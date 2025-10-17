ROYAL CANIN® Mini Adult, küçük köpeğinizin özel ihtiyaçlarını karşılamak ve yetişkinlik yılları boyunca onu desteklemek için özel olarak tasarlanmış, besin öğesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. Bu diyet, ağırlığı 10 kg'a kadar olan ve 10 aylıktan büyük küçük köpekler içindir. Özenle uyarlanmış kalori içeriğiyle bu kuru mama, köpeğinizin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılarken sağlıklı kilosunu korumasına da yardımcı olur. Aynı zamanda güçlü ve sağlıklı kemiklerin korunmasına yardımcı olan besin dengesini de içerir. Bu formül, maksimum emilimin desteklenmesine ve optimum sağlık desteğinin korunmasına yardımcı olmak için vitaminlerin ve sindirimi yüksek besinlerin zenginleştirici bir karışımını içerir. Küçük köpekler yiyecekleri konusunda oldukça titiz olabilirler. Bu mama sadece iştahlarını harekete geçirecek özel aromalar içermekle kalmıyor, aynı zamanda minyatür çenelerine uyacak şekilde de uyarlanıyor. Bu, küçük köpeklerin, hatta en zor yiyenlerin bile ihtiyaç duydukları temel besinleri almasına yardımcı olur. ROYAL CANIN® Mini Adult ayrıca yaş mama formülünde de mevcuttur: Soslu. Yaş ve kuru mamayı karıştırmak köpeğinizin beslenmesine çeşitlilik katarak yemek zamanlarını daha ilginç ve ilgi çekici hale getirir.