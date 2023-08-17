Mini Adult +8

ÜRÜN AYRINTILARI

Küçük ırk köpekler mama tanesinin küçük olmasına daha fazlasına ihtiyaç duyar. Büyük ırk köpeklere kıyasla daha fazla enerjiye gereksinimleri vardır ve büyüme periyodları daha kısa ve daha yoğundur. Ayrıca, büyük ırk köpeklerden daha uzun yaşarlar ve daha zor beğenirler. Mini Mature +8, 8 yaşından 12 yaşına kadar olan 4 ile 10 kg arası küçük ırk yetişkin köpeklerin özel gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Küçük köpeklerin erişkinlik çağlarında zindeliğini destekler. Zor beğenen erişkin küçük ırk köpekler için lezzeti arttırılmıştır. İdeal kilonun korunmasına yardımcı olur. Küçük çenelerin diş sağlığını destekler

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