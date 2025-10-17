Mini Dermacomfort Yetişkin Köpek Kuru Maması
Kuru Köpek Maması
Köpekler için mama (tam yem) - Yetişkin ve yaşlı küçük ırk köpekler (1-10 kg arası) - Deri tahrişi ve kaşıntıya eğilimli köpekler
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Abonelik Avantajları
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Her siparişte %10 indirim
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo
Her 6 siparişin 1'i bizden
Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti
Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
Tahriş olmuş bir deri köpeğinizi çok rahatsız edebilir. Deri tahrişinin köpeklerin veteriner hekime götürülmesinin bir numaralı nedeni olduğunu biliyor muydunuz? Hassas, kaşıntılı bir deri köpeğinizin çok fazla kaşınacağı anlamına gelir. Köpeğiniz pençeleri ile derisine zarar verebilir ve en sonunda enfeksiyon riski ortaya çıkar. ROYAL CANIN® Dermacomfort Mini’nin azaltılmış alerjen formülü, özel olarak seçilmiş proteinler kullanılarak dikkatli şekilde hazırlanmıştır. Bu özel olarak uyarlanmış beslenme, köpeğinizin derisini mümkün olan en iyi durumda tutmanıza yardımcı olur. Dahası, köpeğinizin deri ve tüy bütünlüğünün ve sağlığının korunmasına da yardım eder. Ağırlığı 10 kg’a varan köpekler için uygun olan ROYAL CANIN® Dermacomfort Mini, köpeğinizin dişlerinin arasına tam oturan, özenle tasarlanmış mama taneleri içerir. Bu ekstra lezzetli tarif, köpeğinizin sağlığı için özel olarak hazırlanmıştır. Deriyi desteklemek ve beslemek için GLA, EPA ve DHA’nın da aralarında olduğu Omega 3 ve 6 yağ asitleri içerir ve köpeğinizin derisini, çevresindeki tahriş edicilere karşı daha güçlü hale getirir. Dermacomfort beslenme programımızın iki bileşeni vardır: her ikisi de besinsel açıdan eksiksiz olan ve birbirini mükemmel şekilde tamamlayan kuru mama ve lezzetli bir yaş mamadır. Kuru mamanın üzerinde lezzetli bir sos olarak yaş mamayı denemek istemez misiniz? Sadece bizim sözlerimizle yetinmeyin, hayvan sahiplerinin %91’i yalnızca 2 aylık devamlı kullanımın ardından bu üründen memnun kaldı. ROYAL CANIN® Dermacomfort Mini ile elde edilen sonuçlar, kanıtlanmış başarılardır.
FAYDALARI
Kanıtlanmış Sonuçlar
Sağlıklı Deri - 2 ay sonunda, 91 % oranında hayvan sahibi memnuniyeti* *Royal Canin araştırması
Köpeğinize başka nasıl yardımcı olabilirsiniz?
Yatağını ve en sevdiği dinlenme noktalarını temiz tutarak köpeğinizin derisini korumasına yardımcı olabilirsiniz. Bu sayede kaşınmaya neden olan parazitlerin yuvası haline gelen toz ve kepekten arınmış olur. Köpeğinizin sağlığıyla ilgili sorularınız ve endişeleriniz varsa, lütfen veteriner hekiminize danışın.
Azaltılmış alerjen formül
Besin değerleri GLA, EPA ve DHA yağ asitleri de dahil olmak üzere omega-3 & 6 ile geliştirildiği için köpeğinizin derisini destekleyip besler. Köpeğinizin deri bakımını sağlayıp dolgun ve sağlıklı tüylerini koruması için formüle edilmiştir. *Royal Canin iç çalışma
Hassasiyet
Bir köpeğin deri sağlığı besinsel, mevsimsel ve çevresel faktörlerden etkilenebilir. Aşırı kaşınma, köpeğinizin koruyucu derisine zarar verebilir.
BESLENME BİLGİLERİ
|Köpeğin kilosu
|Düşük Aktivite
|-
|Orta Aktivite
|-
|Yüksek Aktivite
|-
|-
|(g)
|Ölçek
|(g)
|Ölçek
|(g)
|Ölçek
|1 kg
|24 g
|2/8
|27 g
|2/8
|31 g
|2/8
|3 kg
|54 g
|4/8
|63 g
|5/8
|71 g
|5/8
|6 kg
|91 g
|7/8
|105 g
|1
|120 g
|1+5/8
|10 kg
|133 g
|1+2/8
|154 g
|1+3/8
|175 g
|1+5/8