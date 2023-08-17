Cocker Puppy
Kuru / Köpek
Yavru İngiliz veya Amerikan Cocker ırkı köpekleri için tam yem - 12 aya kadar
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Bağışıklık sistemi desteği
Büyüme, köpeğinizin hayatındaki en önemli süreçlerden biridir. Bu dönem büyük değişimlerin, keşiflerin ve ilklerin dönemidir. Bu önemli süreç boyunca, yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi yavaş yavaş güçlenir. Cocker Puppy, patentli antioksidan kompleksi ve E Vitamini içeriği sayesinde yavru köpeğinizin bağışıklık sistemini destekler.
Sindirim sistemi sağlığı
Dışkı kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olan, sindirim sistemi sağlığını ve bağırsak florası dengesini destekleyen, yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli protein (*L.I.P.) ve prebiyotikler içeren besin ögesi kombinasyonu içerir. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
Deri ve tüy sağlığı
EPA&DHA, A vitamini ve hodan yağı ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine, deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Diş sağlığı
Bu formül, içeriğindeki kalsiyum şelatör sayesinde tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.
|Yaş (ay)
|Yetişkin kilosu = 10kg
|-
|Yetişkin kilosu = 12 kg
|-
|Yetişkin kilosu = 16 kg
|-
|-
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|2 ay
|150 g
|1+6/8
|171 g
|1+7/8
|209 g
|2+3/8
|3 ay
|177 g
|2
|201 g
|2+2/8 d
|247 g
|2+6/8
|4 ay
|188 g
|2+1/8
|214 g
|2+3/8
|266 g
|3
|6 ay
|190 g
|2+1/8
|217 g
|2+4/8
|271 g
|3
|7 ay
|172 g
|1+7/8
|197 g
|2+2/8
|252 g
|2+7/8
|8 ay
|154 g
|1+6/8
|154 g
|1+6/8
|234 g
|2+5/8
|10 ay
|136 g
|1+4/8
|156 g
|1+6/8
|195 g
|2+2/8
|11 ay
|135 g
|1+4/8
|154 g
|1+6/8
|193 g
|2+1/8
|12 ay
|Cocker Adult
|-
|Cocker Adult
|-
|192 g
|2+1/8
|13 ay
|Cocker Adult
|-
|Cocker Adult
|-
|Cocker Adult
|-
ÜRÜN AYRINTILARI
Cocker Junior, bağışıklık sisteminin, sağlıklı deri ve tüylerin ve sindirim sisteminin optimal gelişimini desteklerken, özel tasarımlı mama tanesi tartar oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur. Cavalier King Charles Junior, 10 aylığa kadar olan safkan Cavalier King Charles Spaniel ırkı köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. Deri ve tüy sağlığını destekler. Diş sağlığı için özel mama tanesi biçimi. Bağışıklık sistemi sağlığını destekler. Sindirim sağlığını destekler. %100 Eksiksiz ve Dengeli Beslenme. %100 Memnuniyet Garantisi.