Golden Retriever Adult

Golden Retriever Adult

Kuru / Köpek

Yetişkin ve yaşlı Golden Retriever köpekleri için tam yem - 15 aylıktan büyük

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

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Kalp sağlığı

Bu formül kalp kaslarının sağlığını korumaya yardımcı olan özel besin ögeleri içerir. Taurin ve EPA&DHA ile zenginleştirilmiştir.

Deri ve tüy sağlığı

EPA&DHA ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine, deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur.

İdeal kilonun korunması

Özel olarak ayarlanmış kalori içeriği sayesinde Golden Retriever ırkı köpeğinizin ideal kilosunun korumasına yardımcı olur.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi

Kuru mama tanesinin şekli, boyutu, dokusu ve formülü Golden Retriever ırkı köpeğiniz için özel olarak hazırlanmıştır.

ÜRÜN AYRINTILARI

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Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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