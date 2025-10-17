Immunity&Digestion Chews Bağışıklık ve Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması

6 aydan büyük yavru köpekler için uygun olan ROYAL CANIN® Immunity & Digestion Puppy Chews, veteriner hekimler tarafından formüle edilmiştir. 50 yılı aşkın köpek beslenmesi araştırma ve gözlemlerine dayanan bilim temelli içerik kombinasyonu içerir. C ve E vitaminleri, yavru köpeğinizin doğal savunmalarını ve hücresel sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Prebiyotikler bağırsak bakterilerinin dengesini desteklerken, beta-glukanlar (postbiyotikler) sağlıklı sindirimi ve dışkı kalitesini destekler. Yapılan değerlendirmelerde, yalnızca 2 haftalık kullanım sonrası hayvan sahiplerinin %83’ü memnuniyet bildirmiştir.* Çiğnenebilir formdaki bu tamamlayıcı ödül mamaları, ROYAL CANIN® beslenme çözümlerini tamamlayacak şekilde formüle edilmiştir. Günlük önerilen miktarın aşılmaması önerilir. 5 kg altındaki köpekler için ürün ikiye bölünmelidir. *Hafif ve dönemsel sindirim hassasiyeti bulunan 106 yavru köpek üzerinde gerçekleştirilen Royal Canin iç çalışması.