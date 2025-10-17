ROYAL CANIN® Medium Adult Gravy, orta boy yetişkin köpeğinizin tüm beslenme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özel olarak formüle edilmiştir. ROYAL CANIN® Medium Adult Gravy, 12 ay - 10 yaş arası ve ağırlığı 11-25 kg arasında olan orta boy ırk köpekler için uygundur. ROYAL CANIN® Medium Adult Gravy'deki özel besin ögelerinin formülasyonu, köpeğinizin sindirim sağlığını desteklemenin yanı sıra bağırsak florasında iyi bir dengenin korunmasına da yardımcı olur. ROYAL CANİN® Medium Adult Gravy, köpeğinizin doğal savunmasını desteklemeye ve korumaya yardımcı olur. Dahası, ROYAL CANIN® Medium Adult Gravy, yetişkin köpeğinizin sağlıklı deri ve tüy durumunu desteklemeye yardımcı olan Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA gibi besinlerle de zenginleştirilmiştir. Her köpeğin bireysel tercihlerini karşılamak için ROYAL CANIN® Medium Adult, kuru mama olarak da mevcuttur. Karışık beslemeyi düşünüyorsanız, köpeğinizin optimum fayda sağlayacak şekilde hem yaş hem de kuru mamadan doğru miktarda almasını sağlamak için besleme yönergelerimizi takip etmeniz yeterlidir.