ÜRÜN AYRINTILARI

French Bulldog Adult, hedefe yönelik besin öğeleriyle deri, eklemler ve kasların desteklenmesine yardımcı olurken, özel tasarlanmış mama tanesi sindirimin iyileştirilmesine yardım eder ve gaz üretimini azaltır. 12 aylıktan büyük safkan Fransız Bulldog ırkı köpekler için özel olarak tasarlanmıştır. Bu basık yüzlü ırk için özel hazırlanmış tasarıma sahip mama tanesinin yakalanması ve çiğnenmesi kolaydır. Fransız Bulldog ırkı köpeklerin kaslı vücudunu destekler. Güçlü deri bariyerini destekleyerek deri kıvrımı dermatitinin önlenmesine yardımcı olur. Özel formülasyon gaz ve dışkı kokularını azaltır.

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