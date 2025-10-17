French Bulldog Puppy kuru köpek maması, bağışıklık sisteminin, sağlıklı derinin ve sindirim sistemin optimal gelişimini desteklerken, özel tasarımlı mama tanesi Fransız Bulldog yavrusunun mamayı rahat bir şekilde yakalamasını sağlar ve onu çiğnemeye teşvik eder.12 aylığa kadar olan safkan Fransız Bulldog ırkı köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. Özel biçimli mama tanesinin yakalanması ve çiğnenmesi kolaydır. Sindirim sağlığını destekler. Deri sağlığını korur. Bağışıklık sistemi sağlığını destekler.