Cavalier King Charles Puppy
Kuru / Köpek
Yavru Cavalier King Charles Spaniel ırkı köpekleri için tam yem - 12 aya kadar
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Bağışıklık sistemi desteği
Büyüme, köpeğinizin hayatındaki en önemli süreçlerden biridir. Bu dönem büyük değişimlerin, keşiflerin ve ilklerin dönemidir. Bu önemli süreç boyunca, yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi yavaş yavaş güçlenir. Cavalier King Charles Puppy, patentli antioksidan kompleksi ve E Vitamini içeriği sayesinde yavru köpeğinizin bağışıklık sistemini destekler.
Kalp sağlığı
Cavalier King Charles Puppy, içeriğindeki antioksidanlar, L-karnitin, taurin, EPA&DHA ve uyarlanmış mineraller sayesinde sağlıklı bir kalp fonksiyonu için gerekli olan besin ögelerini sunar.
Sindirim sistemi sağlığı
Dışkı kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olan, sindirim sistemi sağlığını ve bağırsak florası dengesini destekleyen, yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli protein (*L.I.P.) ve prebiyotikler içeren besin ögesi kombinasyonu içerir. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Diş sağlığı
Bu formül, kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumu riskinin azaltılmasına yardımcı olur.
|Yaş (ay)
|Yetişkin kilosu = 1 kg
|-
|Yetişkin kilosu = 2 kg
|-
|Yetişkin kilosu = 3.5 kg
|-
|-
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|2 ay
|95 g
|1
|115 g
|1+2/8
|127 g
|1+3/8
|3 ay
|108 g
|1+1/8
|136 g
|1+3/8
|149 g
|1+4/8
|4 ay
|113 g
|1+1/8
|144 g
|1+4/8
|158 g
|1+5/8
|5 ay
|113 g
|1+1/8
|146 g
|1+4/8
|160 g
|1+5/8
|6 ay
|102 g
|1+1/8
|144 g
|1+4/8
|159 g
|1+5/8
|7 ay
|92 g
|1
|130 g
|1+3/8
|144 g
|1+4/8
|8 ay
|81 g
|7/8
|117 g
|1+2/8
|129 g
|1+3/8
|9 ay
|81 g
|7/8
|104 g
|1+1/8
|115 g
|1+2/8
|10 ay
|80 g
|7/8
|103 g
|1+1/8
|114 g
|1+1/8
|11 ay
|Cavalier King Charles Adult
|-
|Cavalier King Charles Adult
|-
|Cavalier King Charles Adult
|-
ÜRÜN AYRINTILARI
Cavalier King Charles Puppy, bağışıklık sisteminin, kalp tonusunu ve sindirim sisteminin optimal gelişimini desteklerken, özel tasarımlı mama tanesi tartar oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur. Cavalier King Charles Junior, 10 aylığa kadar olan safkan Cavalier King Charles Spaniel ırkı köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. Kalp sağlığını destekler. Özel biçimli mama tanesinin yakalanması ve çiğnenmesi kolaydır. Bağışıklık sistemi sağlığını destekler. Sindirim sağlığını destekler.