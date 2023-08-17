Mini Ageing Gravy

ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
Sağlıklı yaşlanma
Serbest radikalleri nötralize etmeye yarayan özel antioksidan kompleksi ile EPA-DHA içerir.
Böbrek sağlığı
Uyarlanmış fosfor içeriği.
Böbrek sağlığı
Uyarlanmış fosfor içeriği.
Böbrek sağlığı
Orta düzeydeki fosfor sayesinde sağlıklı böbrek fonksiyonunu desteklemeye yardımcı olur.
Böbrek sağlığı
Uyarlanmış fosfor düzeyi sayesinde böbrek sağlığını desteklemeye yardımcı olur.
Böbrek sağlığı
Böbrek sağlığını desteklemek için uyarlanmış fosfor düzeyi bulunur.
Böbrek sağlığı
Böbrek fonksiyonlarında azalma yaşlı kedilerde daha sık görülür. Sterilised 7+ böbrek sağlığını desteklemek için uyarlanmış bir fosfor seviyesi içerir.