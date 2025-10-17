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Labrador Retriever Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Labrador Retriever Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Labrador Retriever Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Labrador Retriever Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Labrador Retriever Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Labrador Retriever Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Labrador Retriever Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Labrador Retriever Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Labrador Retriever Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Labrador Retriever Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Labrador Retriever Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Labrador Retriever Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Labrador Retriever Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Labrador Retriever Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Labrador Retriever Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması

Labrador Retriever Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması

Kuru Köpek Maması

Yetişkin ve yaşlı Labrador Retriever köpekleri için mama (tam yem) - 15 aydan büyük

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Boyut: 12 kg
550,75 TL/kg
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Nasıl çalışır?
5.948,1 TL
/ 495,68 TL/kg
3 Hafta
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Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)

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Tamamen izlenebilir bileşenler

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ÜRÜN AYRINTILARI

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FAYDALARI

Kemik ve eklem sağlığı

EPA&DHA ile zenginleştirilmiş bu özel formül, kemik ve eklem sağlığının desteklenmesine ve ideal kilonun korunmasına yardımcı olur.

İdeal kilonun korunması

Labrador Retriever ırkı köpekler, kilo almaya yatkınlıkları ile bilinir. Bu formül, özel olarak ayarlanmış kalori miktarı sayesinde, Labrador Retriever ırkı köpeklerin ideal kilosunu korunmaya yardımcı olur.

Deri ve tüy sağlığı

EPA&DHA ve hodan yağı ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine, deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi

Kuru mama tanesinin şekli, boyutu, dokusu ve formülü Labrador Retriever ırkı köpeğiniz için özel olarak tasarlanmıştır ve mama tanesinin özel şekli, mama tüketiminin kontrol altına alınmasını sağlar.

BESLENME BİLGİLERİ

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?