Medium Adult
Kuru Köpek Maması
Orta ırk (11-25 kg arası) yetişkin köpekler için mama (tam yem) - 12 aylıktan 7 yaşına kadar
Ücretsiz kargo
Doğal Bağışıklık
Özellikle antioksidan kompleksi ve mannanoligo-sakkaritler sayesinde, yavru köpeğin doğal bağışıklığına destek olmaya yardımcıdır.
Yüksek Sindirilebilirlik
Yüksek kalite proteinler ve dengeli lif içeriğinden oluşan benzersiz formülü sayesinde, en iyi sindirilebilirliği sağlamaya yardımcıdır.
Omega 3: EPA-DHA
Omega 3 yağ asitleri (EPA / DHA) ile zenginleştirilmiş formülü, sağlıklı deri oluşumuna yardımcıdır.
|Köpeğin kilosu
|Düşük Aktivite
|-
|Orta Aktivite
|-
|Yüksek Aktivite
|-
|-
|Gram
|Ölçü Kabı
|Gram
|Ölçü Kabı
|Gram
|Ölçü Kabı
|11 kg
|149 g
|1+4/8
|173 g
|1+6/8
|196 g
|2
|12 kg
|159 g
|1+5/8
|185 g
|1+7/8
|210 g
|2+2/8
|14 kg
|179 g
|1+7/8
|207 g
|2+1/8
|235 g
|2+4/8
|16 kg
|198 g
|2+1/8
|229 g
|2+3/8
|260 g
|2+6/8
|18 kg
|216 g
|2+2/8
|250 g
|2+5/8
|284 g
|3
|20 kg
|234 g
|2+4/8
|271 g
|2+7/8
|308 g
|3+2/8
|22 kg
|251 g
|2+5/8
|291 g
|3
|330 g
|3+4/8
|24 kg
|268 g
|2+6/8
|310 g
|3+2/8
|353 g
|3+5/8
|25 kg
|276 g
|2+7/8
|320 g
|3+3/8
|364 g
|3+6/8
ÜRÜN AYRINTILARI
Medium Adult, 12 aylıktan 7 yaşına kadar olan 11 ile 25 kg arası orta boy ırk köpeklerin beslenme gereksinimlerini tam ve dengeli olarak karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bağışıklık sistemini destekler. Sindirim sağlığının korunmasına yardımcı olan çok yüksek oranda sindirilebilir özellikte formül. Deri ve tüy sağlığını destekler. İştah hissinin tatmin edilmesine yardımcı olan son derece lezzetli formül.