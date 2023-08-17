French Bulldog Adult
Kuru / Köpek
Yetişkin ve Yaşlı Fransız Bulldog ırkı yetişkin köpekler için tam yem - 12 aylıktan sonra
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İdeal kas kütlesi
French Bulldog Adult, içeriğindeki ideal protein oranı (%26) sayesinde, kas kütlesinin korunmasına katkıda bulunur. Buna ek olarak, formülü L-karnitin içerir.
Dışkı kokusunun azaltılması
Bu formül sindirim sorunlarına ve dışkının kötü kokmasına neden olabilen bağırsak fermantasyonunun azaltılmasına yardımcı olur.
Deri sağlığı
EPA&DHA ile zenginleştirilmiş özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine ve deri sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Brakiosefalik çene
French Bulldog ırkı köpeğinizin, mama tanesini kolayca almasını ve çiğnemesini teşvik edecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır.
|Köpeğin kilosu
|Düşük aktivite
|Orta aktivite
|-
|Yüksek aktivite
|-
|-
|Gram
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|8 kg
|112 g
|130 g
|1+3/8
|147 g
|1+6/8
|9 kg
|122 g
|142 g
|1+4/8
|161 g
|1+7/8
|10 kg
|132 g
|153 g
|1+5/8
|174 g
|2+1/8
|11 kg
|142 g
|165 g
|1+6/8
|187 g
|2+2/8
|12 kg
|152 g
|176 g
|1+6/8
|200 g
|2+3/8
|14 kg
|170 g
|197 g
|2
|224 g
|2+5/8
ÜRÜN AYRINTILARI
French Bulldog Adult, hedefe yönelik besin öğeleriyle deri, eklemler ve kasların desteklenmesine yardımcı olurken, özel tasarlanmış mama tanesi sindirimin iyileştirilmesine yardım eder ve gaz üretimini azaltır. 12 aylıktan büyük safkan Fransız Bulldog ırkı köpekler için özel olarak tasarlanmıştır. Bu basık yüzlü ırk için özel hazırlanmış tasarıma sahip mama tanesinin yakalanması ve çiğnenmesi kolaydır. Fransız Bulldog ırkı köpeklerin kaslı vücudunu destekler. Güçlü deri bariyerini destekleyerek deri kıvrımı dermatitinin önlenmesine yardımcı olur. Özel formülasyon gaz ve dışkı kokularını azaltır.