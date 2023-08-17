Cocker Puppy

ÜRÜN AYRINTILARI

Cocker Junior, bağışıklık sisteminin, sağlıklı deri ve tüylerin ve sindirim sisteminin optimal gelişimini desteklerken, özel tasarımlı mama tanesi tartar oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur. Cavalier King Charles Junior, 10 aylığa kadar olan safkan Cavalier King Charles Spaniel ırkı köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. Deri ve tüy sağlığını destekler. Diş sağlığı için özel mama tanesi biçimi. Bağışıklık sistemi sağlığını destekler. Sindirim sağlığını destekler. %100 Eksiksiz ve Dengeli Beslenme. %100 Memnuniyet Garantisi.

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