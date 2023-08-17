ÜRÜN AYRINTILARI

Medium Adult, 12 aylıktan 7 yaşına kadar olan 11 ile 25 kg arası orta boy ırk köpeklerin beslenme gereksinimlerini tam ve dengeli olarak karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bağışıklık sistemini destekler. Sindirim sağlığının korunmasına yardımcı olan çok yüksek oranda sindirilebilir özellikte formül. Deri ve tüy sağlığını destekler. İştah hissinin tatmin edilmesine yardımcı olan son derece lezzetli formül.

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