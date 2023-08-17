ROYAL CANIN Mini Adult YETİŞKİN KÖPEK YAŞ MAMASI

ROYAL CANIN Mini Adult YETİŞKİN KÖPEK YAŞ MAMASI

Yaş / Köpek

Küçük ırk (1-10 kg arası) yetişkin köpekler için tam yem - 10 aylıktan 12 yaşına kadar

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

Ücretsiz kargo

Sindirim sağlığı

Sindirim sisteminin sağlığını ve bağırsak florasının dengesini destekler.

Uyarlanmış enerji

Küçük ırk köpeklerde ideal kilonun korunmasını sağlar.

Tüy sağlığı

Sağlıklı bir deriye sahip olmaya yarayan besin öğeleri içerir. EPA-DHA ile zenginleştirilmiştir.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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