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Giant Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Giant Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Giant Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Giant Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Giant Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Giant Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Giant Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Giant Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Giant Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Giant Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Giant Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Giant Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Giant Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Giant Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Giant Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Giant Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Giant Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması

Giant Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması

Kuru Köpek Maması

Dev ırk (> 45 kg) yetişkin köpekler için mama (tam yem) - 18/24 aylıktan itibaren

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Boyut: 15 kg
493,27 TL/kg
Doğru porsiyon nedir?

Adet

7.399 TL/ 493,27 TL/kg
6.659,1 TL
/ 443,94 TL/kg
(10% Kazan)
Her siparişte %10 indirim ve her 6 siparişin 1 'i bizden ✔️Seçilen sıklıkta otomatik sipariş kolaylığı
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Veteriner Hekim’den düzenli beslenme danışmanlığı (Ek ücret yok, dilediğiniz zaman iptal edin)
Nasıl çalışır?
3 Hafta
4 Hafta
5 Hafta
6 Hafta
7 Hafta
8 Hafta
9 Hafta
10 Hafta
11 Hafta
12 Hafta
13 Hafta
14 Hafta
15 Hafta
16 Hafta

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Abonelik Avantajları

Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)

Her siparişte %10 indirim

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Her 6 siparişin 1'i bizden

Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti

Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık

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Düzenli kalite kontrolleri

Tamamen izlenebilir bileşenler

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ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Giant Adult, iri ırk köpeğinizin özel ihtiyaçlarını karşılamak ve yetişkinlik yılları boyunca onu desteklemek için özel olarak tasarlanmış, besin öğesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. Bu diyet, ağırlığı 45 kg'ın üzerinde olan ve 18 veya 24 aylıktan büyük iri ırk köpekler içindir. İri ırk köpeklerin muazzam boyutu ve aktif doğası, eklemlerine ciddi bir yük getirebileceği anlamına gelir. Eşsiz mineral ve besin karışımımız, iri ırk köpeğinizin kemiklerini ve eklemlerini desteklemeye yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. İri ırk köpekler, daha küçük ırklara kıyasla sindirim geçişlerinin daha uzun olması nedeniyle sindirim hassasiyetlerine duyarlı olabilir. Yüksek kaliteli sindirilebilir proteinler ve hassas şekilde ölçülen lifler içeren bu formül, iyi sindirim sağlığını desteklemeye yardımcı olur. İri ırk köpeğinizin yetişkinlik döneminde canlı, aktif ve başarılı olmasına yardımcı olmak için belirli besin öğelerine ihtiyacı vardır. Özenle seçilmiş bir vitamin karışımıyla aşılanan bu formül, serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye ve köpeğinizin canlılığını desteklemeye yardımcı olur. İri ırk köpeklerin geniş çeneleri göz önüne alındığında, onların benzersiz beslenme alışkanlıklarına uyum sağlamak önemlidir. Bu özel, ekstra büyük mama tanesi köpeğinizin çenesine uyacak şekilde uyarlanmıştır ve şekli, onu mamasını iyice çiğnemeye teşvik eder.

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FAYDALARI

SAĞLIKLI EKLEMLER

Mineraller ve besin öğelerinin birleşimi sayesinde dev köpeklerin sağlıklı kemiklerini ve eklemlerini desteklemeye yardımcı olur.

SİNDİRİM SAĞLIĞI

Yüksek sindirilebilirlikli proteinler ve dengeli bir diyet lifi kaynağı ile sindirim sağlığını korur.

OPTİMAL CANLILIK DESTEĞİ

Vitamin kompleksi sayesinde canlılığın korunmasına yardımcı olur.

BESLENME BİLGİLERİ

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?