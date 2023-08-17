Labrador Retriever Puppy
Kuru / Köpek
Yavru Labrador Retriever ırkı köpekleri için tam yem - 15 aya kadar
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Bağışıklık sistemi desteği
Büyük değişimlerle, keşiflerle ve yeni karşılaşmalarla dolu büyüme dönemi, köpeğinizin yaşamında kritik bir aşamadır. Bu kritik dönem boyunca yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi kademeli olarak gelişir. Labrador Retriever Puppy, E vitamini içeren antioksidan kompleksi sayesinde yavru köpeğinizin bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur.
Sindirim sistemi sağlığı
Dışkı kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olan, sindirim sistemi sağlığını ve bağırsak florası dengesini destekleyen, yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli protein (*L.I.P.) ve prebiyotikler içeren besin ögesi kombinasyonu içerir. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
Sağlıklı büyüme ve kilo
Büyüme dönemindeki Labrador Retriever ırkı yavru köpeklerin kemik yapısı gelişimine katkıda bulunur. Bu formül; özel uyarlanmış enerji içeriği, protein, kalsiyum ve fosfor içeriği sayesinde büyümeyi ve sağlıklı kilo alımını destekler.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi
Kuru mamanın şekli, büyüklüğü, yapısı ve formülü, Labrador Retriever ırkı yavru köpekler için özel olarak hazırlanmıştır.
|Yaş (ay)
|Köpeğin kilosu = 26 kg
|Köpeğin kilosu = 32 kg
|Köpeğin kilosu = 40 kg
|2 ay
|214 g (2 + 3/8 kap)
|226 g ( 2+ 4/8 kap)
|241 g (2 + 6/8 kap)
|3 ay
|265 g (3 kap)
|285 g (3 + 2/8 kap)
|313 g (3 + 4/8 kap)
|4 ay
|287 g (3 + 2/8 kap)
|312 g (3 + 4/8 kap)
|344 g (3 + 7/8 kap)
|6 ay
|328 g (3 + 6/8 kap)
|382 g (4 + 2/8 kap)
|452 g (5 + 1/8 kap)
|8 ay
|303 g (3 + 3/8 kap)
|356 g (4 kap)
|425 g (4 + 6/8 kap)
|10 ay
|290 g (3 + 2/8 kap)
|341 g ( 3 +7/8 kap)
|417 g (4 + 6/8 kap)
|12 ay
|292 g (3 + 2/8 kap)
|342 g (3 + 7/8 kap)
|407 g (4 + 5/8 kap)
|14 ay
|289 g (3 + 2/8 kap)
|338 g (3 + 6/8 kap)
|400 (4 + 4/8 kap)
|16 ay
|Labrador Adult
|Labrador Adult
|Labrador Adult
ÜRÜN AYRINTILARI
15 aylığa kadar Labrador Retriever ırkı yavru köpeklere uygun olan ROYAL CANIN® Labrador Retriever, genç Labrador Retriever köpeğinizin tüm besin ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak formüle edilmiştir. Yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi kademeli olarak geliştiğinden, ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy, bu önemli büyüme döneminde onun doğal savunma mekanizmalarını destekleyen özel bir antioksidan (E vitamini dahil) kompleksi içerir. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy, özel olarak uyarlanmış enerji, protein, kalsiyum ve fosfor içeriği sayesinde, büyümekte olan yavru köpeğinizin kemik yapısının sağlıklı gelişmesine katkıda bulunur. Ayrıca, düzgün kilo alımını destekleyerek yavru köpeğinizin büyürken ideal kilosunu koruyabilmesine yardımcı olur. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy, sindirim sistemi sağlığını ve bağırsak florası dengesini desteklemek için yüksek kaliteli protein (L.I.P.*) ve prebiyotiklerden (FOS) oluşan bir besin kombinasyonu içerir. Bunlar, dışkı kalitesinin artırılmasına da yardımcı olurlar. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy'de bulunan kuru mama tanesi , Labrador yavruları için özel geliştirilmiş ve uyarlanmıştır. Kuru mamanın şekil ve büyüklüğü yavru köpeğin mamayı kavramasını kolaylaştırırken, kıvamı da mamanın yenebilirliğini artırır.