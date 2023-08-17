Golden Retriever Adult
Kuru / Köpek
Yetişkin ve yaşlı Golden Retriever köpekleri için tam yem - 15 aylıktan büyük
Doğru porsiyon nedir?
Adet 1
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Kalp sağlığı
Bu formül kalp kaslarının sağlığını korumaya yardımcı olan özel besin ögeleri içerir. Taurin ve EPA&DHA ile zenginleştirilmiştir.
Deri ve tüy sağlığı
EPA&DHA ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine, deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur.
İdeal kilonun korunması
Özel olarak ayarlanmış kalori içeriği sayesinde Golden Retriever ırkı köpeğinizin ideal kilosunun korumasına yardımcı olur.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi
Kuru mama tanesinin şekli, boyutu, dokusu ve formülü Golden Retriever ırkı köpeğiniz için özel olarak hazırlanmıştır.
KOMPOZİSYON: kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, mısır, pirinç, buğday, hidrolize hayvansal proteinler, hayvansal yağlar, bitkisel protein izolat*, bitkisel lifler, pancar küspesi, balık yağı, soya yağı, dehidre domates, mineraller, frukto-oligo-sakkaritler, fsilyum kabuğu ve tohumları, hidrolize edilmiş kabuklu hayvanlar (glukozamin kaynağı), hodan yağı (%0,1), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı), hidrolize edilmiş kıkırdak (kondroitin kaynağı).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 32000 IU, Vitamin D3: 900 IU, E1 (Demir): 45 mg, E2 (İyot): 4,5 mg, E4 (Bakır): 14 mg, E5 (Manganez): 59 mg, E6 (Çinko): 138 mg, E8 (Selenyum): 0,1 mg - Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g - Organoleptik ilaveler: Cay özü (polifenoller kaynağı): 150 mg - Koruyucular - Antioksidanlar
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %25,0 - Yağ: %13,0 - Ham Kül: %6,0 - Ham lifler: %3,8 - Her kg için: EPA/DHA: 4,1 g - Taurin (toplam): 1,7 g
*L.I.P.: Çok yüksek sindirilebilirliği özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
|Köpeğin kilosu
|Düşük aktivite
|-
|Orta aktivite
|-
|Yüksek aktivite
|-
|-
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|26 kg
|302 g
|3+4/8
|350 g
|4
|398 g
|4+5/8
|28 kg
|320 g
|3+6/8
|370 g
|4+2/8
|420 g
|4+7/8
|30 kg
|336 g
|3+7/8
|390 g
|4+4/8
|443 g
|5+1/8
|32 kg
|353 g
|3+1/8
|409 g
|4+6/8
|465 g
|5+3/8
|34 kg
|370 g
|4+2/8
|428 g
|5
|486 g
|5+5/8
|36 kg
|386 g
|4+4/8
|447 g
|5+1/8
|508 g
|5+7/8
|38 kg
|402 g
|4+5/8
|465 g
|5+3/8
|529 g
|6+1/8
|40 kg
|418 g
|4+7/8
|483 g
|5+5/8
|549 g
|6+3/8