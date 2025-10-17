Deri tahrişi köpeklerin veteriner hekime götürülmesinin bir numaralı nedenidir. Köpeğinizin hassas derisini korumak ve rahatlatmak için özel olarak tasarlanmış yüksek kaliteli besinlerle besleyerek onun bakımını sağlayabilirsiniz. Deri hassasiyetleri sıklıkla aşırı kaşınmaya yol açar ve bu da köpeğinizin derisine daha fazla zarar verebilir ve hatta enfeksiyona yol açma potansiyeline sahiptir. ROYAL CANIN® Dermacomfort Maxi, köpeğinizin deri sağlığının desteklenmesine yardımcı olacak aktif besin öğeleri ile hazırlanmıştır. Omega 3 ve 6 yağ asitleri ile zenginleştirilmiş olan bu besin derinin rahatlatılmasına yardımcı olur ve köpeğinizin derisini çevresinde mevcut olabilecek tahriş edicilere karşı korur. Dahası, bu besin öğeleri köpeğinizin deri ve tüy sağlığının korunmasına da yardım eder. Ağırlığı 26 kg ile 44 kg arasında olan köpekler için uygun olan ROYAL CANIN® Dermacomfort Maxi, köpeğinizin dişlerinin arasına tam oturan, özel olarak tasarlanmış mama taneleri içerir. Proteinler konusunu çok ciddiye alıyoruz, bu yüzden yalnızca yüksek kaliteli ürünleri kullanıyoruz ve protein türünü tam olarak köpeğinizin ihtiyaç duyduğu şekilde adapte ediyoruz. Dermacomfort beslenme programımızın iki bileşeni vardır: her ikisi de besinsel açıdan eksiksiz olan ve birbirini mükemmel şekilde tamamlayan kuru mama ve lezzetli bir yaş mama. Kuru mamanın üzerinde lezzetli bir sos olarak yaş mamayi denemek istemez misiniz? Sadece bizim sözlerimizle yetinmeyin, hayvan sahiplerinin %91’i yalnızca 2 aylık devamlı kullanımın ardından bu üründen memnun kaldı. ROYAL CANIN® Dermacomfort Maxi ile elde edilen sonuçlar, kanıtlanmış başarılardır.