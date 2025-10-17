Digestion Chews Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması

ROYAL CANIN® Digestion Chews, yetişkin köpekler için uygundur; veteriner hekimler tarafından formüle edilmiştir. 50 yılı aşkın köpek beslenmesi araştırma ve gözlemlerine dayanan bilim temelli içerik kombinasyonu içerir. Prebiyotikler bağırsak mikrobiyotasının dengesini desteklerken, beta-glukanlar (postbiyotikler) sindirimi ve dışkı kalitesini desteklemeye yardımcı olur. Yapılan değerlendirmelerde, yalnızca 2 haftalık kullanım sonrası hayvan sahiplerinin %84’ü memnuniyet bildirmiştir.* Çiğnenebilir formdaki fonksiyonel beslenme desteği sağlayan tamamlayıcı ödül maması, ROYAL CANIN® Digestion Chews, ROYAL CANIN® beslenme çözümlerini tamamlayacak şekilde formüle edilmiştir. Günlük önerilen miktarın aşılmaması ve paket üzerindeki besleme talimatlarına uyulması önerilir. *Hafif ve dönemsel sindirim hassasiyeti bulunan 109 köpek üzerinde gerçekleştirilen Royal Canin iç çalışması.