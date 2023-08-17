Labrador Retriever Adult

Labrador Retriever Adult

Kuru / Köpek

Yetişkin ve yaşlı Labrador Retriever köpekleri için tam yem - 15 aydan büyük

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

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Kemik ve eklem sağlığı

EPA&DHA ile zenginleştirilmiş bu özel formül, kemik ve eklem sağlığının desteklenmesine ve ideal kilonun korunmasına yardımcı olur.

İdeal kilonun korunması

Labrador Retriever ırkı köpekler, kilo almaya yatkınlıkları ile bilinir. Bu formül, özel olarak ayarlanmış kalori miktarı sayesinde, Labrador Retriever ırkı köpeklerin ideal kilosunu korunmaya yardımcı olur.

Deri ve tüy sağlığı

EPA&DHA ve hodan yağı ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine, deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi

Kuru mama tanesinin şekli, boyutu, dokusu ve formülü Labrador Retriever ırkı köpeğiniz için özel olarak tasarlanmıştır ve mama tanesinin özel şekli, mama tüketiminin kontrol altına alınmasını sağlar.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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