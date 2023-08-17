Giant Adult

Giant Adult

Kuru / Köpek

Dev ırk (> 45 kg) yetişkin köpekler için tam yem - 18/24 aylıktan itibaren

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

Ücretsiz kargo

Kemik ve Eklem Desteği

İri ırk köpeklerin stres altındaki eklemlerinin sağlığını korumaya yardımcıdır.

Antioksidan Kompleksi

İçeriğindeki özel antioksidan kompleksi ile serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olur.

Kalp Sağlığı

Uygun miktardaki taurin içeriğiyle kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Giant Junior Active, dev ırk aktif yavru köpeğinizin beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak formüle edilmiştir. Yüksek enerji düzeylerine sahip dev ırk yavru köpekler özel diyet gereksinimlerine sahiptir, aktif yaşam tarzlarına hitap edecek ve yetişkin yaşlarına uyumlu büyümelerini destekleyecek besinlere ihtiyaç duyarlar. ROYAL CANIN® Giant Junior Active mamaları, yetişkinliğinde ortalama ırk ağırlığı 45kg ve üstü olan 8 ila 18/24 aylık dev ırk köpek yavruları için uygundur. ROYAL CANIN® Giant Junior Active, yavru köpeğinizin ideal kilosunu korumasına yardım eden yüksek enerji içeriğine sahiptir ve yüksek enerji ihtiyacı olan dev ırk köpek yavrularının sağlıklı gelişimini de destekler. Yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi hala yavaş yavaş gelişmekte olduğundan, ROYAL CANIN® Giant Junior Active, özellikle patentli antioksidan kompleksi sayesinde köpek yavrularının doğal savunmasını desteklemeye yardımcı olur. Dahası, ROYAL CANIN® Giant Junior Active, ikinci büyüme evresi sırasında dev ırk köpek yavrularında sağlıklı kas gelişimini desteklemeye yardımcı olan uyarlanmış protein ve L-Karnitin içeriğine sahiptir.

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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