Medium Adult Gravy Yetişkin Köpek Yaş Maması
Yaş Köpek Maması
Köpekler için tam yem - Yetişkin orta ırk köpekler için (11 ila 25 kg arası) - 12 aylıktan 10 yaşına kadar
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Abonelik Avantajları
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Her siparişte %10 indirim
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Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti
Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Medium Adult Gravy, orta boy yetişkin köpeğinizin tüm beslenme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özel olarak formüle edilmiştir. ROYAL CANIN® Medium Adult Gravy, 12 ay - 10 yaş arası ve ağırlığı 11-25 kg arasında olan orta boy ırk köpekler için uygundur. ROYAL CANIN® Medium Adult Gravy'deki özel besin ögelerinin formülasyonu, köpeğinizin sindirim sağlığını desteklemenin yanı sıra bağırsak florasında iyi bir dengenin korunmasına da yardımcı olur. ROYAL CANİN® Medium Adult Gravy, köpeğinizin doğal savunmasını desteklemeye ve korumaya yardımcı olur. Dahası, ROYAL CANIN® Medium Adult Gravy, yetişkin köpeğinizin sağlıklı deri ve tüy durumunu desteklemeye yardımcı olan Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA gibi besinlerle de zenginleştirilmiştir. Her köpeğin bireysel tercihlerini karşılamak için ROYAL CANIN® Medium Adult, kuru mama olarak da mevcuttur. Karışık beslemeyi düşünüyorsanız, köpeğinizin optimum fayda sağlayacak şekilde hem yaş hem de kuru mamadan doğru miktarda almasını sağlamak için besleme yönergelerimizi takip etmeniz yeterlidir.
FAYDALARI
YÜKSEK SİNDİRİLEBİLİRLİK
Sindirim sağlığını ve bağırsak florasının dengesini destekler.
DOĞAL BAĞIŞIKLIK
Antioksidan kompleksi ve prebiyotiklerle doğal bağışıklığına desteklemeye yardımcı olur.
OMEGA 3: EPA - DHA
Omega 3 yağ asitleri (EPA-DHA) ile zenginleştirilmiş formülü, sağlıklı deri oluşumuna yardımcı olur.
BESLENME BİLGİLERİ
|Köpeğin ağırlığı
|Günlük Poşet Miktarı
|12 kg
|5+1/2 poşet
|14 kg
|6 poşet
|18 kg
|7+1/2 poşet
|20 kg
|8 poşet
|23 kg
|9 poşet
|25 kg
|9+1/2 poşet