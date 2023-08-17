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Maxi Adult

Maxi Adult

Kuru / Köpek

Büyük ırk (26-44 kg arası) yetişkin köpekler için tam yem - 15 aylıktan 5 yaşına kadar

Adet 1
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Yüksek Sindirilebilirlik

Yüksek kalite proteinler ve dengeli lif içeriğinden oluşan benzersiz formülü sayesinde, en iyi sindirilebilirliği sağlamaya yardımcıdır.

Kemik ve Eklem Desteği

Büyük ırk köpeklerin, baskı altındaki kemik ve eklemlerini destek olmaya yardımcıdır.

Omega 3: EPA-DHA

Omega 3 yağ asitleri (EPA / DHA) ile zenginleştirilmiş formülü, sağlıklı deri oluşumuna yardımcıdır.

Dénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi/réemploi de l'emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Sac 4 kg
Cet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--
Sac 10 kg
Cet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--
Sac 15 kg
Cet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--

ÜRÜN AYRINTILARI

Maxi Adult, 15 aylıktan büyük olan 26 ile 44 kg arası büyük ırk köpeklerin beslenme gereksinimlerini tam ve dengeli olarak karşılamak üzere tasarlanmıştır. Sindirim sağlığının korunmasına yardımcı olan çok yüksek oranda sindirilebilir özellikte formül. Sağlıklı kemikleri ve eklemleri destekler. İştah hissinin tatmin edilmesine yardımcı olan son derece lezzetli formül. Deri ve tüy sağlığını destekler

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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