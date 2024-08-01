Kabarık Tüylü Styrian Tazısı
Kabarık Tüylü Styrian Tazıları, yalnızca bulduğu koku sonrası iyi havlayarak avı arayıp bulmak için kullanılmaz. Genellikle, dağlık arazideki yaralı av hayvanlarını izlemek için de kullanılırlar.
Kabarık Tüylü Styrian Tazısı hakkında
Kabarık Tüylü Styrian Tazıları orta boyludur, sağlam yapılıdır ve ciddi ancak saldırgan olmayan bir ifadeye sahiptir.
En önemlisi, kararlı iz sürücüler olarak bulduğu koku sonrası sürekli havlayan hevesli avcılardır. Irkın sahip olduğu kabarık tüyleri, Styrianların tüm hava koşullarında çalışabilmesini sağlar.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Avusturya
Boyut: kategorisi Orta: (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10–12 yıl
Sevecen / Uysal / Özgür Ruhlu / Sosyal
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