Küçük İsviçre Tazısı çok hassas bir koku alma duyusu ve çok büyük bir avlanma tutkusu olan usta, yorulmaz ve çevik bir köpektir. Avın izini kendilerinden emin bir şekilde bulur ve derin, ahenkli bir sesle ileterek sürerler.

Doğal olarak arkadaş canlısıdır, sakin ve neşeli arasında değişen bir mizacı vardır ve ürkeklik belirtisi göstermez.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler