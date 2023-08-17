ÜRÜN AYRINTILARI

Küçük ırk köpekler mama tanesinin küçük olmasına daha fazlasına ihtiyaç duyar. Büyük ırk köpeklere kıyasla daha fazla enerjiye gereksinimleri vardır ve büyüme periyodları daha kısa ve daha yoğundur. Ayrıca, büyük ırk köpeklerden daha uzun yaşarlar ve daha zor beğenirler. Mini Adult, 10 aylıktan 8 yaşına kadar olan 4 ile 10 kg arası küçük ırk köpeklerin özel gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. İdeal kilonun korunmasına yardımcı olur. Zor beğenen küçük köpekler için lezzeti arttırılmıştır. Deri ve tüy sağlığını destekler. Küçük çenelerin diş sağlığını destekler

Daha çok oku