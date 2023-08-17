French Bulldog Adult

French Bulldog Adult

Kuru / Köpek

Yetişkin ve Yaşlı Fransız Bulldog ırkı yetişkin köpekler için tam yem - 12 aylıktan sonra

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

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İdeal kas kütlesi

French Bulldog Adult, içeriğindeki ideal protein oranı (%26) sayesinde, kas kütlesinin korunmasına katkıda bulunur. Buna ek olarak, formülü L-karnitin içerir.

Dışkı kokusunun azaltılması

Bu formül sindirim sorunlarına ve dışkının kötü kokmasına neden olabilen bağırsak fermantasyonunun azaltılmasına yardımcı olur.

Deri sağlığı

EPA&DHA ile zenginleştirilmiş özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine ve deri sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Brakiosefalik çene

French Bulldog ırkı köpeğinizin, mama tanesini kolayca almasını ve çiğnemesini teşvik edecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

ÜRÜN AYRINTILARI

French Bulldog Adult, hedefe yönelik besin öğeleriyle deri, eklemler ve kasların desteklenmesine yardımcı olurken, özel tasarlanmış mama tanesi sindirimin iyileştirilmesine yardım eder ve gaz üretimini azaltır. 12 aylıktan büyük safkan Fransız Bulldog ırkı köpekler için özel olarak tasarlanmıştır. Bu basık yüzlü ırk için özel hazırlanmış tasarıma sahip mama tanesinin yakalanması ve çiğnenmesi kolaydır. Fransız Bulldog ırkı köpeklerin kaslı vücudunu destekler. Güçlü deri bariyerini destekleyerek deri kıvrımı dermatitinin önlenmesine yardımcı olur. Özel formülasyon gaz ve dışkı kokularını azaltır.

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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