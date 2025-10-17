Medium Adult 7+ Yetişkin Köpek Kuru Maması

7 yaş ve üzeri köpekler için özel olarak formüle edilen ROYAL CANIN® Medium Adult 7+, orta ırk (11-25 kg) köpeklerin ileri yetişkinlik dönemindeki özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş, eksiksiz ve dengeli bir formüldür. Vitamin kompleksi sayesinde canlılığın korunmasına yardımcı olur. Orta ırk köpekler, doğru kas gelişimi için düzenli egzersize ihtiyaç duyarlar ve bu ihtiyaç yaşlandıklarında da değişmez. Yüksek kaliteli protein içeriği kas kütlesinin desteklenmesine katkıda bulunur. Yetişkin köpeğinizin aktif yaşam tarzı, çevresel etkilere maruz kalmasına neden olabilir ve bu durum bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Bu formül, C ve E vitaminleri ile prebiyotikler içeren bir karışım sayesinde, köpeğinizin doğal savunma mekanizmalarını desteklemeye yardımcı olur. Ayrıca bu özel tasarlanmış mama tanesi, köpeğinizin çene yapısına ve yeme alışkanlıklarına uygun olarak şekillendirilmiştir. Bu sayede çiğneme davranışı teşvik edilir. ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ ayrıca iki farklı yaş mama formülünde de mevcuttur: Ezme (Loaf) ve sos içinde taneler (Chunks In Gravy). Yaş ve kuru mamayı karıştırmak köpeğinizin beslenmesine çeşitlilik katarak beslenme zamanlarını daha ilginç ve ilgi çekici hale getirir.