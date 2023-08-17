Royal Friday Fırsatları Devam Ediyor! Tüm Siparişlerde Sepette %30 İndirim!

Keşfet!
Mini Ageing Gravy

Mini Ageing Gravy

Yaş Köpek Maması

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?
Ücretsiz kargo
3-4 gün içinde teslimat
ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI

Sağlıklı yaşlanma

Serbest radikalleri nötralize etmeye yarayan özel antioksidan kompleksi ile EPA-DHA içerir.

Böbrek sağlığı

Uyarlanmış fosfor içeriği.

Böbrek sağlığı

Uyarlanmış fosfor içeriği.

Böbrek sağlığı

Orta düzeydeki fosfor sayesinde sağlıklı böbrek fonksiyonunu desteklemeye yardımcı olur.

Böbrek sağlığı

Uyarlanmış fosfor düzeyi sayesinde böbrek sağlığını desteklemeye yardımcı olur.

Böbrek sağlığı

Böbrek sağlığını desteklemek için uyarlanmış fosfor düzeyi bulunur.

Böbrek sağlığı

Böbrek fonksiyonlarında azalma yaşlı kedilerde daha sık görülür. Sterilised 7+ böbrek sağlığını desteklemek için uyarlanmış bir fosfor seviyesi içerir.

Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?

Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?