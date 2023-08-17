Jack Russell Adult

Jack Russell Adult

Kuru / Köpek

Jack Russell ırkı yetişkin ve yaşlı köpekler için tam yem – 10 aydan büyük

Adet 1
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Kas ve canlılık kompleksi

Jack Russell Terrier ırkı köpekler canlı ve hareketli yapılarıyla bilinirler. Bu formül, özel uyarlanmış protein içeriği sayesinde kas kütlesinin korunmasına katkıda bulunur. Ayrıca, köpeğinizin canlılığının korunmasına yardımcı olmaya yönelik bir antioksidan kompleksiyle zenginleştirilmiştir.

Diş sağlığı

Bu formül, kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumu riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

Deri ve tüy sağlığı

EPA&DHA ve hodan yağı ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine ve deri sağlığının korunmasına yardımcı olur..

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi

Kuru mamanın şekli, büyüklüğü, yapısı ve formülü, Jack Russell Terrier ırkı köpekler için özel olarak hazırlanmıştır.

ÜRÜN AYRINTILARI

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Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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