Immunity&Digestion Chews Bağışıklık ve Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması
Köpekler için takviyeler
Yavru köpekler için *Fonksiyonel beslenme desteği (Tamamlayıcı yem)
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Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
6 aydan büyük yavru köpekler için uygun olan ROYAL CANIN® Immunity & Digestion Puppy Chews, veteriner hekimler tarafından formüle edilmiştir. 50 yılı aşkın köpek beslenmesi araştırma ve gözlemlerine dayanan bilim temelli içerik kombinasyonu içerir. C ve E vitaminleri, yavru köpeğinizin doğal savunmalarını ve hücresel sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Prebiyotikler bağırsak bakterilerinin dengesini desteklerken, beta-glukanlar (postbiyotikler) sağlıklı sindirimi ve dışkı kalitesini destekler. Yapılan değerlendirmelerde, yalnızca 2 haftalık kullanım sonrası hayvan sahiplerinin %83’ü memnuniyet bildirmiştir.* Çiğnenebilir formdaki bu tamamlayıcı ödül mamaları, ROYAL CANIN® beslenme çözümlerini tamamlayacak şekilde formüle edilmiştir. Günlük önerilen miktarın aşılmaması önerilir. 5 kg altındaki köpekler için ürün ikiye bölünmelidir. *Hafif ve dönemsel sindirim hassasiyeti bulunan 106 yavru köpek üzerinde gerçekleştirilen Royal Canin iç çalışması.
FAYDALARI
Sindirim sistemini destekler
Helps support natural defences and digestive health
FOP claim 2
Prebiotics + vitamins C&E
FOP claim 3
83% of owners are satisfied*
FOP claim 4
SCIENTIFICALLY PROVEN INGREDIENTS
BESLENME BİLGİLERİ
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Köpeğin Ağırlığı<o:p></o:p>
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Günlük Adet<o:p></o:p>
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kg<o:p></o:p>
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<5<o:p></o:p>
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½ Adet<o:p></o:p>
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5-14<o:p></o:p>
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1 Adet<o:p></o:p>
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15-24<o:p></o:p>
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2 Adet<o:p></o:p>
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25-34<o:p></o:p>
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3 Adet<o:p></o:p>
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>35<o:p></o:p>
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4 Adet<o:p></o:p>