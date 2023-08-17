Mini Adult Can

ROYAL CANIN® Mini Adult Loaf, küçük köpeğinizin özel ihtiyaçlarını karşılamak ve yetişkinlik yılları boyunca onları desteklemek için özel olarak tasarlanmış, tam ve dengeli bir yaş mama diyetidir. Bu diyet, küçük köpeğinizin güçlü ve sağlıklı kemiklerini korumasına yardımcı olacak besinler içerir. Köpeğinizin ırkı ne olursa olsun, tüyleri onların en önemli özelliklerinden biridir. Besinlerle zenginleştirilmiş bu mama, köpeğinizin cildini sağlıklı tutmaya ve tüylerini parlak ve güzel bir şekilde korumaya yardımcı olur. Özel olarak hazırlanmış bu formül, maksimum emilim ve genel sağlık desteği için bir vitamin ve yüksek sindirilebilir besin karışımı içerir.