soylarını melezlemek üzere oluşturulan programlar, bize bugün tanıdığımız köpeği sundu.
Shiba, Amerikan bir asker ailesi tarafından getirilmesiyle 1954 yılında ilk kez Amerikan topraklarına ayak bastı. Ancak ırkın ABD'ye yerleştiği tarih olarak çoğunlukla ülkedeki ilk yavru doğum yılı, yani 1979 kabul edilmektedir. Yine de Shiba Inu'nun AKC ve UKC tarafından tam olarak tanınması ancak 1992 yılında gerçekleşti. Bu süreçte "inu" kelimesi kaldırıldı ve ırk resmi olarak "Shiba" oldu.
Baştan kuyruğa
Shiba Inu'ların fiziksel özellikleri
1.Tüylerin üst kısmı
2.Tüylerin alt kısmı
3.Yüz
4.Kulaklar
5.Kuyruk
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar, işte Shiba Inu'nuz hakkında bazı ilginç gerçekler
Kalçalarının sağlıklı olması için nitelikli yetiştiriciler arayın
Shiba Inu'da arka bacaklarda belirgin ağrı ve/veya topallığa yol açan kalıtsal bir iskelet hastalığı olan kalça displazisinin görülmesi nadir değildir. Kalça displazisi genetik olarak aktarıldığından, yavrunuzun anne ve babasının sağlıklı olduğunu doğrulayabilecek saygın bir yetiştirici bulmanız çok önemlidir. Shiba'nızın düzenli kontrollerinde yapılan fizik muayene ve bir radyografi ya da röntgen, veteriner hekiminizin bir eylem planı çizmesini sağlayacak kesin bir teşhis sağlayabilir.
Alerjiler sadece bir insan sorunu değildir
Shiba Inu'larda, üç ana kategoriye ayrılan alerjiler görülebilir: yiyecek alerjileri, temas alerjileri ve solunum alerjileri. Bu sonuncu alerjinin belirtilerine -kaşıntı, kızarıklık ve/veya tüy dökülmesini içerebilir- karşı dikkatli olun. Bunlardan herhangi birini fark etmeniz halinde, uygun bir tedavi bulabilmeniz için mümkün olan en kısa sürede veteriner hekiminize gitmeniz en iyisidir.
Daha küçük köpeklerin diz kapağı sorunları olabilir
Patella lüksasyonu, patellanın yani diz kapağının yerinden kayarak çıkıp geri girdiği bir durumdur ve özellikle küçük köpeklerde sık görülen bir rahatsızlık ve topallama nedenidir. Shiba'nızın etkilenen uzvu birkaç adım sürüklediği, bazen kullanmaya devam etmeden önce salladığı "sekme" hareketine karşı dikkatli olun. Veteriner hekiminiz patella lüksasyonunu teşhis ederek Shiba'nızın mükemmel formda kalmasına yardımcı olacak en iyi tedaviyi önerebilir.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek
Bir Shiba Inu için mama seçerken dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fizyolojik durumu ve olası hastalıklara yatkınlığı ya da hassasiyetleri de dahil olmak üzere sağlığı. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılamak üzere enerji sağlar ve eksiksiz bir beslenme formülü, köpek üzerinde olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir eksikliğin veya fazlalığın önlenmesi için iyi ayarlanmış bir besin dengesine sahip olmalıdır.
Shiba Inu'nuzun üriner sağlığını desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken köpeğinizin sık sık su molası vermesi için yanınızda su getirin.
Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunları varsa veteriner hekiminize danışın; veteriner hekiminiz özel bir veteriner hekim diyeti verecektir
Yavru bir Shiba Inu'nun enerji, protein, mineral ve vitamin gereksinimleri, yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyar. Yavru Shiba Inu'ların bağışıklık sistemi, 10 aylık olana kadar kademeli olarak gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişikliklerle, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu süreçte onun bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olabilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir Shiba Inu'nunkinden farklıdır: sindirim sistemleri henüz olgunlaşmamıştır bu nedenle verimli bir şekilde kullanılabilecek sindirilebilirliği yüksek proteinler sağlamak önemlidir. Frukto-oligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olarak sindirim sağlığını destekler ve iyi bir dışkı kalitesi sağlar. Labrador Retriever'ları insan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten yaşamları boyunca kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, onları günlük porsiyonlarından alınan mama taneleriyle ödüllendirin ve sağlıklı kiloyu korumaya yardımcı olmak için pakette belirtilen besleme kılavuzlarına sıkıca uyun.
Benzer şekilde, bir yavrunun dişleri (ilk olarak süt dişleri, ardından kalıcı dişleri) mama tanesinin büyüklüğünü, şeklini ve dokusunu seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Shiba Inu'nun deri ve tüylerinin sağlığını korumaya yardımcı olmak için Omega 3 yağ asitleri (EPA-DHA) ve hodan yağı gibi besinler gerekir. Bu yoğun büyüme evresi aynı zamanda yüksek enerji ihtiyacı anlamına gelir, bu nedenle mamanın yüksek bir enerji içeriğine sahip olması gerekir (Kcal/100 g gıda olarak ifade edilir). Büyümeyi destekleyen özel olarak formüle edilmiş bir mamada diğer besin maddelerinin konsantrasyonları da normalden daha yüksek olur. Altı aylık olana kadar günlük yiyecek miktarının üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
İnsan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten yaşamları boyunca kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, onları porsiyonlarından alınan mama taneleriyle ödüllendirin ve sağlıklı kiloyu korumaya yardımcı olmak için pakette belirtilen besleme kılavuzlarına sıkıca uyun.
Shiba Inu'lar için ana beslenme hedefleri şunlardır:
Özellikle EPA-DHA gibi temel yağ asitleri, gerekli amino asitler ve B vitaminlerinden oluşan zenginleştirilmiş bir katkı ile deri ve tüylerin sağlığını ve güzelliğini korumaya yardımcı olmak
Bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olarak iyi bir dışkı kalitesini mümkün kılan sindirilebilirliği son derece yüksek proteinler ve frukto-oligosakkaritler ile sindirim sağlığını desteklemek
Sindirilebilirliği yüksek malzemeler kullanarak ve yağ içeriğini makul bir düzeyde tutarak ideal kilonun korunması. Fazla kilo alımı, Shiba Inu'nun sağlığını etkileyebilir. Sağlıklı kalmasını sağlamak için uygun bir beslenme dengesi gereklidir.
Küçük köpek ırkları, yetişkin yaşlarında ağız ve diş sağlığı problemlerine, daha doğrusu dental plak ve tartar birikimine maruz kalırlar. Shiba Inu'ların dişleri ve çenelerinin oldukça fazla korumaya ihtiyacı vardır. Kalsiyum şelatörleri içeren formül, tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olarak günlük ağız hijyenini destekler. Küçük köpek ırkları, yemek seçen köpekler olarak tanınırlar. Özel formül ve aromaların yanı sıra, mama tanelerinin özel bir dokuya ve boyuta sahip olması da iştahlarını canlandırmaya yardımcı olur. Küçük köpek ırkları idrar yolu taşlarına eğilimlidir; sağlıklı bir üriner sistemini destekleyen bir diyet önerilir.
Çoğunlukla iç mekanlarda yaşayan Shiba Inu'lar için, sindirilebilirliği yüksek proteinler, uygun lif içeriği ve çok yüksek kaliteli karbonhidrat kaynakları dışkı kokusunu ve miktarını azaltmaya yardımcı olur. İç mekanda yaşam genellikle daha az egzersiz anlamına geldiğinden, daha düşük enerji ihtiyaçlarını karşılayan uyarlanmış bir kalori içeriği ve yağ metabolizmasını desteklemeyi sağlayan L-karnitin içeren bir diyet, ideal kilonun korunmasına yardımcı olabilir. İç mekan yaşam tarzının yanı sıra kısırlaştırma da köpeklerin fazla kilolu olmasında rol oynayan bir faktördür.
Shiba Inu'lar 8 yaşından sonra yaşlanmanın ilk belirtilerini gösterir. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir formül, canlılıklarını korumaya yardımcı olur ve uyarlanmış bir fosfor içeriği böbrek sistemlerini destekler. Yaşlanmaya sindirim kapasitelerinde değişiklik ve özel beslenme gereksinimleri eşlik eder, bu nedenle yaşlı Shiba Inu'lar için yiyeceklerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
Daha yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler, vücut hücrelerini yaşlanma ile bağlantılı oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir.
Yüksek kaliteli protein. Yaygın bir yanlış kanının aksine, mamadaki protein içeriğini azaltmak, böbrek yetmezliğini azaltmada pek az fayda sağlar. Üstelik yaşlı köpekler, beslenmedeki proteinlerden genç köpeklere kıyasla daha az yararlanırlar. Fosfor içeriğini azaltmak, böbrek fonksiyonlarının zaman içinde bozulmasını yavaşlatmanın iyi bir yoludur.
Deri ve tüylerin sağlığını korumaya yardımcı olmak için daha yüksek oranda demir, bakır, çinko ve manganez eser elementleri.
Kürkün kalitesini korumaya yardımcı olmak için daha yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri (Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri). Köpekler normalde bu yağ asitlerini üretebilirler, ancak yaşlanma bu fizyolojik süreci etkileyebilir.
Köpekler yaşlandıkça daha sık diş problemleri yaşar. Yeterli miktarda yemeye devam etmelerini sağlamak için mamalarının büyüklüğü, şekli ve dokusu çenelerine uygun olmalıdır. Uyarlanmış bir mama tanesi şekli, besin alımını azaltmayı destekleyerek köpeğinizin sağlıklı bir kiloyu korumasına yardımcı olabilir.
Shiba Inu'nuzun bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
Shiba Inu'lar doğal olarak aktif ve oldukça oyuncu olduklarından bolca düzenli aktiviteye ihtiyaç duyarlar. Shiba'nızı yeterli uzunlukta bir yürüyüşe veya koşuya (her zaman tasmalı olarak) çıkardığınızdan emin olun veya her gün güvenli bir kapalı alan içinde özgürce koşmasına izin verin. Shiba Inu'lar insanlarıyla birlikte oldukları sürece, ister orman ister yoğun bir alışveriş bölgesi olsun, dış mekandaki herhangi bir ortamda rahattır. Ayrıca ne kadar fazla aktivitede bulunurlarsa evde de o kadar rahat ve iyi huylu olurlar.
Muhteşem, şık ve kısa tüylerinin özellikle de kış aylarındaki görünümünün bir bedeli vardır ve bu bedelin, iyi bir elektrikli süpürgenin fiyatı civarında olmasını bekleyebilirsiniz. Shiba Inu'lar için tüy dökmenin yeri ve zamanı yoktur.
Yılın büyük bir kısmında hafif miktarda tüy dökme bekleyebilir, bunu fazla tüyleri düzenli taramayla alarak kolayca kontrol altında tutabilirsiniz. İyi haber ise Shiba Inu ırk standardının tüylerin kesilmesini yasaklamasıdır. Bununla birlikte, Shiba'lar mevsimlik tüylerini yılda iki kez döker.
Pek çok köpekte olduğu gibi, Shiba Inu'lar da tırnaklarının kesilmesinden pek memnun olmaz. Herhangi bir bakım ihtiyacı için profesyonel yardım alacaksanız tırnak kesimi için alabilirsiniz. Bu süreci olabildiğince sorunsuz hale getirmenin bir yolu, patilerini çok erken yaşta ellemeye başlamaktır. Bu şekilde, siz ve diğerleri tarafından patilerinin tutulmasına alışırlar!
Shiba'nızın ağız sağlığını, çiğnemeyi ve evde fırçalamayı teşvik edecek şekilde uyarlanmış bir mama tanesi ile koruduğunuzdan emin olun.
Ne kadar ifade etsek azdır: Eğitim söz konusu olduğunda ne kadar erken olursa o kadar iyidir.
Shiba Inu'lar son derece zekidir, ne isteyip ne istemediklerini bilirler ve yabancılardan hoşlanmazlar. Bu nedenle ödül ve oyuncak temelli eğitim ve sosyalleştirme mümkün olduğunca erken uygulanmalıdır.
Hatırlanması gereken önemli bir nokta: Shiba Inu'ların tasmalarını çıkardığınızda koşmaya başlayacaklardır. Shiba'nızı tasmasıyla gezdirdiğinizden ve yürüyüşe çıkmadığınız zamanlarda güvenli bir kapalı alan dahilinde -ya da evin içinde- tuttuğunuzdan emin olun.
Erken eğitim ve sosyalleştirme ile Shiba Inu'lar harika, sevecen yoldaşlar haline gelir. Bu nedenle, sıkı çalışma kesinlikle karşılığını vermektedir!
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Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hastaneleri https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- Amerikan Köpek Kulübü https://www.akc.org/
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