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Ana SayfaKöpeklerÜrünlerKöpeklere özel beslenme ürünleriImmunity&Digestion Chews Bağışıklık ve Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Immunity&Digestion Chews Bağışıklık ve Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Immunity&Digestion Chews Bağışıklık ve Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Immunity&Digestion Chews Bağışıklık ve Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Immunity&Digestion Chews Bağışıklık ve Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Immunity&Digestion Chews Bağışıklık ve Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Immunity&Digestion Chews Bağışıklık ve Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Immunity&Digestion Chews Bağışıklık ve Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Immunity&Digestion Chews Bağışıklık ve Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Immunity&Digestion Chews Bağışıklık ve Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Immunity&Digestion Chews Bağışıklık ve Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Immunity&Digestion Chews Bağışıklık ve Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Immunity&Digestion Chews Bağışıklık ve Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Immunity&Digestion Chews Bağışıklık ve Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Immunity&Digestion Chews Bağışıklık ve Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Immunity&Digestion Chews Bağışıklık ve Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Immunity&Digestion Chews Bağışıklık ve Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Immunity&Digestion Chews Bağışıklık ve Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması

Immunity&Digestion Chews Bağışıklık ve Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması

Köpekler için takviyeler

Yavru köpekler için *Fonksiyonel beslenme desteği (Tamamlayıcı yem)

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Boyut: 1 x 100 g
2.150 TL/kg

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Nasıl çalışır?
193,5 TL
/ 1.750 TL/kg
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ÜRÜN AYRINTILARI

6 aydan büyük yavru köpekler için uygun olan ROYAL CANIN® Immunity & Digestion Puppy Chews, veteriner hekimler tarafından formüle edilmiştir. 50 yılı aşkın köpek beslenmesi araştırma ve gözlemlerine dayanan bilim temelli içerik kombinasyonu içerir. C ve E vitaminleri, yavru köpeğinizin doğal savunmalarını ve hücresel sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Prebiyotikler bağırsak bakterilerinin dengesini desteklerken, beta-glukanlar (postbiyotikler) sağlıklı sindirimi ve dışkı kalitesini destekler. Yapılan değerlendirmelerde, yalnızca 2 haftalık kullanım sonrası hayvan sahiplerinin %83’ü memnuniyet bildirmiştir.* Çiğnenebilir formdaki bu tamamlayıcı ödül mamaları, ROYAL CANIN® beslenme çözümlerini tamamlayacak şekilde formüle edilmiştir. Günlük önerilen miktarın aşılmaması önerilir. 5 kg altındaki köpekler için ürün ikiye bölünmelidir. *Hafif ve dönemsel sindirim hassasiyeti bulunan 106 yavru köpek üzerinde gerçekleştirilen Royal Canin iç çalışması.

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FAYDALARI

Sindirim sistemini destekler

Helps support natural defences  and digestive health

FOP claim 2

Prebiotics + vitamins C&E

FOP claim 3

83% of owners are satisfied*

FOP claim 4

SCIENTIFICALLY PROVEN INGREDIENTS

BESLENME BİLGİLERİ

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