CLUB aboneliğine özel %10 indirim! İlk siparişte hediye yaş mama! Veteriner hekimden beslenme danışmanlığı!

Keşfedin!
Medium Adult

Medium Adult

Kuru Köpek Maması

Orta ırk (11-25 kg arası) yetişkin köpekler için mama (tam yem) - 12 aylıktan 7 yaşına kadar

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

Ücretsiz kargo

Doğal Bağışıklık

Özellikle antioksidan kompleksi ve mannanoligo-sakkaritler sayesinde, yavru köpeğin doğal bağışıklığına destek olmaya yardımcıdır.

Yüksek Sindirilebilirlik

Yüksek kalite proteinler ve dengeli lif içeriğinden oluşan benzersiz formülü sayesinde, en iyi sindirilebilirliği sağlamaya yardımcıdır.

Omega 3: EPA-DHA

Omega 3 yağ asitleri (EPA / DHA) ile zenginleştirilmiş formülü, sağlıklı deri oluşumuna yardımcıdır.

ÜRÜN AYRINTILARI

Medium Adult, 12 aylıktan 7 yaşına kadar olan 11 ile 25 kg arası orta boy ırk köpeklerin beslenme gereksinimlerini tam ve dengeli olarak karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bağışıklık sistemini destekler. Sindirim sağlığının korunmasına yardımcı olan çok yüksek oranda sindirilebilir özellikte formül. Deri ve tüy sağlığını destekler. İştah hissinin tatmin edilmesine yardımcı olan son derece lezzetli formül.

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?

Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?