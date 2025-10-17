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French Bulldog Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
French Bulldog Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
French Bulldog Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
French Bulldog Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
French Bulldog Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
French Bulldog Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
French Bulldog Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
French Bulldog Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
French Bulldog Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
French Bulldog Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
French Bulldog Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
French Bulldog Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
French Bulldog Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
French Bulldog Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
French Bulldog Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
French Bulldog Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
French Bulldog Puppy Yavru Köpek Kuru Maması

French Bulldog Puppy Yavru Köpek Kuru Maması

Kuru Köpek Maması

Yavru Fransız Bulldog ırkı köpekler için mama (tam yem) - 12 aylığa kadar

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Boyut: 3 kg
763 TL/kg
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Nasıl çalışır?
2.060,1 TL
/ 686,7 TL/kg
3 Hafta
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ÜRÜN AYRINTILARI

French Bulldog Puppy kuru köpek maması, bağışıklık sisteminin, sağlıklı derinin ve sindirim sistemin optimal gelişimini desteklerken, özel tasarımlı mama tanesi Fransız Bulldog yavrusunun mamayı rahat bir şekilde yakalamasını sağlar ve onu çiğnemeye teşvik eder.12 aylığa kadar olan safkan Fransız Bulldog ırkı köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. Özel biçimli mama tanesinin yakalanması ve çiğnenmesi kolaydır. Sindirim sağlığını destekler. Deri sağlığını korur. Bağışıklık sistemi sağlığını destekler.

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görsel yanındaki ürün detayları

FAYDALARI

Bağışıklık sistemi desteği

Büyüme, köpeğinizin hayatındaki en önemli süreçlerden biridir. Bu dönem büyük değişimlerin, keşiflerin ve ilklerin dönemidir. Bu önemli süreç boyunca, yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi yavaş yavaş güçlenir. French Bulldog Puppy, patentli antioksidan kompleksi ve E Vitamini içeriği sayesinde yavru köpeğinizin bağışıklık sistemini destekler.

Sindirim sistemi sağlığı

Dışkı kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olan, sindirim sistemi sağlığını ve bağırsak florası dengesini destekleyen, yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli protein (*L.I.P.) ve prebiyotikler içeren besin ögesi kombinasyonu içerir. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.

Deri sağlığı

Bu formül, özel kompleksi sayesinde derinin bariyer özelliğini destekler ve deri sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Brakiosefalik çene

French Bulldog ırkı yavru köpeğinizin, mama tanesini kolayca almasını ve çiğnemesini teşvik edecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

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