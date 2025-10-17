Digestion Chews Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Köpekler için takviyeler
Yetişkin köpekler için *Fonksiyonel beslenme desteği (Tamamlayıcı yem)
Adet
Neden Abone Olmalıyım?
Aboneliğinizi, hesabınızdan kolayca yönetin.
Gönderim sıklığını, ya da bir sonraki gönderim tarihini değiştirin.
Ürünü, paket boyutunu ya da adedi dilediğiniz zaman değiştirin.
Dilediğiniz zaman, hiçbir ücret ödemeden, tek tıkla iptal edebilirsiniz.
Abonelik Avantajları
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Her siparişte %10 indirim
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo
Her 6 siparişin 1'i bizden
Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti
Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Digestion Chews, yetişkin köpekler için uygundur; veteriner hekimler tarafından formüle edilmiştir. 50 yılı aşkın köpek beslenmesi araştırma ve gözlemlerine dayanan bilim temelli içerik kombinasyonu içerir. Prebiyotikler bağırsak mikrobiyotasının dengesini desteklerken, beta-glukanlar (postbiyotikler) sindirimi ve dışkı kalitesini desteklemeye yardımcı olur. Yapılan değerlendirmelerde, yalnızca 2 haftalık kullanım sonrası hayvan sahiplerinin %84’ü memnuniyet bildirmiştir.* Çiğnenebilir formdaki fonksiyonel beslenme desteği sağlayan tamamlayıcı ödül maması, ROYAL CANIN® Digestion Chews, ROYAL CANIN® beslenme çözümlerini tamamlayacak şekilde formüle edilmiştir. Günlük önerilen miktarın aşılmaması ve paket üzerindeki besleme talimatlarına uyulması önerilir. *Hafif ve dönemsel sindirim hassasiyeti bulunan 109 köpek üzerinde gerçekleştirilen Royal Canin iç çalışması.
FAYDALARI
FOP claim 1
Supports digestive health and balanced gut microbiota
FOP claim 2
Prebiotics + postbiotics
FOP claim 3
84% of owners are satisfied*
FOP claim 4
SCIENTIFICALLY PROVEN INGREDIENTS
BESLENME BİLGİLERİ
Besleme Tavsiyeleri :<o:p></o:p>
|
Köpeğin Ağırlığı<o:p></o:p>
|
Günlük Adet<o:p></o:p>
|
kg<o:p></o:p>
|
<5<o:p></o:p>
|
½ Adet<o:p></o:p>
|
5-16<o:p></o:p>
|
1 Adet<o:p></o:p>
|
15-24<o:p></o:p>
|
2 Adet<o:p></o:p>
|
25-34<o:p></o:p>
|
3 Adet<o:p></o:p>
|
>35<o:p></o:p>
|
4 Adet<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>