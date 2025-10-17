15 aylığa kadar Labrador Retriever ırkı yavru köpeklere uygun olan ROYAL CANIN® Labrador Retriever, genç Labrador Retriever köpeğinizin tüm besin ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak formüle edilmiştir. Yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi kademeli olarak geliştiğinden, ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy, bu önemli büyüme döneminde onun doğal savunma mekanizmalarını destekleyen özel bir antioksidan (E vitamini dahil) kompleksi içerir. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy, özel olarak uyarlanmış enerji, protein, kalsiyum ve fosfor içeriği sayesinde, büyümekte olan yavru köpeğinizin kemik yapısının sağlıklı gelişmesine katkıda bulunur. Ayrıca, düzgün kilo alımını destekleyerek yavru köpeğinizin büyürken ideal kilosunu koruyabilmesine yardımcı olur. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy, sindirim sistemi sağlığını ve bağırsak florası dengesini desteklemek için yüksek kaliteli protein (L.I.P.*) ve prebiyotiklerden (FOS) oluşan bir besin kombinasyonu içerir. Bunlar, dışkı kalitesinin artırılmasına da yardımcı olurlar. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy'de bulunan kuru mama tanesi , Labrador yavruları için özel geliştirilmiş ve uyarlanmıştır. Kuru mamanın şekil ve büyüklüğü yavru köpeğin mamayı kavramasını kolaylaştırırken, kıvamı da mamanın yenebilirliğini artırır.