ROYAL CANIN® Giant Adult, iri ırk köpeğinizin özel ihtiyaçlarını karşılamak ve yetişkinlik yılları boyunca onu desteklemek için özel olarak tasarlanmış, besin öğesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. Bu diyet, ağırlığı 45 kg'ın üzerinde olan ve 18 veya 24 aylıktan büyük iri ırk köpekler içindir. İri ırk köpeklerin muazzam boyutu ve aktif doğası, eklemlerine ciddi bir yük getirebileceği anlamına gelir. Eşsiz mineral ve besin karışımımız, iri ırk köpeğinizin kemiklerini ve eklemlerini desteklemeye yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. İri ırk köpekler, daha küçük ırklara kıyasla sindirim geçişlerinin daha uzun olması nedeniyle sindirim hassasiyetlerine duyarlı olabilir. Yüksek kaliteli sindirilebilir proteinler ve hassas şekilde ölçülen lifler içeren bu formül, iyi sindirim sağlığını desteklemeye yardımcı olur. İri ırk köpeğinizin yetişkinlik döneminde canlı, aktif ve başarılı olmasına yardımcı olmak için belirli besin öğelerine ihtiyacı vardır. Özenle seçilmiş bir vitamin karışımıyla aşılanan bu formül, serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye ve köpeğinizin canlılığını desteklemeye yardımcı olur. İri ırk köpeklerin geniş çeneleri göz önüne alındığında, onların benzersiz beslenme alışkanlıklarına uyum sağlamak önemlidir. Bu özel, ekstra büyük mama tanesi köpeğinizin çenesine uyacak şekilde uyarlanmıştır ve şekli, onu mamasını iyice çiğnemeye teşvik eder.