ÜRÜN AYRINTILARI

12 aylık ve daha büyük büyük olan Bulldog ırkı köpeklere uygun olan ROYAL CANIN® Bulldog Adult, yetişkin Bulldog ırkı köpeğinizin tüm besin ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak formüle edilmiştir. ROYAL CANIN® Bulldog Adult, sağlıklı bağırsak florası dengesinin korunmasına yardımcı olur. Bu, hem köpeğinizin genel sindirim sistemi sağlığına katkıda bulunur hem de köpeğinizin dışkı kokusunun azaltılmasına yardımcı olur. Bu özel formül, cildin bariyer görevinin korunmasını da destekler. ROYAL CANIN® Bulldog Adult’ın özel besin kombinasyonu, cilt sağlığının korunmasına yardımcı olarak köpeğinizin tüy sağlığını da olumlu etkiler. ROYAL CANIN® Bulldog Adult, EPA ve DHA olarak bilinen Omega-3 yağ asitleriyle zenginleştirilmiştir. Bu besinler, Bulldog köpeğinizin eklem ve kemiklerinin sağlıklı gelişiminin desteklenmesine yardımcı olurlar. ROYAL CANIN® Bulldog Adult'daki kuru mama tanesi ise, Bulldog ırkı köpekler için özel hazırlanmıştır. Bu köpek ırkı yukarı kalkık bir buruna ve alt çeneden daha kısa bir üst çeneye sahip olduğundan, kuru mamanın şekil ve büyüklüğü köpeğinizin mamayı kolayca kavrayabileceği şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

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