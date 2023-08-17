Bulldog Adult
Kuru / Köpek
Yetişkin ve yaşlı Bulldog ırkı köpekler için tam yem – 12 aydan büyük
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Kemik ve eklem sağlığı
EPA&DHA ile zenginleştirilmiş bu özel formül, kemik ve eklem sağlığının desteklenmesine ve ideal kilonun korunmasına yardımcı olur.
Deri sağlığı
EPA&DHA ile zenginleştirilmiş özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine ve deri sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Dışkı kokusunun azaltılması
Bulldog Adult, sindirim bozukluklarına, gaza ve kötü dışkı kokusuna yol açabilen bağırsak fermentasyonunun azaltılmasına katkıda bulunur.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Brakiosefalik çene
Bulldog ırkı köpeklerin mamayı ağzına almasını kolaylaştırmak ve onu mamayı çiğnemeye yönlendirmek için kuru mama taneleri özel geliştirilmiştir.
|Köpeğin kilosu
|Düşük aktivite
|Orta aktivite
|Yüksek aktivite
|18 kg
|223 g (2+7/8 kap)
|258 g (3+3/8 kap)
|294 g (3+7/8 kap)
|20 kg
|242 g (3+1/8 kap)
|280 g (3+5/8 kap)
|318 g (4+1/8 kap)
|22 kg
|259 g (3+3/8 kap)
|300 g (3+7/8 kap)
|341 g (4+4/8 kap)
|24 kg
|277 g (3+5/8 kap)
|321 g (4+1/8 kap)
|364 g (4+6/8 kap)
|26 kg
|294 g (3+7/8 kap)
|340 g (4+3/8 kap)
|387 g (5 kap)
|28 kg
|311 g (4 kap)
|360 g (4+6/8 kap)
|409 g (5+3/8 kap)
|30 kg
|327 g (4+2/8 kap)
|379 g (4+7/8 kap)
|431 g (5+5/8 kap)
ÜRÜN AYRINTILARI
12 aylık ve daha büyük büyük olan Bulldog ırkı köpeklere uygun olan ROYAL CANIN® Bulldog Adult, yetişkin Bulldog ırkı köpeğinizin tüm besin ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak formüle edilmiştir. ROYAL CANIN® Bulldog Adult, sağlıklı bağırsak florası dengesinin korunmasına yardımcı olur. Bu, hem köpeğinizin genel sindirim sistemi sağlığına katkıda bulunur hem de köpeğinizin dışkı kokusunun azaltılmasına yardımcı olur. Bu özel formül, cildin bariyer görevinin korunmasını da destekler. ROYAL CANIN® Bulldog Adult’ın özel besin kombinasyonu, cilt sağlığının korunmasına yardımcı olarak köpeğinizin tüy sağlığını da olumlu etkiler. ROYAL CANIN® Bulldog Adult, EPA ve DHA olarak bilinen Omega-3 yağ asitleriyle zenginleştirilmiştir. Bu besinler, Bulldog köpeğinizin eklem ve kemiklerinin sağlıklı gelişiminin desteklenmesine yardımcı olurlar. ROYAL CANIN® Bulldog Adult'daki kuru mama tanesi ise, Bulldog ırkı köpekler için özel hazırlanmıştır. Bu köpek ırkı yukarı kalkık bir buruna ve alt çeneden daha kısa bir üst çeneye sahip olduğundan, kuru mamanın şekil ve büyüklüğü köpeğinizin mamayı kolayca kavrayabileceği şekilde özel olarak tasarlanmıştır.