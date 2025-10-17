Tahriş olmuş bir deri köpeğinizi çok rahatsız edebilir. Deri tahrişinin köpeklerin veteriner hekime götürülmesinin bir numaralı nedeni olduğunu biliyor muydunuz? Hassas, kaşıntılı bir deri köpeğinizin çok fazla kaşınacağı anlamına gelir. Köpeğiniz pençeleri ile derisine zarar verebilir ve en sonunda enfeksiyon riski ortaya çıkar. ROYAL CANIN® Dermacomfort Mini’nin azaltılmış alerjen formülü, özel olarak seçilmiş proteinler kullanılarak dikkatli şekilde hazırlanmıştır. Bu özel olarak uyarlanmış beslenme, köpeğinizin derisini mümkün olan en iyi durumda tutmanıza yardımcı olur. Dahası, köpeğinizin deri ve tüy bütünlüğünün ve sağlığının korunmasına da yardım eder. Ağırlığı 10 kg’a varan köpekler için uygun olan ROYAL CANIN® Dermacomfort Mini, köpeğinizin dişlerinin arasına tam oturan, özenle tasarlanmış mama taneleri içerir. Bu ekstra lezzetli tarif, köpeğinizin sağlığı için özel olarak hazırlanmıştır. Deriyi desteklemek ve beslemek için GLA, EPA ve DHA’nın da aralarında olduğu Omega 3 ve 6 yağ asitleri içerir ve köpeğinizin derisini, çevresindeki tahriş edicilere karşı daha güçlü hale getirir. Dermacomfort beslenme programımızın iki bileşeni vardır: her ikisi de besinsel açıdan eksiksiz olan ve birbirini mükemmel şekilde tamamlayan kuru mama ve lezzetli bir yaş mamadır. Kuru mamanın üzerinde lezzetli bir sos olarak yaş mamayı denemek istemez misiniz? Sadece bizim sözlerimizle yetinmeyin, hayvan sahiplerinin %91’i yalnızca 2 aylık devamlı kullanımın ardından bu üründen memnun kaldı. ROYAL CANIN® Dermacomfort Mini ile elde edilen sonuçlar, kanıtlanmış başarılardır.