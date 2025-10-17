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Maxi Dermacomfort Yetişkin Köpek Kuru Maması
Maxi Dermacomfort Yetişkin Köpek Kuru Maması
Maxi Dermacomfort Yetişkin Köpek Kuru Maması
Maxi Dermacomfort Yetişkin Köpek Kuru Maması
Maxi Dermacomfort Yetişkin Köpek Kuru Maması
Maxi Dermacomfort Yetişkin Köpek Kuru Maması
Maxi Dermacomfort Yetişkin Köpek Kuru Maması
Maxi Dermacomfort Yetişkin Köpek Kuru Maması
Maxi Dermacomfort Yetişkin Köpek Kuru Maması
Maxi Dermacomfort Yetişkin Köpek Kuru Maması
Maxi Dermacomfort Yetişkin Köpek Kuru Maması
Maxi Dermacomfort Yetişkin Köpek Kuru Maması
Maxi Dermacomfort Yetişkin Köpek Kuru Maması
Maxi Dermacomfort Yetişkin Köpek Kuru Maması
Maxi Dermacomfort Yetişkin Köpek Kuru Maması

Maxi Dermacomfort Yetişkin Köpek Kuru Maması

Kuru Köpek Maması

Köpekler için mama (tam yem) - Yetişkin ve yaşlı büyük ırk köpekler (26-44 kg arası) - Deri tahrişi ve kaşıntıya eğilimli köpekler

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Boyut: 12 kg
640,42 TL/kg
Doğru porsiyon nedir?

Adet

7.685 TL/ 640,42 TL/kg
6.916,5 TL
/ 576,38 TL/kg
(10% Kazan)
Her siparişte %10 indirim ve her 6 siparişin 1 'i bizden ✔️Seçilen sıklıkta otomatik sipariş kolaylığı
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Veteriner Hekim’den düzenli beslenme danışmanlığı (Ek ücret yok, dilediğiniz zaman iptal edin)
Nasıl çalışır?
3 Hafta
4 Hafta
5 Hafta
6 Hafta
7 Hafta
8 Hafta
9 Hafta
10 Hafta
11 Hafta
12 Hafta
13 Hafta
14 Hafta
15 Hafta
16 Hafta

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Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)

Her siparişte %10 indirim

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Her 6 siparişin 1'i bizden

Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti

Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık

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ÜRÜN AYRINTILARI

Deri tahrişi köpeklerin veteriner hekime götürülmesinin bir numaralı nedenidir. Köpeğinizin hassas derisini korumak ve rahatlatmak için özel olarak tasarlanmış yüksek kaliteli besinlerle besleyerek onun bakımını sağlayabilirsiniz. Deri hassasiyetleri sıklıkla aşırı kaşınmaya yol açar ve bu da köpeğinizin derisine daha fazla zarar verebilir ve hatta enfeksiyona yol açma potansiyeline sahiptir. ROYAL CANIN® Dermacomfort Maxi, köpeğinizin deri sağlığının desteklenmesine yardımcı olacak aktif besin öğeleri ile hazırlanmıştır. Omega 3 ve 6 yağ asitleri ile zenginleştirilmiş olan bu besin derinin rahatlatılmasına yardımcı olur ve köpeğinizin derisini çevresinde mevcut olabilecek tahriş edicilere karşı korur. Dahası, bu besin öğeleri köpeğinizin deri ve tüy sağlığının korunmasına da yardım eder. Ağırlığı 26 kg ile 44 kg arasında olan köpekler için uygun olan ROYAL CANIN® Dermacomfort Maxi, köpeğinizin dişlerinin arasına tam oturan, özel olarak tasarlanmış mama taneleri içerir. Proteinler konusunu çok ciddiye alıyoruz, bu yüzden yalnızca yüksek kaliteli ürünleri kullanıyoruz ve protein türünü tam olarak köpeğinizin ihtiyaç duyduğu şekilde adapte ediyoruz. Dermacomfort beslenme programımızın iki bileşeni vardır: her ikisi de besinsel açıdan eksiksiz olan ve birbirini mükemmel şekilde tamamlayan kuru mama ve lezzetli bir yaş mama. Kuru mamanın üzerinde lezzetli bir sos olarak yaş mamayi denemek istemez misiniz? Sadece bizim sözlerimizle yetinmeyin, hayvan sahiplerinin %91’i yalnızca 2 aylık devamlı kullanımın ardından bu üründen memnun kaldı. ROYAL CANIN® Dermacomfort Maxi ile elde edilen sonuçlar, kanıtlanmış başarılardır.

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FAYDALARI

Kanıtlanmış Sonuçlar

Sağlıklı Deri - 2 ay sonunda, 91 % oranında hayvan sahibi memnuniyeti* *Royal Canin araştırması

Köpeğinize başka nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Yatağını ve en sevdiği dinlenme noktalarını temiz tutarak köpeğinizin derisini korumasına yardımcı olabilirsiniz. Bu sayede kaşınmaya neden olan parazitlerin yuvası haline gelen toz ve kepekten arınmış olur. Köpeğinizin sağlığıyla ilgili sorularınız ve endişeleriniz varsa, lütfen veteriner hekiminize danışın.

Azaltılmış alerjen formül

Besin değerleri GLA, EPA ve DHA yağ asitleri de dahil olmak üzere omega-3 & 6 ile geliştirildiği için köpeğinizin derisini destekleyip besler. Köpeğinizin deri bakımını sağlayıp dolgun ve sağlıklı tüylerini koruması için formüle edilmiştir. *Royal Canin iç çalışma

Hassasiyet

Bir köpeğin deri sağlığı besinsel, mevsimsel ve çevresel faktörlerden etkilenebilir. Aşırı kaşınma, köpeğinizin koruyucu derisine zarar verebilir.

BESLENME BİLGİLERİ

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
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