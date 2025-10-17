Labrador Retriever Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Kuru Köpek Maması
Yetişkin ve yaşlı Labrador Retriever köpekleri için mama (tam yem) - 15 aydan büyük
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Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
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Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
Kemik ve eklem sağlığı
EPA&DHA ile zenginleştirilmiş bu özel formül, kemik ve eklem sağlığının desteklenmesine ve ideal kilonun korunmasına yardımcı olur.
İdeal kilonun korunması
Labrador Retriever ırkı köpekler, kilo almaya yatkınlıkları ile bilinir. Bu formül, özel olarak ayarlanmış kalori miktarı sayesinde, Labrador Retriever ırkı köpeklerin ideal kilosunu korunmaya yardımcı olur.
Deri ve tüy sağlığı
EPA&DHA ve hodan yağı ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine, deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi
Kuru mama tanesinin şekli, boyutu, dokusu ve formülü Labrador Retriever ırkı köpeğiniz için özel olarak tasarlanmıştır ve mama tanesinin özel şekli, mama tüketiminin kontrol altına alınmasını sağlar.
BESLENME BİLGİLERİ
|Köpeğin kilosu
|Düşük Aktivite
|Orta Aktivite
|-
|Yüksek Aktivite
|-
|-
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|26 kg
|308 g
|4+1/8
|356 g
|4+6/8
|405 g
|5+4/8
|28 kg
|325 g
|4+3/8
|376 g
|5
|428 g
|5+6/8
|30 kg
|342 g
|4+5/8
|396 g
|5+3/8
|450 g
|6
|32 kg
|359 g
|4+7/8
|416 g
|5+5/8
|473 g
|6+3/8
|34 kg
|376 g
|5
|435 g
|5+7/8
|495 g
|6+5/8
|36 kg
|393 g
|5+2/8
|455 g
|6+1/8
|516 g
|6+7/8
|38 kg
|409 g
|5+4/8
|473 g
|6+3/8
|538 g
|7+2/8
|40 kg
|425 g
|5+6/8
|492 g
|6+5/8
|559 g
|7+4/8