Küçük İsviçre Tazısı
Küçük İsviçre Tazısı Hakkında
Küçük İsviçre Tazısı çok hassas bir koku alma duyusu ve çok büyük bir avlanma tutkusu olan usta, yorulmaz ve çevik bir köpektir. Avın izini kendilerinden emin bir şekilde bulur ve derin, ahenkli bir sesle ileterek sürerler.
Doğal olarak arkadaş canlısıdır, sakin ve neşeli arasında değişen bir mizacı vardır ve ürkeklik belirtisi göstermez.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Dikkatli / Sakin / Arkadaş canlısı / Sessiz / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Harika bir arkadaştır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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