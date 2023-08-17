German Shepherd Adult
Kuru / Köpek
Yetişkin ve yaşlı Alman Çoban köpekleri için tam yem - 15 aydan büyük
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Sindirim sistemi sağlığı
İçeriğindeki yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli proteinler (*L.I.P.), German Shepherd ırkı köpeklerin sindirim hassasiyetini dikkate alarak, sindirim sistemi sağlığını desteklemeye katkıda bulunur. Özel seçilmiş lifler, dengeli bağırsak florası oluşumunu desteklerken bağırsak fermantasyonunu sınırlandırır. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
Deri ve tüy sağlığı
EPA&DHA ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine ve deri sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Kemik ve eklem sağlığı
EPA&DHA ile zenginleştirilmiş bu özel formül, kemik ve eklem sağlığının desteklenmesine ve ideal kilonun korunmasına yardımcı olur.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi
German Shepherd Adult mamasının içerdiği mama tanelerinin şekli, boyutu, yapısı ve formülü ile German Shepherd ırkı köpekler için özel olarak hazırlanmıştır.
|Köpeğin kilosu
|Düşük Aktivite
|Orta Aktivite
|Yüksek Aktivite
|-
|-
|Gram
|Ölçü Kabı
|Gram
|Ölçü Kabı
|Gram
|Ölçü Kabı
|26 kg
|286 g
|3+3/8
|376 g
|4+4/8
|436 g
|5+2/8
|28 kg
|302 g
|3+5/8
|397 g
|4+4/8
|461 g
|5+4/8
|30 kg
|318 g
|3+6/8
|418 g
|5
|485 g
|5+6/8
|32 kg
|334 g
|4
|439 g
|5+2/8
|510 g
|6+1/8
|34 kg
|349 g
|4+1/8
|460 g
|5+4/8
|533 g
|6+3/8
|36 kg
|365 g
|4+3/8
|480 g
|5+6/8
|557 g
|6+5/8
|38 kg
|380 g
|4+4/8
|500 g
|6
|580 g
|6+7/8
|40 kg
|395 g
|4+6/8
|519 g
|6+1/8
|602 g
|7+4/8
|42 kg
|409 g
|4+7/8
|539 g
|6+3/8
|625 g
|7+4/8
|44 kg
|424 g
|5
|558 g
|6+5/8
|647 g
|7+6/