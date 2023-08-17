Cavalier King Charles Adult
Kuru / Köpek
Yetişkin ve yaşlı Cavalier King Charles Spaniel ırkı köpekler için tam yem – 10 aydan büyük
Doğru porsiyon nedir?
Adet 1
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Kalp sağlığı
Cavalier King Charles Adult kalp sağlığının korunması için gerekli besin ögeleri olan uyarlanmış mineraller, EPA&DHA, taurin, L-Karnitin ve antioksidanlar içerir.
İdeal kilonun korunması
Bu formül Cavalier King Charles ırkı köpeğinizin ideal kilosunun korumasına yardımcı olur.
Tüy sağlığı
EPA&DHA ve hodan yağı ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine ve deri sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi
Cavalier King Charles ırkı köpeğinizin, mama tanesini kolayca almasını ve çiğnemesini teşvik edecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır.
KOMPOZİSYON: pirinç, bitkisel protein izolat*, kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, mısır, hayvansal yağlar, hidrolize hayvansal proteinler, pancar küspesi, bitkisel lifler, mineraller, balık yağı, soya yağı, dehidre domates, frukto-oligo-sakkaritler, hidrolize maya (mannan-oligo-sakkarit kaynağı), hodan yağı (%0,1), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı), hidrolize edilmiş kabuklu hayvanlar (glukozamin kaynağı), hidrolize edilmiş kıkırdak (kondroitin kaynağı).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 30000 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 48 mg, E2 (İyot): 4,8 mg, E4 (Bakır): 15 mg, E5 (Manganez): 62 mg, E6 (Çinko): 145 mg, E8 (Selenyum): 0,1 mg, L-karnitin: 400 mg - Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g - Organoleptik ilaveler: Cay özü (polifenoller kaynağı): 150 mg - Koruyucular - Antioksidanlar
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %27,0 - Yağ: %14,0 - Kül: %5,8 - Ham lifler: %2,8 - Her kg için: EPA/DHA: 4 g - Taurin (toplam): 1,8 g.
*L.I.P: Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
|Köpeğin kilosu
|Düşük Aktivite
|-
|Orta Aktivite
|-
|Yüksek Aktivite
|-
|-
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|5 kg
|85 g
|7/8
|98 g
|1
|111 g
|1+1/8
|6 kg
|97 g
|1
|112 g
|1+2/8
|128 g
|1+3/8
|7 kg
|109 g
|1+1/8
|126 g
|1+3/8
|143 g
|1+4/8
|8 kg
|120 g
|1+2/8
|139 g
|1+4/8
|159 g
|1+6/8
|9 kg
|132 g
|1+3/8
|152 g
|1+5/8
|173 g
|1+7/8