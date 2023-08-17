Mini Adult
Kuru / Köpek
Küçük ırk (10 kg kadar) yetişkin köpekler için tam yem - 10 aylıktan itibaren
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İdeal Kiloyu Korur
Yüksek enerji ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılayarak ve l-karnitin desteği ile yağ metabolizmasını harekete geçirerek, küçük ırk köpeklerin ideal kilosunu korumaya yardımcı olur.
Geliştirilmiş Lezzetlilik
Formülasyonu ve özel aroma seçimi sayesinde, küçük ırk köpeklerin seçici iştahını tatmin eder.
Tüy Sağlığı
Bu formül sağlıklı deri ve tüy yapısını desteklemeye yardımcı olan besinleri içerir. EPA/DHA ile zenginleştirilmiştir.
|Köpeğin kilosu
|Düşük Aktivite
|-
|Orta Aktivite
|-
|Yüksek Aktivite
|-
|-
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|2 kg
|40 g
|4/8
|47 g
|4/8
|53 g
|5/8
|3 kg
|55 g )
|5/8
|63 g
|6/8
|72 g
|6/8
|4 kg
|68 g
|6/8
|79 g
|7/8
|89 g
|1
|5 kg
|80 g
|7/8
|93 g
|1
|105 g
|1+1/8
|6 kg
|92 g
|1
|106 g
|1+1/8
|121 g
|1+3/8
|7 kg
|103 g
|1+1/8
|119 g
|1+3/8
|136 g
|1+4/8
|8 kg
|114 g
|1+2/8
|132 g
|1+4/8
|150 g
|1+5/8
|9 kg
|125 g
|1+3/8
|144 g
|1+5/8
|164 g
|1+6/8
|10 kg
|135 g
|1+4/8
|156 g
|1+6/8
|177 g
|2
ÜRÜN AYRINTILARI
Küçük ırk köpekler mama tanesinin küçük olmasına daha fazlasına ihtiyaç duyar. Büyük ırk köpeklere kıyasla daha fazla enerjiye gereksinimleri vardır ve büyüme periyodları daha kısa ve daha yoğundur. Ayrıca, büyük ırk köpeklerden daha uzun yaşarlar ve daha zor beğenirler. Mini Adult, 10 aylıktan 8 yaşına kadar olan 4 ile 10 kg arası küçük ırk köpeklerin özel gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. İdeal kilonun korunmasına yardımcı olur. Zor beğenen küçük köpekler için lezzeti arttırılmıştır. Deri ve tüy sağlığını destekler. Küçük çenelerin diş sağlığını destekler