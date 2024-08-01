CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Küçük İsviçre Tazısı

Küçük İsviçre Tazısı, avı kararlılıkla arayıp sürmesi, bağımsız avlanması, bulduğunda sesli olarak duyurması ve hatta yaralı avı bile takip etmesi ile tam bir av köpeğidir.
black and white small swiss hound adult

Küçük İsviçre Tazısı Hakkında

Küçük İsviçre Tazısı çok hassas bir koku alma duyusu ve çok büyük bir avlanma tutkusu olan usta, yorulmaz ve çevik bir köpektir. Avın izini kendilerinden emin bir şekilde bulur ve derin, ahenkli bir sesle ileterek sürerler.

Doğal olarak arkadaş canlısıdır, sakin ve neşeli arasında değişen bir mizacı vardır ve ürkeklik belirtisi göstermez.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İsviçre
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Dikkatli / Sakin / Arkadaş canlısı / Sessiz / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Harika bir arkadaştır
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Bu sayfayı beğenin & paylaşın