Cocker Adult
Kuru / Köpek
Yetişkin ve yaşlı İngiliz veya Amerikan Cocker Spaniel köpekleri için tam yem - 12 aydan büyük
Doğru porsiyon nedir?
Adet 1
Ücretsiz kargo
Kalp sağlığı
Bu formül kalp kası sağlığını korumaya yardımcı olur.
Deri ve tüy sağlığı
EPA&DHA, A vitamini ve hodan yağı ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine, deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur.
İdeal kilonun korunması
Bu formül Cocker Spaniel ırkı köpeğinizin ideal kilosunu korumasına yardımcı olur.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Diş sağlığı
Bu formül, kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumu riskinin azaltılmasına yardımcı olur.
KOMPOZİSYON: Pirinç, mısır, kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, mısır gluten, hayvansal yağlar, hidrolize hayvansal proteinler, pancar küspesi, bitkisel protein izolat*, balık yağı, mineraller, fsilyum kabuğu ve tohumları, soya yağı, frukto-oligo-sakkaritler, hidrolize maya (mannan-oligo-sakkarit kaynağı), hodan yağı (%0,1), hidrolize edilmiş kabuklu hayvanlar (glukozamin kaynağı), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı), hidrolize edilmiş kıkırdak (kondroitin kaynağı).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 30500 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 42 mg, E2 (İyot): 4,2 mg, E4 (Bakır): 13 mg, E5 (Manganez): 54 mg, E6 (Çinko): 142 mg, E8 (Selenyum): 0,09 mg - Organoleptik ilaveler: Çay özü (polifenoller kaynağı): 150 mg - Koruyucular - Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %25,0 - Yağ: %14,0 - Ham Kül: %5,1 - Ham lifler: %1,4 – Her kg için: EPA/DHA:4 - Pentasodyum trifosfat: 3,5 gr/kg
*L.I.P.: Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
|Köpeğin kilosu
|Düşük aktivite
|-
|Orta aktivite
|-
|Yüksek aktivite
|-
|-
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|10kg
|138 g
|1+5/8
|160 g
|1+7/8
|182 g
|2+2/8
|11 kg
|148 g
|1+6/8
|172 g
|2+1/8
|195 g
|2+3/8
|12 kg
|158 g
|1+7/8
|183 g
|2+2/8
|208 g
|2+4/8
|14 kg
|178 g
|2+7/8
|206 g
|2+4/8
|234 g
|2+7/8
|16 kg
|196 g
|2+3/8
|227 g
|2+6/8
|258 g
|3+1/8