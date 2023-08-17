Mini Adult +8
Kuru / Köpek
Küçük ırk (10 kg kadar) yaşlı köpekler için tam yem - 8 yaş üstü
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İdeal Kiloyu Korur
Uyarlanmış besin içeriğiyle yaşlanmanın ilk belirtilerini küçük ırk köpeklerin karşılamalarına yardımcı olur. Serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı antioksidan bileşimi içerir.
Geliştirilmiş Lezzetlilik
Formülasyonu ve özel aroma seçimi sayesinde, küçük ırk köpeklerin seçici iştahını tatmin eder.
Uyarlanmış Enerji
Yüksek enerji ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılayarak ve L-karnitin desteği ile yağ metabolizmasını harekete geçirerek, küçük ırk köpeklerin ideal kilosunu korumaya yardımcı olur.
|Köpeğin kilosu
|Düşük Aktivite
|-
|Orta Aktivite
|-
|Yüksek Aktivite
|-
|-
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|2 kg
|40 g
|4/8
|47 g
|4/8
|53 g
|5/8
|3 kg
|54 g
|5/8
|63 g
|6/8
|72 g
|6/8
|4 kg
|68 g
|6/8
|78 g
|7/8
|89 g
|1
|5 kg
|80 g
|7/8
|93 g
|1
|105 g
|1+1/8
|6 kg
|92 g
|1
|106 g
|1+1/8
|121 g
|1+3/8
|7 kg
|103 g
|1+1/8
|119 g
|1+2/8
|135 g
|1+4/8
|8 kg
|114 g
|1+2/8
|132 g
|1+4/8
|150 g
|1+5/8
|9 kg
|124 g
|1+3/8
|144 g
|1+5/8
|163 g
|1+6/8
|10 kg
|134 g
|1+4/8
|156 g
|1+6/8
|177 g
|2
ÜRÜN AYRINTILARI
Küçük ırk köpekler mama tanesinin küçük olmasına daha fazlasına ihtiyaç duyar. Büyük ırk köpeklere kıyasla daha fazla enerjiye gereksinimleri vardır ve büyüme periyodları daha kısa ve daha yoğundur. Ayrıca, büyük ırk köpeklerden daha uzun yaşarlar ve daha zor beğenirler. Mini Mature +8, 8 yaşından 12 yaşına kadar olan 4 ile 10 kg arası küçük ırk yetişkin köpeklerin özel gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Küçük köpeklerin erişkinlik çağlarında zindeliğini destekler. Zor beğenen erişkin küçük ırk köpekler için lezzeti arttırılmıştır. İdeal kilonun korunmasına yardımcı olur. Küçük çenelerin diş sağlığını destekler