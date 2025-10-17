Golden Retriever Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Kuru Köpek Maması
Yetişkin ve yaşlı Golden Retriever köpekleri için mama (tam yem) - 15 aylıktan büyük
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Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Her siparişte %10 indirim
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Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
Kalp sağlığı
Bu formül kalp kaslarının sağlığını korumaya yardımcı olan özel besin ögeleri içerir. Taurin ve EPA&DHA ile zenginleştirilmiştir.
Deri ve tüy sağlığı
EPA&DHA ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine, deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur.
İdeal kilonun korunması
Özel olarak ayarlanmış kalori içeriği sayesinde Golden Retriever ırkı köpeğinizin ideal kilosunun korumasına yardımcı olur.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi
Kuru mama tanesinin şekli, boyutu, dokusu ve formülü Golden Retriever ırkı köpeğiniz için özel olarak hazırlanmıştır.
BESLENME BİLGİLERİ
|Köpeğin kilosu
|Düşük aktivite
|-
|Orta aktivite
|-
|Yüksek aktivite
|-
|-
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|26 kg
|302 g
|3+4/8
|350 g
|4
|398 g
|4+5/8
|28 kg
|320 g
|3+6/8
|370 g
|4+2/8
|420 g
|4+7/8
|30 kg
|336 g
|3+7/8
|390 g
|4+4/8
|443 g
|5+1/8
|32 kg
|353 g
|3+1/8
|409 g
|4+6/8
|465 g
|5+3/8
|34 kg
|370 g
|4+2/8
|428 g
|5
|486 g
|5+5/8
|36 kg
|386 g
|4+4/8
|447 g
|5+1/8
|508 g
|5+7/8
|38 kg
|402 g
|4+5/8
|465 g
|5+3/8
|529 g
|6+1/8
|40 kg
|418 g
|4+7/8
|483 g
|5+5/8
|549 g
|6+3/8