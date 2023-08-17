ROYAL CANIN Mini Adult YETİŞKİN KÖPEK YAŞ MAMASI
Yaş / Köpek
Küçük ırk (1-10 kg arası) yetişkin köpekler için tam yem - 10 aylıktan 12 yaşına kadar
Doğru porsiyon nedir?
Adet 1
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Sindirim sağlığı
Sindirim sisteminin sağlığını ve bağırsak florasının dengesini destekler.
Uyarlanmış enerji
Küçük ırk köpeklerde ideal kilonun korunmasını sağlar.
Tüy sağlığı
Sağlıklı bir deriye sahip olmaya yarayan besin öğeleri içerir. EPA-DHA ile zenginleştirilmiştir.
KOMPOZİSYON: Et ve hayvansal türevler, tahılllar, bitkisel ve hayvansal yağlar, bitkisel orjinli türevler, mineraller, çeşitli şekerler.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3: 150 IU, E1 (Demir): 6,5 mg, E2 (İyot): 0,2 mg, E4 (Bakır): 1,7 mg, E5 (Manganez): 2 mg, E6 (Çinko): 20 mg - Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 2 g.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %7,5 - Yağ: %5,5 - Ham kül: %1,6 – Ham lifler: %1,1 - Nem: %81,0 - EPA ve DHA: %0,115.
|Köpeğin kilosu
|Yaş mamayla beslenme
|Karışık beslenme: kuru mama + yaş mama
|2 kg
|2+1/4 poşet
|1 poşet + 27 g
|4 kg
|4 poşet
|1 poşet + 58 g
|5 kg
|4+1/2 poşet
|1 poşet + 73 g
|6 kg
|5+1/4 poşet
|1 poşet + 86 g
|8 kg
|6+1/2 poşet
|1 poşet + 112 g
|10 kg
|7+3/4 poşet
|1 poşet + 136 g