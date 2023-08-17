Jack Russell Puppy

Jack Russell Puppy

Kuru / Köpek

Jack Russell Terrier ırkı yavru köpekler için tam yem – 10 aya kadar

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Bağışıklık sistemi desteği

Büyük değişimlerle, keşiflerle ve yeni karşılaşmalarla dolu büyüme dönemi, köpeğinizin yaşamında kritik bir aşamadır. Bu kritik dönem boyunca yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi kademeli olarak gelişir. Jack Russell Terrier Puppy, E vitamini içeren antioksidan kompleksi sayesinde yavru köpeğinizin bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur.

Sindirim sistemi sağlığı

Dışkı kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olan, sindirim sistemi sağlığını ve bağırsak florası dengesini destekleyen, yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli protein (*L.I.P.) ve prebiyotikler içeren besin ögesi kombinasyonu içerir. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.

Sağlıklı büyüme

Jack Russell Terrier ırkı yavru köpekler. kısa ancak yoğun bir büyüme dönemi geçirirler ve son derece aktiftirler. Bu formül; özel uyarlanmış enerji içeriği, protein, kalsiyum ve fosfor içeriği sayesinde sağlıklı büyümeyi destekler.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Diş sağlığı

Kuru mamanın şekli, büyüklüğü, yapısı ve formülü, Jack Russell Terrier ırkı yavru köpekler için özel olarak hazırlanmıştır.

ÜRÜN AYRINTILARI

Dünyanın en aktif ve çevik küçük köpek cinslerinden olan Jack Russell her zaman atik, bağımsız ve sadıktır. Jack Russell, küçük olmasına rağmen kişiliği oldukça güçlü bir cinstir. 10 aylığa kadar Jack Russell yavrularına uygun olan ROYAL CANIN® Jack Russell Puppy, genç Jack Russell ırkı köpeğinizin tüm besin ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak formüle edilmiştir. Jack Russell Terrier yavruları kısa ancak yoğun bir büyüme dönemi geçirirler ve son derece canlı ve aktif hayvanlardır. Bu nedenle, ROYAL CANIN® Jack Russell Puppy, özel uyarlanmış enerji, protein, kalsiyum ve fosfor içeriği sayesinde onun uyumlu büyümesini destekleyecek biçimde formüle edilmiştir. ROYAL CANIN® Jack Russell Puppy, son derece faydalı E vitaminini de içeren patentli bir antioksidan kompleksi içerir. Bu antioksidanlar, bağışıklık sisteminin kademeli gelişimi sırasında yavru köpeğinizin doğal savunma mekanizmalarının desteklenmesine yardımcı olurlar. Ayrıca, ROYAL CANIN® Jack Russell Puppy, iyi bir dışkı kalitesine de katkıda bulunan bağırsak florası dengesini ve sindirim sistemi sağlığını destekleyen, yüksek kaliteli protein ve prebiyotikler içeren bir besin kombinasyonu da barındırır.

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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