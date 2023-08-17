Maxi Adult
Kuru / Köpek
Büyük ırk (26-44 kg arası) yetişkin köpekler için tam yem - 15 aylıktan 5 yaşına kadar
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Yüksek Sindirilebilirlik
Yüksek kalite proteinler ve dengeli lif içeriğinden oluşan benzersiz formülü sayesinde, en iyi sindirilebilirliği sağlamaya yardımcıdır.
Kemik ve Eklem Desteği
Büyük ırk köpeklerin, baskı altındaki kemik ve eklemlerini destek olmaya yardımcıdır.
Omega 3: EPA-DHA
Omega 3 yağ asitleri (EPA / DHA) ile zenginleştirilmiş formülü, sağlıklı deri oluşumuna yardımcıdır.
|Köpeğin kilosu
|Düşük Aktivite
|-
|Orta Aktivite
|-
|Yüksek Aktivite
|-
|-
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|26 kg
|276 g
|2+7/8
|319 g
|3+3/8
|363 g
|3+6/8
|28 kg
|291 g
|3
|337 g
|3+4/8
|383 g
|4
|30 kg
|307 g
|3+2/8
|355 g
|3+6/8
|404 g
|4+2/8
|32 kg
|322 g
|3+3/8
|373 g
|3+7/8
|424 g
|4+3/8
|34 kg
|337 g
|3+4/8
|390 g
|4+1/8
|443 g
|4+5/8
|36 kg
|352 g
|3+5/8
|407 g
|4+2/8
|463 g
|4+7/8
|38 kg
|366 g
|3+7/8
|424 g
|4+3/8
|482 g
|5
|40 kg
|381 g
|4
|441 g
|4+5/8
|501 g
|5+2/8
|42 kg
|395 g
|4+1/8
|457 g
|4+6/8
|519 g
|5+3/8
|44 kg
|405 g
|4+2/8
|473 g
|4+7/8
|538 g
|5+5/8
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/réemploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 4 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 10 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 15 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
ÜRÜN AYRINTILARI
Maxi Adult, 15 aylıktan büyük olan 26 ile 44 kg arası büyük ırk köpeklerin beslenme gereksinimlerini tam ve dengeli olarak karşılamak üzere tasarlanmıştır. Sindirim sağlığının korunmasına yardımcı olan çok yüksek oranda sindirilebilir özellikte formül. Sağlıklı kemikleri ve eklemleri destekler. İştah hissinin tatmin edilmesine yardımcı olan son derece lezzetli formül. Deri ve tüy sağlığını destekler