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Ana SayfaKöpeklerÜrünlerKöpeklere özel beslenme ürünleriDigestion Chews Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Digestion Chews Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Digestion Chews Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Digestion Chews Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Digestion Chews Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Digestion Chews Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Digestion Chews Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Digestion Chews Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Digestion Chews Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Digestion Chews Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Digestion Chews Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Digestion Chews Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Digestion Chews Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Digestion Chews Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Digestion Chews Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Digestion Chews Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Digestion Chews Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Digestion Chews Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması

Digestion Chews Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması

Köpekler için takviyeler

Yetişkin köpekler için *Fonksiyonel beslenme desteği (Tamamlayıcı yem)

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Boyut: 1 x 160 g
1.718,75 TL/kg

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Nasıl çalışır?
247,5 TL
/ 1.546,88 TL/kg
3 Hafta
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6 Hafta
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Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık

Yüksek kaliteli ham maddeler

Düzenli kalite kontrolleri

Tamamen izlenebilir bileşenler

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ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Digestion Chews, yetişkin köpekler için uygundur; veteriner hekimler tarafından formüle edilmiştir. 50 yılı aşkın köpek beslenmesi araştırma ve gözlemlerine dayanan bilim temelli içerik kombinasyonu içerir. Prebiyotikler bağırsak mikrobiyotasının dengesini desteklerken, beta-glukanlar (postbiyotikler) sindirimi ve dışkı kalitesini desteklemeye yardımcı olur. Yapılan değerlendirmelerde, yalnızca 2 haftalık kullanım sonrası hayvan sahiplerinin %84’ü memnuniyet bildirmiştir.* Çiğnenebilir formdaki fonksiyonel beslenme desteği sağlayan tamamlayıcı ödül maması, ROYAL CANIN® Digestion Chews, ROYAL CANIN® beslenme çözümlerini tamamlayacak şekilde formüle edilmiştir. Günlük önerilen miktarın aşılmaması ve paket üzerindeki besleme talimatlarına uyulması önerilir. *Hafif ve dönemsel sindirim hassasiyeti bulunan 109 köpek üzerinde gerçekleştirilen Royal Canin iç çalışması.

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FAYDALARI

FOP claim 1

Supports digestive health and balanced gut microbiota

FOP claim 2

Prebiotics + postbiotics

FOP claim 3

84% of owners are satisfied*

FOP claim 4

SCIENTIFICALLY PROVEN INGREDIENTS

BESLENME BİLGİLERİ

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