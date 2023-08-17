Cavalier King Charles Puppy

Cavalier King Charles Puppy

Kuru / Köpek

Yavru Cavalier King Charles Spaniel ırkı köpekleri için tam yem - 12 aya kadar

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Bağışıklık sistemi desteği

Büyüme, köpeğinizin hayatındaki en önemli süreçlerden biridir. Bu dönem büyük değişimlerin, keşiflerin ve ilklerin dönemidir. Bu önemli süreç boyunca, yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi yavaş yavaş güçlenir. Cavalier King Charles Puppy, patentli antioksidan kompleksi ve E Vitamini içeriği sayesinde yavru köpeğinizin bağışıklık sistemini destekler.

Kalp sağlığı

Cavalier King Charles Puppy, içeriğindeki antioksidanlar, L-karnitin, taurin, EPA&DHA ve uyarlanmış mineraller sayesinde sağlıklı bir kalp fonksiyonu için gerekli olan besin ögelerini sunar.

Sindirim sistemi sağlığı

Dışkı kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olan, sindirim sistemi sağlığını ve bağırsak florası dengesini destekleyen, yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli protein (*L.I.P.) ve prebiyotikler içeren besin ögesi kombinasyonu içerir. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Diş sağlığı

Bu formül, kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumu riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

Cavalier King Charles Puppy, bağışıklık sisteminin, kalp tonusunu ve sindirim sisteminin optimal gelişimini desteklerken, özel tasarımlı mama tanesi tartar oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur. Cavalier King Charles Junior, 10 aylığa kadar olan safkan Cavalier King Charles Spaniel ırkı köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. Kalp sağlığını destekler. Özel biçimli mama tanesinin yakalanması ve çiğnenmesi kolaydır. Bağışıklık sistemi sağlığını destekler. Sindirim sağlığını destekler.

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Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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