ÜRÜN AYRINTILARI

Maxi Adult, 15 aylıktan büyük olan 26 ile 44 kg arası büyük ırk köpeklerin beslenme gereksinimlerini tam ve dengeli olarak karşılamak üzere tasarlanmıştır. Sindirim sağlığının korunmasına yardımcı olan çok yüksek oranda sindirilebilir özellikte formül. Sağlıklı kemikleri ve eklemleri destekler. İştah hissinin tatmin edilmesine yardımcı olan son derece lezzetli formül. Deri ve tüy sağlığını destekler

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