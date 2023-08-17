German Shepherd Adult

German Shepherd Adult

Kuru / Köpek

Yetişkin ve yaşlı Alman Çoban köpekleri için tam yem - 15 aydan büyük

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

Ücretsiz kargo

Sindirim sistemi sağlığı

İçeriğindeki yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli proteinler (*L.I.P.), German Shepherd ırkı köpeklerin sindirim hassasiyetini dikkate alarak, sindirim sistemi sağlığını desteklemeye katkıda bulunur. Özel seçilmiş lifler, dengeli bağırsak florası oluşumunu desteklerken bağırsak fermantasyonunu sınırlandırır. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.

Deri ve tüy sağlığı

EPA&DHA ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine ve deri sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Kemik ve eklem sağlığı

EPA&DHA ile zenginleştirilmiş bu özel formül, kemik ve eklem sağlığının desteklenmesine ve ideal kilonun korunmasına yardımcı olur.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi

German Shepherd Adult mamasının içerdiği mama tanelerinin şekli, boyutu, yapısı ve formülü ile German Shepherd ırkı köpekler için özel olarak hazırlanmıştır.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?

Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?