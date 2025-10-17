French Bulldog Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
Kuru Köpek Maması
Yavru Fransız Bulldog ırkı köpekler için mama (tam yem) - 12 aylığa kadar
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Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
French Bulldog Puppy kuru köpek maması, bağışıklık sisteminin, sağlıklı derinin ve sindirim sistemin optimal gelişimini desteklerken, özel tasarımlı mama tanesi Fransız Bulldog yavrusunun mamayı rahat bir şekilde yakalamasını sağlar ve onu çiğnemeye teşvik eder.12 aylığa kadar olan safkan Fransız Bulldog ırkı köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. Özel biçimli mama tanesinin yakalanması ve çiğnenmesi kolaydır. Sindirim sağlığını destekler. Deri sağlığını korur. Bağışıklık sistemi sağlığını destekler.
FAYDALARI
Bağışıklık sistemi desteği
Büyüme, köpeğinizin hayatındaki en önemli süreçlerden biridir. Bu dönem büyük değişimlerin, keşiflerin ve ilklerin dönemidir. Bu önemli süreç boyunca, yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi yavaş yavaş güçlenir. French Bulldog Puppy, patentli antioksidan kompleksi ve E Vitamini içeriği sayesinde yavru köpeğinizin bağışıklık sistemini destekler.
Sindirim sistemi sağlığı
Dışkı kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olan, sindirim sistemi sağlığını ve bağırsak florası dengesini destekleyen, yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli protein (*L.I.P.) ve prebiyotikler içeren besin ögesi kombinasyonu içerir. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
Deri sağlığı
Bu formül, özel kompleksi sayesinde derinin bariyer özelliğini destekler ve deri sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Brakiosefalik çene
French Bulldog ırkı yavru köpeğinizin, mama tanesini kolayca almasını ve çiğnemesini teşvik edecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır.
BESLENME BİLGİLERİ
|Yaş (ay)
|Yetişkin kilosu = 8 kg
|-
|Yetişkin kilosu = 10 kg
|-
|Yetişkin kilosu = 14 kg
|-
|-
|Gram
|Kap
|Gram
|Kap
|Gram
|Kap
|2 ay
|122 g
|1+2/8
|144 g
|1+4/8
|182 g
|1+7/8
|3 ay
|143 g
|1+4/8
|169 g
|1+6/8
|215 g
|2+1/8
|4 ay
|152 g
|1+4/8
|180 g
|1+7/8
|230 g
|2+3/8
|5 ay
|154 g
|1+5/8
|183 g
|1+7/8
|235 g
|2+3/8
|6 ay
|153 g
|1+4/8
|182 g
|1+7/8
|234 g
|2+3/8
|7 ay
|138 g
|1+3/8
|165 g
|1+5/8
|217 g
|2+2/8
|9 ay
|110 g
|1+1/8
|131 g
|1+3/8
|185 g
|1+7/8
|11 ay
|French Bulldog Adult
|-
|129 g
|1+2/8
|166 g
|1+6/8
|12 ay
|French Bulldog Adult
|-
|French Bulldog Adult
|-
|French Bulldog Adult
|-