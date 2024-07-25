Irk hakkında bilmeniz gereken her şey



Geçtiğimiz yüzyılın ortalarında Batı'ya henüz yeni tanıtılan Shiba'lar, hızla tercih edilen bir arkadaş haline geldi. Çevik yürüyüşleri, sivri üçgen kulakları ve her daim tetikte olmaları sayesinde genellikle tilkilerle karıştırılabilen Shiba Inu'lar; sabit, uysal bakışlarıyla özgüven saçar.

Geçmişte, anavatanları Japonya'nın dağlarında av hayvanlarını saklandıkları yerlerden çıkarmak için kullanılan Shiba Inu'lar küçük, vücut ölçüleri orantılı ve her türlü araziye uygun hayvanlar olup aynı zamanda iç mekanda yaşamayı da severler. Yine de dış mekanlarda bol bol oynamaya ihtiyaç duyarlar ve güçlü av içgüdüleri olduğundan tasmalarının çıkarılmaması şiddetle tavsiye edilir. Bu küçük Houdini'ler hemen her durumdan sıvışacak bir yol bulabilir ve koşmaya bir başladıklarında onları zapt etmek oldukça güçtür!

Shiba Inu'lar, kendilerini ifade etmek için çeşitli davranışlar sergilerler- dönüp tekrar bakmanıza yol açacak kadar şaşırtıcı olmasa da yeterince ilgi çekici olan, şarkı söylemek ile kıyaslanan bağırışları da buna dahildir. Sonuç olarak, Shiba'lar yanınızdayken sıkılmanız çok zordur.

İradeleri güçlü ve zeki olduklarından, bu öz güvenli ırkı başarılı bir şekilde yetiştirmenin anahtarı erken eğitim ve sosyalleştirmedir. Doğal olarak alanını koruma eğilimi olan Shiba, nesneleri ve insanları çabucak sahiplenir. Küçük yaşlardan itibaren paylaşımcı olmaları öğretilmelidir. Shiba Inu'lar doğru eğitimle insanlarına bağlı ve korumacı olarak büyür.