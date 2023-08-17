Jack Russell Adult
Kuru / Köpek
Jack Russell ırkı yetişkin ve yaşlı köpekler için tam yem – 10 aydan büyük
Doğru porsiyon nedir?
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Kas ve canlılık kompleksi
Jack Russell Terrier ırkı köpekler canlı ve hareketli yapılarıyla bilinirler. Bu formül, özel uyarlanmış protein içeriği sayesinde kas kütlesinin korunmasına katkıda bulunur. Ayrıca, köpeğinizin canlılığının korunmasına yardımcı olmaya yönelik bir antioksidan kompleksiyle zenginleştirilmiştir.
Diş sağlığı
Bu formül, kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumu riskinin azaltılmasına yardımcı olur.
Deri ve tüy sağlığı
EPA&DHA ve hodan yağı ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine ve deri sağlığının korunmasına yardımcı olur..
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi
Kuru mamanın şekli, büyüklüğü, yapısı ve formülü, Jack Russell Terrier ırkı köpekler için özel olarak hazırlanmıştır.
KOMPOZİSYON: Kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, pirinç, mısır, buğday, bitkisel protein izolat*, hayvansal yağlar, hidrolize hayvansal proteinler, pancar küspesi, mısır gluten, mineraller, balık yağı, soya yağı, mayalar ve ilgili parçalar, frukto-oligo-sakkaritler, hidrolize maya (mannan-oligo-sakkarit kaynağı), hodan yağı (%0.1), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı), hidrolize edilmiş kabuklu hayvanlar (glukozamin kaynağı), hidrolize edilmiş kıkırdak (kondroitin kaynağı).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 29500 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 45 mg, E2(İyot): 4.5 mg, E4(Bakır): 14 mg, E5(Manganez): 59 mg, E6(Çinko): 137 mg, E8(Selenyum): 0.1 mg -Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g – Duyusal katkılar: Çay özü (polifenoller kaynağı): 150 mg - Koruyucular - Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %30, Yağ: %16, Ham kül %6, Ham lifler: %1,4. Her kg için: EPA/DHA : 3g - Pentasodyum trifosfat:3.5 g.
*L.I.P.: Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
|Köpeğin kilosu
|Düşük aktivite
|Orta aktivite
|Yüksek aktivite
|5 kg
|80 g (7/8 kap)
|106 g (1+1/8 kap)
|123 g (1+3/8 kap)
|6 kg
|92 g (1 kap)
|121 g (1+2/8 kap)
|141 g (1+7/8 kap)
|8 kg
|114 g (1+2/8 kap)
|150 g (1+5/8 kap)
|174 g (1+7/8 kap)
|10 kg
|135 g (1+4/8 kap)
|178 g (1+7/8 kap)
|206 g (2+2/8 kap)