Cocker Adult

Cocker Adult

Kuru / Köpek

Yetişkin ve yaşlı İngiliz veya Amerikan Cocker Spaniel köpekleri için tam yem - 12 aydan büyük

Adet 1
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Kalp sağlığı

Bu formül kalp kası sağlığını korumaya yardımcı olur.

Deri ve tüy sağlığı

EPA&DHA, A vitamini ve hodan yağı ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine, deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur.

İdeal kilonun korunması

Bu formül Cocker Spaniel ırkı köpeğinizin ideal kilosunu korumasına yardımcı olur.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Diş sağlığı

Bu formül, kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumu riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

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Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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