Giant Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Kuru Köpek Maması
Dev ırk (> 45 kg) yetişkin köpekler için mama (tam yem) - 18/24 aylıktan itibaren
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Abonelik Avantajları
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Her siparişte %10 indirim
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo
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Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti
Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Giant Adult, iri ırk köpeğinizin özel ihtiyaçlarını karşılamak ve yetişkinlik yılları boyunca onu desteklemek için özel olarak tasarlanmış, besin öğesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. Bu diyet, ağırlığı 45 kg'ın üzerinde olan ve 18 veya 24 aylıktan büyük iri ırk köpekler içindir. İri ırk köpeklerin muazzam boyutu ve aktif doğası, eklemlerine ciddi bir yük getirebileceği anlamına gelir. Eşsiz mineral ve besin karışımımız, iri ırk köpeğinizin kemiklerini ve eklemlerini desteklemeye yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. İri ırk köpekler, daha küçük ırklara kıyasla sindirim geçişlerinin daha uzun olması nedeniyle sindirim hassasiyetlerine duyarlı olabilir. Yüksek kaliteli sindirilebilir proteinler ve hassas şekilde ölçülen lifler içeren bu formül, iyi sindirim sağlığını desteklemeye yardımcı olur. İri ırk köpeğinizin yetişkinlik döneminde canlı, aktif ve başarılı olmasına yardımcı olmak için belirli besin öğelerine ihtiyacı vardır. Özenle seçilmiş bir vitamin karışımıyla aşılanan bu formül, serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye ve köpeğinizin canlılığını desteklemeye yardımcı olur. İri ırk köpeklerin geniş çeneleri göz önüne alındığında, onların benzersiz beslenme alışkanlıklarına uyum sağlamak önemlidir. Bu özel, ekstra büyük mama tanesi köpeğinizin çenesine uyacak şekilde uyarlanmıştır ve şekli, onu mamasını iyice çiğnemeye teşvik eder.
FAYDALARI
SAĞLIKLI EKLEMLER
Mineraller ve besin öğelerinin birleşimi sayesinde dev köpeklerin sağlıklı kemiklerini ve eklemlerini desteklemeye yardımcı olur.
SİNDİRİM SAĞLIĞI
Yüksek sindirilebilirlikli proteinler ve dengeli bir diyet lifi kaynağı ile sindirim sağlığını korur.
OPTİMAL CANLILIK DESTEĞİ
Vitamin kompleksi sayesinde canlılığın korunmasına yardımcı olur.