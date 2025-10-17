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Mini Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması

Mini Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması

Kuru Köpek Maması

Küçük ırk (10 kg kadar) yetişkin köpekler için mama (tam yem) - 10 aylıktan itibaren

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Boyut: 2 kg
634,5 TL/kg
574,5 TL/kg
524,25 TL/kg
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Nasıl çalışır?
1.142,1 TL
/ 571,05 TL/kg
3 Hafta
4 Hafta
5 Hafta
6 Hafta
7 Hafta
8 Hafta
9 Hafta
10 Hafta
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15 Hafta
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ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Mini Adult, küçük köpeğinizin özel ihtiyaçlarını karşılamak ve yetişkinlik yılları boyunca onu desteklemek için özel olarak tasarlanmış, besin öğesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. Bu diyet, ağırlığı 10 kg'a kadar olan ve 10 aylıktan büyük küçük köpekler içindir. Özenle uyarlanmış kalori içeriğiyle bu kuru mama, köpeğinizin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılarken sağlıklı kilosunu korumasına da yardımcı olur. Aynı zamanda güçlü ve sağlıklı kemiklerin korunmasına yardımcı olan besin dengesini de içerir. Bu formül, maksimum emilimin desteklenmesine ve optimum sağlık desteğinin korunmasına yardımcı olmak için vitaminlerin ve sindirimi yüksek besinlerin zenginleştirici bir karışımını içerir. Küçük köpekler yiyecekleri konusunda oldukça titiz olabilirler. Bu mama sadece iştahlarını harekete geçirecek özel aromalar içermekle kalmıyor, aynı zamanda minyatür çenelerine uyacak şekilde de uyarlanıyor. Bu, küçük köpeklerin, hatta en zor yiyenlerin bile ihtiyaç duydukları temel besinleri almasına yardımcı olur. ROYAL CANIN® Mini Adult ayrıca yaş mama formülünde de mevcuttur: Soslu. Yaş ve kuru mamayı karıştırmak köpeğinizin beslenmesine çeşitlilik katarak yemek zamanlarını daha ilginç ve ilgi çekici hale getirir.

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FAYDALARI

KİLO KONTROLÜ

Uyarlanmış kalori içeriği sayesinde özel enerji ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılayarak köpeklerin ideal yetişkin ağırlığını korumaya yardımcı olur.

GÜÇLÜ VE SAĞLIKLI KEMİKLER

Uygun besin ögesi dengesi ile sağlıklı kemiklerin korunmasına yardımcı olur.

OPTİMUM SAĞLIK DESTEĞİ

Maksimum emilim için yüksek yüksek sindirilebilirlikli besin öğeleri içerir.

BESLENME BİLGİLERİ

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