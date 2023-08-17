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Mini Adult Can

Mini Adult Can

Yaş Köpek Maması

Adet 1
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ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Mini Adult Loaf, küçük köpeğinizin özel ihtiyaçlarını karşılamak ve yetişkinlik yılları boyunca onları desteklemek için özel olarak tasarlanmış, tam ve dengeli bir yaş mama diyetidir. Bu diyet, küçük köpeğinizin güçlü ve sağlıklı kemiklerini korumasına yardımcı olacak besinler içerir. Köpeğinizin ırkı ne olursa olsun, tüyleri onların en önemli özelliklerinden biridir. Besinlerle zenginleştirilmiş bu mama, köpeğinizin cildini sağlıklı tutmaya ve tüylerini parlak ve güzel bir şekilde korumaya yardımcı olur. Özel olarak hazırlanmış bu formül, maksimum emilim ve genel sağlık desteği için bir vitamin ve yüksek sindirilebilir besin karışımı içerir.

FAYDALARI

Sindirim sağlığı

Sindirim sisteminin sağlığını ve bağırsak florasının dengesini destekler.

Uyarlanmış enerji

Küçük ırk köpeklerde ideal kilonun korunmasını sağlar.

Tüy sağlığı

Sağlıklı bir deriye sahip olmaya yarayan besin öğeleri içerir. EPA-DHA ile zenginleştirilmiştir.

BESLENME BİLGİLERİ

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Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?