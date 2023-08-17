ÜRÜN AYRINTILARI

Dünyanın en aktif ve çevik küçük köpek cinslerinden olan Jack Russell her zaman atik, bağımsız ve sadıktır. Jack Russell, küçük olmasına rağmen kişiliği oldukça güçlü bir cinstir. 10 aylığa kadar Jack Russell yavrularına uygun olan ROYAL CANIN® Jack Russell Puppy, genç Jack Russell ırkı köpeğinizin tüm besin ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak formüle edilmiştir. Jack Russell Terrier yavruları kısa ancak yoğun bir büyüme dönemi geçirirler ve son derece canlı ve aktif hayvanlardır. Bu nedenle, ROYAL CANIN® Jack Russell Puppy, özel uyarlanmış enerji, protein, kalsiyum ve fosfor içeriği sayesinde onun uyumlu büyümesini destekleyecek biçimde formüle edilmiştir. ROYAL CANIN® Jack Russell Puppy, son derece faydalı E vitaminini de içeren patentli bir antioksidan kompleksi içerir. Bu antioksidanlar, bağışıklık sisteminin kademeli gelişimi sırasında yavru köpeğinizin doğal savunma mekanizmalarının desteklenmesine yardımcı olurlar. Ayrıca, ROYAL CANIN® Jack Russell Puppy, iyi bir dışkı kalitesine de katkıda bulunan bağırsak florası dengesini ve sindirim sistemi sağlığını destekleyen, yüksek kaliteli protein ve prebiyotikler içeren bir besin kombinasyonu da barındırır.

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